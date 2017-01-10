Найден законный способ не платить за платную парковку

Недавние увеличение стоимости парковки в центре Москвы до 200 рублей за час стоянки и заявление подмосковного губернатора о массовом внедрении платных парковок на подведомственной ему территории заставило многих водителей, несогласных с подобной транспортной политикой, искать разные способы экономии семейного бюджета.

Алексей Гусев

Самый простой из них — снять на платном парко/месте номерные знаки с машины. Стоянка без номерных знаков не запрещена, оснований для эвакуации нет. Другое дело, что каждый раз возиться с «жестянками» то снимая их, то устанавливая — та еще морока. Однако сегодня процедуру можно упростить до минимума.

Для этого совершенно легально заказываем в интернете быстросъемные магнитные номерные рамки стандартного размера. Внешне такая рамка ничем не отличается от обычной, только в нее встроены 6 круглых сильных магнита, а в качестве подложки в комплекте идет металлическая пластина, которая легко крепится стандартными саморезами на бампер в штатные места. После чего вставляем госномер в рамку, как обычно, а рамку одним легким движением примагничиваем к пластине — вуаля! Усилие на отрыв составляет 80−100 кг, так что потерять номер практически нереально.

Отныне вы можете спокойно парковаться на официальных платных местах (только не под запрещающим знаком, иначе «зеленый крокодил» увезет авто на штрафстоянку вне зависимости от наличия/отсутствия номеров!), легким движением снимать номера и бросать их в багажник, например. Причем, делать это можно хоть на глазах у сотрудника ДПС, ибо, повторимся, стоять со снятыми номерами вы имеете полное право, без них только ездить нельзя (штраф — 5000 рублей).

Стоимость производимых отечественными кулибиными магнитных рамок — 2500 рублей за комплект. Всего с десяток стоянок и вы их уже «отобьете». Впрочем, платить или нет, решать только вам, а лично я предпочитаю не спорить с властями…

парковка, ПДД, платная парковка, технология
10 января 2017
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