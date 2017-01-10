Найден законный способ не платить за платную парковку

Самый простой из них — снять на платном парко/месте номерные знаки с машины. Стоянка без номерных знаков не запрещена, оснований для эвакуации нет. Другое дело, что каждый раз возиться с «жестянками» то снимая их, то устанавливая — та еще морока. Однако сегодня процедуру можно упростить до минимума.

Для этого совершенно легально заказываем в интернете быстросъемные магнитные номерные рамки стандартного размера. Внешне такая рамка ничем не отличается от обычной, только в нее встроены 6 круглых сильных магнита, а в качестве подложки в комплекте идет металлическая пластина, которая легко крепится стандартными саморезами на бампер в штатные места. После чего вставляем госномер в рамку, как обычно, а рамку одним легким движением примагничиваем к пластине — вуаля! Усилие на отрыв составляет 80−100 кг, так что потерять номер практически нереально.