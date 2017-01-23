Пять способов сильно сэкономить время на обслуживании машины

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Когда нужно посетить автосервис или шиномонтаж, а времени или возможности нет, помогут специалисты, выезжающие на место. Скажем больше — практически все виды сервисных работ с авто могут выполнить «мальчики по вызову».

Максим Строкер

Мы выяснили, какие услуги может получить автовладелец прямо на месте стоянки своей машины, сэкономив время на посещении станции технического обслуживания. Первое, это, безусловно, выездной шиномонтаж. Речь идет, в первую очередь, о ситуации, когда неприятность с колесом приключилась прямо на дороге — прокол, «грыжа» и т. п. Большинство работающих на этом рынке компаний обещает «прислать кавалерию» буквально через полчаса после звонка. Что касается Москвы, то минимальный «прайс» на услуги выездного шиномонтажа составляет 1000 рублей. Для справки заметим, что устранение простого прокола от гвоздя в стационарном пункте шиномонтажа стоит рублей 500. С другой стороны, расценки на сезонную смену покрышек с помощью мобильного шиномонтажа ниже, чем у традиционного стационарного: для 4-х колес радиуса R16 — 2000 рублей, вместо 3000.

Другой выездной сервис предлагает мойку машины. Все операции происходят без применения воды, а химикаты, используемые мойщиками, биоразлагаемые, а потому экология не в накладе. В принципе, можно договориться так, чтобы автовладелец даже не выходил к своей машине во время мойки: сообщит место стоянки авто, госномер, и время мойки. Оплатит карточкой через интернет и знай себе, наблюдай из окна офиса, как твою машину надраивают прибывшие специалисты. При этом итрая безводная мойка — удовольствие не сказать чтобы уж очень дорогое.

Цены на простую мойку кузова начинаются от 400 рублей за легковушку гольф-класса. Для сравнения скажем, что даже в столице можно найти классическую автомойку, где аналогичную операцию (мойку с пеной и финишную протирку машины) оценят в 300 рублей.

Это раньше, чтобы затонировать машину требовалось самостоятельно ехать к специалистам. С некоторых пор тонировщики сами с радостью выезжают к клиенту, причем расценки за работу на выезде не отличаются от прейскурантов в стационаре. Так, тонировка машины без передних боковых и лобового стекла стоит от 2500 рублей для гольф-класса. Более крупные машины — дороже. Особенно полезно повсеместное распространение такого сервиса в свете грядущего ужесточения законодательства за тонировку не по ГОСТу. Попавший в оборот к сотруднику ДПС нарушитель всегда может вызвать сервисмена и оперативно растонировать машину прямо на глазах у полицейского — боковые стекла за 300 рублей каждое, а лобовое — за 700.

Мало кто знает, но когда машина отказалась заводиться на морозе, не обязательно бегать по двору и просить соседей-автовладельцев «прикурить». Особенно, если ты стандартная барышня, не знающая даже как открывается капот. Внезапно сдохший аккумулятор — повод позвонить специально обученному человеку, который примчится с зарядным оборудованием наперевес и возродит к жизни твою «мафынку». Правда, стоить такое удовольствие будет 1500−2000 рублей.

Бывает, что авто барахлит и ты даже примерно предполагаешь, что с ним не так, но ехать в автосервис нет никакой возможности. Или машина не на ходу. На эвакуаторе вполне можно сэкономить, если не предполагается серьезный кузовной ремонт или полное «вскрытие» двигателя или «коробки». Выездные сервисмены могут прямо возле вашего подъезда провести диагностику неисправности, починить подвеску, заменить что-то из навесного оборудования в моторном отсеке, заменить ремень ГРМ и т. д. Не говоря уже о замене масла или свечей. Стоимость диагностики и мелкого ремонта стартует от 3000 рублей. Если что посложнее, то тут уже многое зависит от цены запчастей, сложности операций и т. п.

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23 января 2017
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