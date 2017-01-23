Пять способов сильно сэкономить время на обслуживании машины

Мы выяснили, какие услуги может получить автовладелец прямо на месте стоянки своей машины, сэкономив время на посещении станции технического обслуживания. Первое, это, безусловно, выездной шиномонтаж. Речь идет, в первую очередь, о ситуации, когда неприятность с колесом приключилась прямо на дороге — прокол, «грыжа» и т. п. Большинство работающих на этом рынке компаний обещает «прислать кавалерию» буквально через полчаса после звонка. Что касается Москвы, то минимальный «прайс» на услуги выездного шиномонтажа составляет 1000 рублей. Для справки заметим, что устранение простого прокола от гвоздя в стационарном пункте шиномонтажа стоит рублей 500. С другой стороны, расценки на сезонную смену покрышек с помощью мобильного шиномонтажа ниже, чем у традиционного стационарного: для 4-х колес радиуса R16 — 2000 рублей, вместо 3000.

Другой выездной сервис предлагает мойку машины. Все операции происходят без применения воды, а химикаты, используемые мойщиками, биоразлагаемые, а потому экология не в накладе. В принципе, можно договориться так, чтобы автовладелец даже не выходил к своей машине во время мойки: сообщит место стоянки авто, госномер, и время мойки. Оплатит карточкой через интернет и знай себе, наблюдай из окна офиса, как твою машину надраивают прибывшие специалисты. При этом итрая безводная мойка — удовольствие не сказать чтобы уж очень дорогое.