Как правильно пользоваться автомойкой самообслуживания

помойсам.рф
В последнее время в крупных городах стали появляться автомойки, где за символическую плату можно самостоятельно избавить машину от загрязнений. Но чтобы воспользоваться этим полезным сервисом нужно кое-что знать о нюансах профессии автомойщика.

Максим Строкер

Алгоритм приведения в порядок машины с помощью мойки высокого давления следующий. Прежде всего, особенно если кузов авто покрыт толстым слоем грязи или ледяными наростами, сначала необходимо сбить с него все это с помощью высокого напора воды из «пистолета». Закончив операцию, рекомендуется немного подождать. Так нужно, чтобы дать большей части воды стечь на пол. Только после этого можно наносить на кузов (с помощью пульверизатора или вручную) автомобильную чистящую химию — шампунь, пену или еще чего.

Напомним, что покрывать кузов автохимией необходимо целиком, не пропуская стекол, колесных дисков, нижней части порогов и бамперов. Далее вновь выдерживаем паузу в 5−6 минут. Примерно такое время требуется содержащимся в пене активным веществам, чтобы прореагировать с загрязнениями на кузове. После этого пену можно смывать. Причем тщательно, чтобы потом на кузове не проявились потеки автохимии. Далее следует вытереть автомобиль специальной тряпкой из синтетики — такой, ккакой пользуются работники автомоек. Она хорошо впитывает воду и легко отжимается.

Рекомендуется воспользоватья возможностью и продуть с помощью пневмопистолета дверные ручки, зеркала, лючок бензобака, а у хетчбэков и кроссоверов еще и стеклоочиститель пятой двери. Если это не сделать, то задержавшаяся там вода будет вытекать и оставлять, высыхая, следы на кузове. А зимой она может банально замерзнуть и доставить впоследствии неудобства. Несмотря на видимую простоту описанной технологии, с непривычки легко допустить ряд досадных ошибок. Самая распространенная из которых — слишком резкие и размашистые движения. Из-за них, особенно когда мы сбиваем грязь с кузова на первичном этапе мойки, на лакокрасочном покрытии могут остаться непромытые участки.

Далее надо сказать, что не стоит лить слишком много воды из «пистолета» высокого давления на контуры дверей, ручки и прочие зазоры. Высокий напор струи может загнать воду даже сквозь уплотнители в салон. По этой же причине не надо слишком уж тщательно поливать «гриль» фальшрадиаторной решетки — мало ли в какой уголок подкапотного пространства залетит струя воды! Смывать пену нужно начинать с крыши, а затем постепенно «спускаться» к порогам и бамперам. Если действовать наоборот, то придется, как минимум, дважды мыть одни и те же боковые элементы кузова.

авторынок
26 января 2017
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