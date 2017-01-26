Как правильно пользоваться автомойкой самообслуживания

Алгоритм приведения в порядок машины с помощью мойки высокого давления следующий. Прежде всего, особенно если кузов авто покрыт толстым слоем грязи или ледяными наростами, сначала необходимо сбить с него все это с помощью высокого напора воды из «пистолета». Закончив операцию, рекомендуется немного подождать. Так нужно, чтобы дать большей части воды стечь на пол. Только после этого можно наносить на кузов (с помощью пульверизатора или вручную) автомобильную чистящую химию — шампунь, пену или еще чего.

Напомним, что покрывать кузов автохимией необходимо целиком, не пропуская стекол, колесных дисков, нижней части порогов и бамперов. Далее вновь выдерживаем паузу в 5−6 минут. Примерно такое время требуется содержащимся в пене активным веществам, чтобы прореагировать с загрязнениями на кузове. После этого пену можно смывать. Причем тщательно, чтобы потом на кузове не проявились потеки автохимии. Далее следует вытереть автомобиль специальной тряпкой из синтетики — такой, ккакой пользуются работники автомоек. Она хорошо впитывает воду и легко отжимается.