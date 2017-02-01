Для восстановления потерянных или испорченных «прав» придется проходить медосмотр

МВД разработало и вывесило на всеобщее обозрение на портале обязательного раскрытия проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений». Среди прочих идей МВД, в частности, значится предложение выдавать гражданам, восстанавливающим свои водительские права после кражи, порчи, потери или в связи со сменой имени, новый документ сроком сразу на 10 лет.

В данный момент, напомним, если у вас, к примеру, пропало водительское удостоверение, в ГИБДД выдадут новое. Да только срок его действия будет оканчиваться той же датой, что значилась и на утраченном документе. Но, правда, при этом с вас никто не будет требовать медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению машиной.

Предложения МВД касаются и этого аспекта. Ради 10-летних «прав» при выдаче взамен утерянного в/у, придется предъявить действующую медсправку — так же как и в случае истекшего срока действия этого документа.