Для восстановления потерянных или испорченных «прав» придется проходить медосмотр

МВД подготовило поправки в правила выдачи и замены водительских удостоверений. Тех, кто захочет поменять «права» в случае их утери, порчи и тому подобного может ожидать неприятный сюрприз: полицейские вновь будут требовать с вас медсправку.

Максим Строкер

МВД разработало и вывесило на всеобщее обозрение на портале обязательного раскрытия проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru проект постановления правительства РФ «О внесении изменений в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений». Среди прочих идей МВД, в частности, значится предложение выдавать гражданам, восстанавливающим свои водительские права после кражи, порчи, потери или в связи со сменой имени, новый документ сроком сразу на 10 лет.

В данный момент, напомним, если у вас, к примеру, пропало водительское удостоверение, в ГИБДД выдадут новое. Да только срок его действия будет оканчиваться той же датой, что значилась и на утраченном документе. Но, правда, при этом с вас никто не будет требовать медицинскую справку, подтверждающую допуск к управлению машиной.

Предложения МВД касаются и этого аспекта. Ради 10-летних «прав» при выдаче взамен утерянного в/у, придется предъявить действующую медсправку — так же как и в случае истекшего срока действия этого документа.

Заметим, что с 1 февраля 2017 года начал действовать новый порядок замены и выдачи новых водительских удостоверений. Отныне для этого не обязательно посещать соответствующее подразделение ГИБДД. Теперь эту госуслугу начали предоставлять многофункциональные центры (МФЦ). При этом сохраняется возможность получить водительское удостоверение и по старинке, в ГИБДД. При обращении в МФЦ для восстановления «прав» нужно написать соответствующее заявление — хоть от руки, хоть на бланке, выданном служащим центра.

Кроме того, обязательно иметь при себе паспорт и квитанцию об оплате госпошлины. На данный момент «ценник» на выдачу «прав» составляет 2000 рублей. Однако тут можно слегка сэкономить. В случае оплаты пошлины через личный кабинет на сайте госуслуг скидка составляет 30%. Благодаря ей, отдать государству за «права» придется всего 1400 рублей.

автоправо, лишение прав, международные права, медсправка, ГИБДД
1 февраля 2017
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