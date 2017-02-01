Как быстро и дешево восстановить потерянный ключ от автомобиля

Поводом для этой заметки послужил реальный случай с машиной одного из знакомых. Он банально потерял последний ключ от пожилой Toyota Camry — первый он «посеял» еще раньше. Печаль товарища обрела вполне определенные финансово-временные очертания после звонка в один из дилерских центров Toyota. Там, пробив авто по VIN, за восстановление утерянного ключа попросили 20 000 рублей, предупредив, что дубликат будет готов через полтора-два месяца. Ни одна из деталей такой картины автовладельца не устраивала, а потому начались поиски альтернатив. Оказалось, что в городе действует достаточное количество специализированных сервисов, помогающих автовладельцам в схожих ситуациях. Однако и тут суммарная стоимость восстановления утраченного не порадует.

Калькуляция получилась следующая: эвакуатор в автосервис — 2500 рублей, вскрытие машины — от 2000 рублей, отключение сигнализации — от 1000 рублей, демонтаж/монтаж замка зажигания с изготовлением дубликата ключа — около 5000 рублей. И это без стоимости самой болванки-заготовки ключа. Суммарно — более 10 000 рублей. Платить даже такую сумму за потерю памяти показалось как-то не с руки и поиски вариантов продолжились. В результате нашелся еще более бюджетный выход — с выездом мастера на место стоянки закрытой машины. Главное — еще на стадии заказа указать марку, модель и год выпуска т/с (а если в биографии авто уже имели место факты замены ключей, дверных замков или замка зажигания — заранее предупредить об этом сервисменов).