Как и сколько можно сэкономить при обмене или получении новых «прав»

Мало кто знает, но с 1 января 2017 года начал действовать новый порядок оплаты пошлины на государственные услуги по замене водительских «прав». Теперь можно получить 30-процентную скидку на оплату госпошлины и вместо 2000 рублей заплатить 1400 рублей. Правда, доступна эта маленькая радость лишь для граждан, зарегистрированных на портале госуслуг. Не исключено, что 600-рублевая экономия — очередная «замануха» со стороны государства, чтобы подвигнуть граждан к регистрации на сайте. Не с проста же срок действия льготы заканчивается 1 января 2019 года. Чтобы сэкономить на госпошлине, гражданину, имеющему акаунт на государственном сайте, необходимо выполнить следующий алгоритм.

Для начала требуется зайти в свой «личный кабинет» на госсайте и оформить в нем заявление на получение услуги по замене водительского удостоверения. Далее следует дождаться момента, когда ведомство выставит счет на оплату пошлины по заявлению. Следующим этапом обычно идет выбор способа оплаты.