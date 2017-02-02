Как и сколько можно сэкономить при обмене или получении новых «прав»

Поменять водительское удостоверение или переоформить машину стало чуть менее дорогостоящей процедурой. Размер госпошлины теперь можно уменьшить. Но для этого нужно иметь регистрацию на сайте госуслуг.

Максим Строкер

Мало кто знает, но с 1 января 2017 года начал действовать новый порядок оплаты пошлины на государственные услуги по замене водительских «прав». Теперь можно получить 30-процентную скидку на оплату госпошлины и вместо 2000 рублей заплатить 1400 рублей. Правда, доступна эта маленькая радость лишь для граждан, зарегистрированных на портале госуслуг. Не исключено, что 600-рублевая экономия — очередная «замануха» со стороны государства, чтобы подвигнуть граждан к регистрации на сайте. Не с проста же срок действия льготы заканчивается 1 января 2019 года. Чтобы сэкономить на госпошлине, гражданину, имеющему акаунт на государственном сайте, необходимо выполнить следующий алгоритм.

Для начала требуется зайти в свой «личный кабинет» на госсайте и оформить в нем заявление на получение услуги по замене водительского удостоверения. Далее следует дождаться момента, когда ведомство выставит счет на оплату пошлины по заявлению. Следующим этапом обычно идет выбор способа оплаты.

Для получения скидки на госпошлину нужно выбрать безналичный способ расчетов. Госуслугу можно оплатить банковской картой (MasterСard, Visa, Мир), через электронный кошелек Webmoney или с помощью мобильного телефона с SIM-картой одного из федеральных операторов. После успешной оплаты информация о ней должна появиться в системе и при посещении регистрационного подразделения ГИБДД его сотрудник, который будет оформлять замену «прав» будет осведомлен о ней. Кроме того, по точно такому же алгоритму, в соответствии со статьей 333.35 Налогового Кодекса РФ, можно получить 30-процентную скидку и на регистрационные действия с машиной.

Так, госпошлина за выдачу регистрационных знаков составит 1400 вместо 2000 рублей, за выдачу ГРЗ на мототранспортные средства и прицепы — 1050 вместо 1500 «деревянных», за выдачу свидетельства о регистрации авто можно отдать 350 руб. вместо 500. За внесение изменений в выданный ранее паспорт транспортного средства сейчас можно отдать 245 рублей, а не 350, как до Нового Года. И за выдачу ПТС при условии безналичной оплаты через сайт госуслуг берут 560, а не 800 рублей, как до последнего времени.

международные права, очереди в ГАИ, ГИБДД
2 февраля 2017
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