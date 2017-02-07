Для чего женщины превращают машину в косметичку

Фото: www.soniasdrivingschool.com
Неприятности подстерегают водителей на каждом шагу, и чтобы оперативно справиться с ними, под рукой всегда должны быть некоторые «выручалочки». Особенно у автоледи, ведь помимо традиционных дорожных сюрпризов, могут возникнуть и чисто «женские», к встрече с которыми настоящая «амазонка» должна быть готова.

Виктория Базылева

Стандартный список принадлежностей первой необходимости, включающий в себя запасное колесо, аптечку, компрессор, буксировочный трос, фонарик с дополнительными батарейками, кабель для «прикуривания» и прочее, всем давно известен. Но что еще может пригодиться автолюбительнице из того, о чем мужчинам задумываться не приходится?

ШОКОЛАДКА В ПОМОЩЬ

Дамы — создания нежные и чувствительные, переживают постоянные колебания настроений, которые порой зависят от степени наполненности желудка. Чтобы не мучиться в затяжной пробке от голода, в салоне женского автомобиля всегда должны быть шоколадки, орешки или питательные батончики. Они выручат и в тот момент, когда пришлось пожертвовать приемом пищи в целях экономии времени. Питьевую воду можно также отнести к категории запасов высокой степени важности. Ее можно использовать, когда нужно сполоснуть руки, принять таблетку или просто захочется пить. Бутылочка негазированной минералки (не путать с водой для технических автомобильных нужд) много места в салоне не займет.

Фото: www.eyerevolution.co.uk

БЕЗ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ НИКУДА

Незаменимой вещью являются и салфетки: от обычных бумажных платочков до влажных и спиртовых. Ими можно и руки протереть, и небольшую ранку обработать, и промокнуть пролитый на платье кофе — вещь по истине необходимая и универсальная. Гигиенический набор, состоящий из средства для снятия макияжа и зубной щетки, также неплохо было бы иметь в автомобиле — вдруг придется остаться на ночь у подружки.

КОЛГОТКИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Наличие в багажнике удобной сменной обуви избавит от тяжелых мучений, связанных с усталостью ног после тяжелого дня в неудобных туфлях. В пакет к любимым кроссовкам можно положить запасные колготки — желательно разных цветов: и телесные, и черные. В импровизированном автомобильном гардеробе не лишней будет и теплая куртка — на дорогах случаются разные ситуации, а если неприятность приключится зимой, когда печка в машине откажется греть, или придется идти до ближайшего сервиса за помощью, куртка окажется спасителем.

ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА

К слову, чтобы не ждать подолгу «техничку» в случае несерьезной поломки, можно приобрести небольшой чемоданчик с инструментами — заодно будет повод обратиться лишний раз за помощью в освоении навыков работы с ними к молодому человеку. Вам — полезно, ему — приятно.

Фото: www.modernmalelifestyle.com

ОПЕРАТИВНЫЙ МАНИКЮР

Чтобы вовремя устранить последствия катастрофы, к которой может привести поломка ногтя, в бардачке должен быть скромный маникюрный набор, включающий самые необходимые предметы: пилочку, ножницы, жидкость для снятия лака. А предотвратить эту самую катастрофу поможет пара перчаток, которые пригодятся, если нужно совершить манипуляции с автомобилем, например, открыть капот. В салоне также не помешают зонтик, солнечные очки и шарфик — погода крайне непредсказуема, а выходить из автомобиля порой приходится и в дождь, и в метель.

…Напомним также, что во избежании серьезных проблем, связанных с «девичьей» памятью, нужно иметь в машине некоторый запас денежных средств. Вдруг кошелек останется в другой сумочке, а кормить машину и платить за незапланированную встречу с работниками служб помощи на дорогах нужно.

Фото: www.driving.co.uk

Все эти предметы действительно помогут сохранить нервные клетки, хорошее настроение и бесценное время, ведь не всегда есть возможность сию минуту заскочить в маникюрный салон, супермаркет или химчистку.

Конечно, помимо прочего нужно заранее сохранить в памяти мобильного телефона несколько полезных контактов, к примеру службы мобильной техпомощи и эвакуации. С салоне автомобиля должно быть и запасное зарядное устройство для гаджетов, а лучше дополнительный внешний аккумулятор на случай, если машина будет обесточена. Самым предусмотрительным дамам можно порекомендовать на досуге полистать руководство по эксплуатации автомобиля, ведь порой «неисправность», вызывающая леденящий ужас, может быть устранена нажатием нескольких кнопок.

аксессуары, автопутешествие, дорога
7 февраля 2017
398