Для чего женщины превращают машину в косметичку

Стандартный список принадлежностей первой необходимости, включающий в себя запасное колесо, аптечку, компрессор, буксировочный трос, фонарик с дополнительными батарейками, кабель для «прикуривания» и прочее, всем давно известен. Но что еще может пригодиться автолюбительнице из того, о чем мужчинам задумываться не приходится?
ШОКОЛАДКА В ПОМОЩЬ
Дамы — создания нежные и чувствительные, переживают постоянные колебания настроений, которые порой зависят от степени наполненности желудка. Чтобы не мучиться в затяжной пробке от голода, в салоне женского автомобиля всегда должны быть шоколадки, орешки или питательные батончики. Они выручат и в тот момент, когда пришлось пожертвовать приемом пищи в целях экономии времени. Питьевую воду можно также отнести к категории запасов высокой степени важности. Ее можно использовать, когда нужно сполоснуть руки, принять таблетку или просто захочется пить. Бутылочка негазированной минералки (не путать с водой для технических автомобильных нужд) много места в салоне не займет.