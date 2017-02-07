Для чего женщины превращают машину в косметичку

БЕЗ ЗУБНОЙ ЩЕТКИ НИКУДА

Незаменимой вещью являются и салфетки: от обычных бумажных платочков до влажных и спиртовых. Ими можно и руки протереть, и небольшую ранку обработать, и промокнуть пролитый на платье кофе — вещь по истине необходимая и универсальная. Гигиенический набор, состоящий из средства для снятия макияжа и зубной щетки, также неплохо было бы иметь в автомобиле — вдруг придется остаться на ночь у подружки.

КОЛГОТКИ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

Наличие в багажнике удобной сменной обуви избавит от тяжелых мучений, связанных с усталостью ног после тяжелого дня в неудобных туфлях. В пакет к любимым кроссовкам можно положить запасные колготки — желательно разных цветов: и телесные, и черные. В импровизированном автомобильном гардеробе не лишней будет и теплая куртка — на дорогах случаются разные ситуации, а если неприятность приключится зимой, когда печка в машине откажется греть, или придется идти до ближайшего сервиса за помощью, куртка окажется спасителем.

ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА

К слову, чтобы не ждать подолгу «техничку» в случае несерьезной поломки, можно приобрести небольшой чемоданчик с инструментами — заодно будет повод обратиться лишний раз за помощью в освоении навыков работы с ними к молодому человеку. Вам — полезно, ему — приятно.