Технология PDR: кузовной ремонт без лишних затрат и хлопот

Однако иметь машину — это не только удобство, но и необходимость ремонта, например, в случае попадания в ДТП. Удаление вмятин без покраски является новейшей уникальной технологией, которая позволяет максимально быстро «поставить на ноги» машину после досадных столкновений.

Экономия времени и денег

Технология PDR пользуется огромной популярностью во всём мире. Она предполагает ювелирное устранение видимых дефектов кузова, полученных вследствие попадания в небольшие аварии, неосторожной парковки, повреждений кузова атмосферными осадками (например, градом) и др. без покраски. Кузовной ремонт без покраски позволяет владельцам «пострадавших» автомобилей привести их в норму в предельно сжатые сроки. В это трудно поверить, но профессионалам по кузовному ремонту, использующим технологию PDR, достаточно всего получаса-часа времени, чтобы устранить незначительные вмятины с поверхности кузова. Заказывая услугу кузовного ремонта без покраски, автовладельцы экономят не только своё время, но и деньги. Это выгодно по следующим причинам:

• не нужно платить за подготовку пострадавшей детали кузова к покраске;

• нет необходимости подбирать цвет и тратиться на покупку автомобильной эмали;

• можно сэкономить на оплате работы по покраске повреждённой части кузова автомобиля.

Устранение повреждений малой и средней сложности

С помощью PDR технологии можно быстро устранить практически любые повреждения кузова, если они не очень серьёзные. Высокое мастерство специалистов по кузовному ремонту с использованием технологии PDR позволяет быстро и эффективно устранять даже повреждения средней сложности, экономя нервы, время и деньги заказчика. Эта услуга требует меньших финансовых затрат и позволяет быстро вернуться за руль автомобиля.

Источник: http://www.mmcclub.ru/

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