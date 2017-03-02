Подержанный Renault Duster: история болезни

Renault Duster стал бестселлером буквально с самого начала продаж — очереди на первые машины растягивались до 12 месяцев (сейчас спрос на текущее поколение модели силно упал — «француза» на обе лопатки уложил «кореец» Hyundai Creta). Основным аргументом производителя в борьбе за клиента считалось оптимальное сочетание цены, качества и функциональности. При этом покупатели готовы были мириться со спорной эргономикой, дешевыми отделочными материалами и слабой шумоизоляцией этого компактного кроссовера. Ведь в содержании автомобиль казался доступным, неприхотливым и ремонтопригодным. Но со временем выяснилось, что все это далеко не так.

Кроссовер построен на платформе В0, которая стала основой для многих бюджетных моделей марки. Так вот, кузов Duster не отличается прочностью, из-за чего на первых машинах появлялись трещины на крыше в местах ее соединения с задними стойками. Эта проблема даже стала причиной отзывной кампании. Французы отреагировали довольно быстро, увеличив длину сварного шва крыши и кузовных стоек. Однако корпус SUV до сих пор не может похвастать достойной жесткостью на скручивание. Владельцы даже относительно свежих машин нередко жалуются на лопающиеся без видимой причины лобовое и задние стекла, а также затрудненное отрывание дверей при диагональном вывешивании автомобиля.