Подержанный Renault Duster: история болезни

Популярность Renault Duster на российском рынке трудно переоценить. Хотя на вторичном рынке автомобиль пользуется заметно меньшим спросом. И тому есть причины, поскольку покупая машину с пробегом, второй-третий владелец может столкнуться с серьезными проблемами и в процессе эксплуатации, и при ремонте этого авто. С какими, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Сергей Федоров

Renault Duster стал бестселлером буквально с самого начала продаж — очереди на первые машины растягивались до 12 месяцев (сейчас спрос на текущее поколение модели силно упал — «француза» на обе лопатки уложил «кореец» Hyundai Creta). Основным аргументом производителя в борьбе за клиента считалось оптимальное сочетание цены, качества и функциональности. При этом покупатели готовы были мириться со спорной эргономикой, дешевыми отделочными материалами и слабой шумоизоляцией этого компактного кроссовера. Ведь в содержании автомобиль казался доступным, неприхотливым и ремонтопригодным. Но со временем выяснилось, что все это далеко не так.

Кроссовер построен на платформе В0, которая стала основой для многих бюджетных моделей марки. Так вот, кузов Duster не отличается прочностью, из-за чего на первых машинах появлялись трещины на крыше в местах ее соединения с задними стойками. Эта проблема даже стала причиной отзывной кампании. Французы отреагировали довольно быстро, увеличив длину сварного шва крыши и кузовных стоек. Однако корпус SUV до сих пор не может похвастать достойной жесткостью на скручивание. Владельцы даже относительно свежих машин нередко жалуются на лопающиеся без видимой причины лобовое и задние стекла, а также затрудненное отрывание дверей при диагональном вывешивании автомобиля.

Коррозионная стойкость кузова довольно высокая, а вот лакокрасочное покрытие — слабое. Быстрее всего появляются сколы на задних арках. Надо отметить, что на Renault Duster по отношению с боковыми кузовными панелями колесные арки заметно выступают. Поэтому на них попадают грязь и песок, летящие из-под передних колес. Дилеры, как правило, перекрашивают эти места по гарантии, а владельцы заклеивают их «бронированной» пленкой. Официалы также часто красили дверь багажника по причине повления ржавчины под хромированной накладкой с названием «Duster». В кисти мастера периодически нуждаются пороги, нижняя часть дверей и крылья. Покраска одного элемента корпуса — от 10 000 рублей.

Что касается кузовных деталей, то цены на оригинал довольно высокие. Бамперы стоят в среднем 15 000, а крылья продают по 10 000 рублей. Многие владельцы кроссовера советуют сразу же после покупки заменить штатные щетки стеклоочистители на безкаркасные: водительские длиной 550 или 600 мм и пассажирские размером 500 мм. Дело в том, что дворники, которые идут в комплекте с новым «Дастером», оставляют приличный неочищаемый сектор на ветровом стекле аккурат напротив водителя.

На Renault Duster устанавливались бензиновые «четверки» объемом 1,6 л (102 л.с.) и 2,0 л (135 сил), а также 1,5-литровый турбодизель мощностью 90 сил. После рестайлинга 2015 года бензиновые моторы стали выдавать 114 и 143 л.с. соответственно, а дизель — 109 сил. И 1,6-литровые агрегаты в целом считаются беспроблемными. Но это в целом, а вот в частностях…

Старый добрый К4М устанавливался на многие модели Renault еще с 90-х годов. Из врожденных болячек этого мотора можно выделить лишь подтекание масла через прокладки и сальники после 100 000 км пробега и ненадежные катушки зажигания (от 1250 рублей за штуку). Главное, каждые 60 000 км обновлять ремни ГРМ и привода навесных агрегатов, а заодно водяной насос (от 2500 рублей), который до второй замены ремня, как правило, не доживает. Пришедшая ему на смену 114-сильная «четверка» с индексом Н4М также беспроблемна. А косвенным подтверждением ее надежности является тот факт, что в приводе механизма газораспределения этого мотора установлена долговечная цепь.

Хорошо известный специалистам двухлитровый агрегат F4R — долгожитель. Правда, слабое место этого мотора — выход из строя фазорегулятора после 100 000 км пробега. Если мотор стал работать с цокающим звуком, потерял тягу и лениво реагирует на педаль акселератора, готовьте порядка 15 000 рублей на замену узла. В группе риска также датчики кислорода (по 5500 рублей) и генератор (от 12 800 рублей). Кстати, эти детали нередко выходят из строя из-за пыли и грязи, которые проникают под капот через некачественные уплотнители. Владельцы обычно меняют штатные пыльники на аналогичные от «Газели».

Долговечность 1,5-литрового турбодизеля К9К зависит от качества используемого топлива и масла. Бывали случаи, когда по причине масляного голодания проворачивало шатунные вкладыши. А это уже капремонт двигателя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Суррогатное топливо может стать причиной выхода из строя форсунок впрыска (по 11 000 рублей) и топливного насоса (28 000 целковых). Если же заливать в мотор качественные спецжидкости, то он прослужит верой и правдой очень долго. Недаром механики Renault считают его одним их лучших в моторной гамме Duster.

К механическим пяти- и шестиступенчатым коробкам передач нареканий практически нет. Можно отметить, разве что, потеющие после 75 000 км пробега сальники МКП. Замена потянет примерно на 6000−9500 рублей, из которых львиная доля придется на работу. Поэтому большинство пользователей предпочитают ездить как есть, периодически контролируя уровень масла в коробке. Много жалоб на шестиступку — первая передача здесь очень короткая, поэтому производитель даже рекомендует на асфальте трогаться с места со второй «скорости». Видимо, такая калибровка трансмиссии рассчитана на бездорожье, для езды в натяг или в горку… Сцепление придется обновлять в среднем через 100 000 км, а замена его обойдется примерно в 8500 рублей.

К АКП вопросов гораздо больше. «Автомат» DP8, который стал очередной доработкой старого, медленного и проблемного DP0 или AL4, устанавливавшегося на различные модели PSA еще пару десятков лет назад. Причем в последнее время ресурс коробки заметно вырос — теперь капремонт требуется ближе к 150 000 км пробега. Чаще всего доставляет проблемы гидроблок клапанов. В зависимости от поломки на ремонт придется потратить от 10 000 до 30 000 рублей. В группе риска также гидротрансформатор и ленточный тормоз.

А вот за что пользователи говорят «Дастеру» отдельные слова благодарности, так это за его комфортную и энергоемкую подвеску, которая к тому же оказалась очень крепкой. Даже стойки и втулки переднего стабилизатора обычно меняют после 40 000−50 000 км пробега, а амортизаторы нередко выдерживают в два раза дольше. Пожалуй, из общего ряда выбиваются лишь передние ступичные подшипники, которые могут выйти из строя уже на 30-й тысяче. Меняются они только в сборе со ступицей и поворотным кулаком за 17 000 рублей.

В рулевом управлении могут выйти раньше времени наконечники тяг (по 1800 рублей), а к 70 000−100 000 км застучит сама рейка. Она стоит 25 000 целковых, зато легко поддается восстановлению (5000−8000 рублей).

Электрооборудование простое, от того и достаточно надежное. Среди слабых мест отметим выход из строя подрулевого переключателя наружного освещения. По словам сервисменов, из-за плотной компоновки провода иногда переламываются. Часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов. Правда, светоэлементы стоят дешево, а меняются они просто и легко. Чего не скажешь о лампочках подсветки блока системы вентиляции и отопления, которые приходится обновлять с демонтажем блока из центральной консоли. В системе кондиционирования недолговечен конденсор (25 000 рублей у дилеров) — это слабое место практически всех «Дастеров».

автопродажи, авторынок, вторичный рынок, подержанные авто, ремонт, купить машину, техническое обслуживание
2 марта 2017
1029