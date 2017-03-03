Что делать, если повредился госномер автомобиля

Госномера авто хотя и сделаны из металла и покрыты «пластиковой» краской, время от времени выходят из строя. Покрытие способен подпортить излишне рьяный автомойщик. Или прилетевший с дороги камень сдерет часть краски. В конце концов, можно неудачно «повстречаться» на парковке с сугробом, под которым скрывается бетонный блок или стальная оградка. В любом случае «читаемость» ГРЗ пострадает и у придорожных полицейских появится законный повод предъявить вам претензии по этому поводу.

Простейший вариант — поменять местами передний и задний ГРЗ. Этот метод применим когда пострадал (например, от летящих камней) передний номерной знак, а задний — как новенький. Дело в том, что стоящий на обочине патруль ДПС видит головную часть машины, а багажник уже проехавшего мимо транспортного средства внимание служивых редко привлекает. Иной вариант восстановить исходный вид номерного знака — заказать новый в специализиованной фирме. Но это, прежде всего, не всегда возможно сделать оперативно. Ведь повредить его можно в дальней дороге, оказавшись в ситуации: ехать дальше надо, а номер нечитаемый. С другой стороны, заказать номер стоит денег — 800−1000 рублей за одину «жестянку». Неминуемо возникает вопрос: а может самому восстановить потрепанный ГРЗ? Скажем сразу, что прямого запрета подкрашивать номерной знак законодательство не содержит.