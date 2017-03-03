Что делать, если повредился госномер автомобиля

avto-jeck.livejournal.com
Испорченный по той или иной причине государственный регистрационный знак на машине — еще не повод немедленно бежать и заказывать новый. Можно обойтись менее затратными методами.

Максим Строкер

Госномера авто хотя и сделаны из металла и покрыты «пластиковой» краской, время от времени выходят из строя. Покрытие способен подпортить излишне рьяный автомойщик. Или прилетевший с дороги камень сдерет часть краски. В конце концов, можно неудачно «повстречаться» на парковке с сугробом, под которым скрывается бетонный блок или стальная оградка. В любом случае «читаемость» ГРЗ пострадает и у придорожных полицейских появится законный повод предъявить вам претензии по этому поводу.

Простейший вариант — поменять местами передний и задний ГРЗ. Этот метод применим когда пострадал (например, от летящих камней) передний номерной знак, а задний — как новенький. Дело в том, что стоящий на обочине патруль ДПС видит головную часть машины, а багажник уже проехавшего мимо транспортного средства внимание служивых редко привлекает. Иной вариант восстановить исходный вид номерного знака — заказать новый в специализиованной фирме. Но это, прежде всего, не всегда возможно сделать оперативно. Ведь повредить его можно в дальней дороге, оказавшись в ситуации: ехать дальше надо, а номер нечитаемый. С другой стороны, заказать номер стоит денег — 800−1000 рублей за одину «жестянку». Неминуемо возникает вопрос: а может самому восстановить потрепанный ГРЗ? Скажем сразу, что прямого запрета подкрашивать номерной знак законодательство не содержит.

uzr.com.ua

Однако статья 12.2 КоАП грозит за «управление транспортным средством … с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации, либо позволяющих их видоизменить или скрыть» 5000 рублей штрафа или лишением «прав» на 1−3 месяца. А «нечитаемость» определяется просто: соответствует госномер ГОСТу или нет. Исходя из этого можно сделать вывод, что подкрашивать обычной белой краской белый фон ГРЗ явно не стоит. Дело в том, что она обладает светоотражающими свойствами, воспроизвести которые кустарным образом вряд ли удастся.

А вот с черными цифрами номера все не так страшно. Если водитель не изменил ни форму, ни цвет этих закорючек, то даже с формальной точки зрения к нему претензий быть не должно. В этом случае подкраска «не видоизменяет», «не затрудняет» и «не препятствует» идентификации ГРЗ. Да и цена вопроса при самостоятельном освежении букв и цифр на регистрационном знаке гораздо более приемлема, нежели заказ нового. Самый простой способ — с помощью водостойкого перманентного маркера с широким «жалом». Дешево и сердито. Сторонникам более перфекционистских решений можно посоветовать применить черную эмаль типа ПФ-115. Знатоки советуют использовать в качестве импровизированной кисточки сигаретный фильтр, наполовину очищенный от обертки. При этом рекомендуется наклеить полоски бумаги по границе белых и черных областей — чтобы соблюсти аккуратность в своем «рисунке».

штрафы, лишение прав, vin-номер, ГИБДД
3 марта 2017
528