Как правильно поменять колесо после прокола

Фото aceintheholetowing.com
Самостоятельно поменять колесо может каждый автовладелец, за исключением разве что блондинок с 2-сантиметровыми ногтями. Однако если речь идет не о сезонной смене резины в тепличных условиях гаража или родного двора, а о нештатной ситуации на трассе, то многие допускают подчас роковые ошибки.

Ефим Розкин

Итак, по поведению машины вам уже все понятно, не впервой. Прокол. Крепко держите руль, плавно снижайте скорость. Пока машина движется — быстренько проведите сравнительный анализ ценности вашей жизни в сравнении с ценностью колеса, и сделайте правильные выводы — убирайтесь с дороги. Да, именно так: убирайтесь! Ведь вы хотите ездить и дальше? Для этого желательно быть живым. А рядом с вами пулями свистят доморощенные автогонщики.

Посему живенько осматривайтесь в поисках самого безопасного для замены колеса и недалекого местечка. Да, вам жалко шину. Но ведь жизнь, как мы выяснили, важнее. Поэтому сожмите свое финансовое мужество в кулак и протяните еще хоть 10−20 метров — на обочину подальше от потока, на прилегающую тихую дорогу, двор, стоянку…

Все ж пришлось встать на дороге или близко к ней? Выдохните, не суетитесь, не выбегайте из машины. Включите «аварийку», затяните ручник, с опаской откройте дверь, спокойно выйдите, так же с оглядкой достаньте и установите знак аварийной остановки.

Фото fairfieldtowtrucks.com

Вы — молодец, и давно сообразили, что надо возить в бардачке пару новых простеньких перчаток. Оденьте их. Быстро достаньте из багажника все необходимое. Перед подъемом машины домкратом — подложите под диагонально (!) расположенное колесо специальные резиновые упоры. Мда, извините, какие, к черту, «упоры»? Подложите что есть, хоть какие-то крепкие предметы из багажника…

Откручивая колесо, всегда старайтесь тянуть ключ, но не толкать его. Некоторые клиенты зубопротезных кабинетов стесняются рассказать, как пробили зубами переднее крыло. А сквозь дырочки на месте бывших зубов, говорят, можно особым образом красиво свистеть. Не хотите свистеть? Тогда тяните. Но, может, силенок не хватит, и на ключе придется попрыгать. Еще раз убедитесь, что ключ надет на гайку надежно. Теперь — прыгайте, но крепко держитесь за машину (стойку, рейлинг и т. п), ибо прыжки на ключе тоже опасны. Срываясь, ключ нередко уходит в сторону, что может привести к падению на спину, в худшем случае — затылком об асфальт.

Фото campanellas.com

Открутили, подняли машину домкратом и т. д. Наживили новое колесо. Не опуская машину, крест-накрест закрутите и весьма плотно, но без фанатизма, все болты/гайки колеса: на вывешенном колесе центровка диска конусами пройдет лучше. Опустили машину. Затягивая крепеж, на ключе прыгать не надо — можно и диск деформировать. Тяните ключ руками, крест-накрест затягивая все гайки. Не поленитесь, еще раз проверьте затяжку всех гаек.

По-прежнему контролируя окружающую обстановку, спокойно, без суеты, соберите вещи, бросьте их в машину. С правильной укладкой разберетесь потом.

Учтите, что после значительных нагрузок ваши руки какое-то время не могут совершать точных движений — такова физиология. Поэтому — аккуратненько. Поехали!

авария, ДТП, автосервис, ремонт, техническое обслуживание
7 марта 2017
1227