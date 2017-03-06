Как правильно поменять колесо после прокола

Итак, по поведению машины вам уже все понятно, не впервой. Прокол. Крепко держите руль, плавно снижайте скорость. Пока машина движется — быстренько проведите сравнительный анализ ценности вашей жизни в сравнении с ценностью колеса, и сделайте правильные выводы — убирайтесь с дороги. Да, именно так: убирайтесь! Ведь вы хотите ездить и дальше? Для этого желательно быть живым. А рядом с вами пулями свистят доморощенные автогонщики.

Посему живенько осматривайтесь в поисках самого безопасного для замены колеса и недалекого местечка. Да, вам жалко шину. Но ведь жизнь, как мы выяснили, важнее. Поэтому сожмите свое финансовое мужество в кулак и протяните еще хоть 10−20 метров — на обочину подальше от потока, на прилегающую тихую дорогу, двор, стоянку…

Все ж пришлось встать на дороге или близко к ней? Выдохните, не суетитесь, не выбегайте из машины. Включите «аварийку», затяните ручник, с опаской откройте дверь, спокойно выйдите, так же с оглядкой достаньте и установите знак аварийной остановки.