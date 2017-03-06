Как заработать на отработанном моторном масле

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Немногие автомобилисты знают, что после очередной замены масла на своем «железном коне», старую смазку мало того, что можно использовать для других нужд, так на ней еще и довольно легко заработать. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, как.

Мирон Горин

Наверняка каждый автовладелец, меняя моторное масло в техническом центре, видел, как сервисмены сливают использованный с машины лубрикант в 50-литровые бочки. Только вот вряд ли кто-то задумывался, куда потом все это девается. Нет, друзья, отработанное масло не выливается в канализацию соседней подворотни, и в большинстве случаев даже не утилизируется, как многие думают. Во-первых, за уничтожение промышленных отходов нужно платить; во-вторых, не мало. Поэтому практически ни одна из более менее приличных станций техобслуживания автомобилей этим не занимается. Да и зачем, если можно не тратиться, а наоборот — заработать, причем весьма неплохо.

Только представьте, как много собирается «отработки» в сервисных зонах, которую затем с удовольствием приобретают профильные компании, которых в интернете видимо-невидимо. За литр использованного масла они готовы заплатить в среднем от 3 до 5 рублей. К тому же, сами за ним приедут. Согласитесь, неплохая прибавка к бюджету.

Особенно актуально это окажется для тех автовладельцев, кто меняет масло в автомобиле самостоятельно. А что? Четыре литра старой жидкости — и в кармане 200 рублей. Иначе говоря, пошел вечером в гараж фильтр с маслицем заменить, а заодно и пивка попил. Сами же конторы, собирающие использованную смазку, зарабатывают по меньшей мере вдвое больше, продавая ее оптом по 7−10 рублей за 1 литр. Мелким оптом считается 400−500 литров — умножайте сами, а уж для вычисления прибыли с крупной партии потребуется калькулятор.

Как правило, «отработку» в больших объемах приобретают промышленные предприятия, где используются печи и тепловые пушки для отопления складов и заводских территорий. Кроме того, ее задействуют в качестве дополнительного компонента для смазки различных движущихся узлов и шарниров — нередко в станках и прочем производственном оборудовании. Не брезгуют отходами и сами производители масел и прочей автомобильной химии, которые в ходе очистки и переработки получают первичные составы, что позволяет им серьезно экономить при создании новых продуктов.

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Старое масло можно применять и в частном хозяйстве: например, для обработки замков, петель и механизмов вроде тех, что используются в бензопилах, газонокосилках и снегоуборочной технике. Да что там говорить — при необходимости им можно смазать даже цепь обычного велосипеда. Про свойства горения, как у любого нефтепродукта, можно не упоминать и вовсе — специальные печки и комбинированные котлы съедают отработанную жидкость на «ура», что в некоторой степени позволит чуточку сэкономить на отоплении.

Кроме того, масло — не в последнюю очередь благодаря всяческим присадкам в составе — является универсальным средством защиты от коррозии. Не зря же еще в эпоху СССР им обрабатывали пороги, арки и днища автомобилей. Конечно, современная автохимия справляется со ржавчиной гораздо эффективнее, но во всяком случае забор, ограду и другие металлические насаждения на дачном участке обезопасить от преждевременного окисления вполне можно.

дилеры, кризис, автосервис, ремонт, техническое обслуживание, мототехника
6 марта 2017
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