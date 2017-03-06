Как заработать на отработанном моторном масле

Только представьте, как много собирается «отработки» в сервисных зонах, которую затем с удовольствием приобретают профильные компании, которых в интернете видимо-невидимо. За литр использованного масла они готовы заплатить в среднем от 3 до 5 рублей. К тому же, сами за ним приедут. Согласитесь, неплохая прибавка к бюджету.

Особенно актуально это окажется для тех автовладельцев, кто меняет масло в автомобиле самостоятельно. А что? Четыре литра старой жидкости — и в кармане 200 рублей. Иначе говоря, пошел вечером в гараж фильтр с маслицем заменить, а заодно и пивка попил. Сами же конторы, собирающие использованную смазку, зарабатывают по меньшей мере вдвое больше, продавая ее оптом по 7−10 рублей за 1 литр. Мелким оптом считается 400−500 литров — умножайте сами, а уж для вычисления прибыли с крупной партии потребуется калькулятор.

Как правило, «отработку» в больших объемах приобретают промышленные предприятия, где используются печи и тепловые пушки для отопления складов и заводских территорий. Кроме того, ее задействуют в качестве дополнительного компонента для смазки различных движущихся узлов и шарниров — нередко в станках и прочем производственном оборудовании. Не брезгуют отходами и сами производители масел и прочей автомобильной химии, которые в ходе очистки и переработки получают первичные составы, что позволяет им серьезно экономить при создании новых продуктов.