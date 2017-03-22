Как вернуть права, если тебя не известили о судебном заседании

Известную настырность пришлось проявить некому жителю Челабинской области, чтобы вернуть свои «права». Поводом для лишения стал его выезд на полосу встречного движения, после которого сотрудник ДПС оформил протокол по ч. 4 ст. 12.15 КоАП и отправил дело в на рассмотрение судьи судебного участка № 1 Красноармейского района Челябинской области. Официальное извещение о месте и времени рассмотрения дела было направлено водителю по почте заказным письмом, но вернулось на адрес судебного участка за истечением срока хранения. Однако суд посчитал, что водитель извещен надлежащим образом, провел судебное заседание в его отсутствие и назначил водителю наказание в виде лишения прав на четыре месяца. Узнав о решении суда, гражданин обжаловал его в суде второй инстанции на том основании, что не был извещен должным образом о судебном заседании, поскольку письмо ему не было фактически вручено. В качестве доказательства он представил ответ замначальника местного почтамта, где было сказано, что заказное письмо с уведомлением пролежало на почте положенный срок хранения, после чего было возвращено по обратному адресу.
Об этом же свидетельствуют данные почтового идентификатора Почты России и отметка на возвращенном конверте. Однако и Челябинский облсуд решил, что гражданина известили должным образом, а потому следует оставить решение мирового судьи в силе.
Однако ВС пришел к выводу, что воитель все-таки был лишен возможности своевременно получить информацию о месте и времени рассмотрения дела. Следовательно его извещение нельзя признать надлежащим. Таким образом, он лишился возможности реализовать свое законное право на защиту. В связи с этим, Верховный суд постановил отменить решения нижестоящих судов и вернуть водительское удостоверение гражданину. Единственная загвоздка в том, что для отмены своего 4-месячного лишения «прав» человеку пришлось потратить без малого год на судебные тяжбы. Хорошо хоть, что в период его обжалований его водительское удостоверение оставалось при нем.