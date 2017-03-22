Как вернуть права, если тебя не известили о судебном заседании

Об этом же свидетельствуют данные почтового идентификатора Почты России и отметка на возвращенном конверте. Однако и Челябинский облсуд решил, что гражданина известили должным образом, а потому следует оставить решение мирового судьи в силе.

Однако ВС пришел к выводу, что воитель все-таки был лишен возможности своевременно получить информацию о месте и времени рассмотрения дела. Следовательно его извещение нельзя признать надлежащим. Таким образом, он лишился возможности реализовать свое законное право на защиту. В связи с этим, Верховный суд постановил отменить решения нижестоящих судов и вернуть водительское удостоверение гражданину. Единственная загвоздка в том, что для отмены своего 4-месячного лишения «прав» человеку пришлось потратить без малого год на судебные тяжбы. Хорошо хоть, что в период его обжалований его водительское удостоверение оставалось при нем.