Путину пожаловались на смертоносные поворотные кулаки Chevrolet Lacetti и Ravon Gentra

Житель башкирской столицы Фарид Хамидулин обратился с петицией на имя Президента РФ Владимира Путина. В своем сообщении гаранту наши прав он просит со всей тщательностью расследовать деятельность американского концерна General Motors. По мнению уфимца, заокеанская компания сознательно продавала на российском рынке свою модель Chevrolet Lacetti, в конструкции которой присутствовал некий врожденный дефект, приводивший к излому поворотного кулака левого переднего колеса. Правдоруба абсолютно не смущает тот факт, что General Motors прекратил продажи Chevrolet Lacetti в России еще в 2013 году, а в 2015 вообще вывел бренд Chevrolet из России. И по большому счету он прав, ведь тысячи американских машин-убийц продолжают колесить по стране — по самым скромным оценкам в России было продано более 300 000 машин,
Сам же г-н Хамидулин столкнулся с проблемой еще в 2008 году, когда у его Lacetti на скорости около 100 км/ч сломался злополучный поворотный кулак левого переднего колеса в месте крепления амортизаторной стойки. От этого колесо «легло на бок» и машину потащило на «встречку». После той аварии автовладелец уведомил местного дилера General Motors о факте ДТП из-за дефекта машины. Требовал ли гражданин с коммерсантов каких-либо компенсаций, история и сам Фарид Хамидулин в своем обращении к Президенту РФ умалчивают.