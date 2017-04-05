Путину пожаловались на смертоносные поворотные кулаки Chevrolet Lacetti и Ravon Gentra

Фарид Хамидулин
Житель Уфы собрал очень внушительное и весьма обоснованное досье на конструкторов Chevrolet Lacetti, которые заложили в машине способность внезапно терять колесо и вылетать на «встречку».
Максим Строкер

Житель башкирской столицы Фарид Хамидулин обратился с петицией на имя Президента РФ Владимира Путина. В своем сообщении гаранту наши прав он просит со всей тщательностью расследовать деятельность американского концерна General Motors. По мнению уфимца, заокеанская компания сознательно продавала на российском рынке свою модель Chevrolet Lacetti, в конструкции которой присутствовал некий врожденный дефект, приводивший к излому поворотного кулака левого переднего колеса. Правдоруба абсолютно не смущает тот факт, что General Motors прекратил продажи Chevrolet Lacetti в России еще в 2013 году, а в 2015 вообще вывел бренд Chevrolet из России. И по большому счету он прав, ведь тысячи американских машин-убийц продолжают колесить по стране — по самым скромным оценкам в России было продано более 300 000 машин,

Сам же г-н Хамидулин столкнулся с проблемой еще в 2008 году, когда у его Lacetti на скорости около 100 км/ч сломался злополучный поворотный кулак левого переднего колеса в месте крепления амортизаторной стойки. От этого колесо «легло на бок» и машину потащило на «встречку». После той аварии автовладелец уведомил местного дилера General Motors о факте ДТП из-за дефекта машины. Требовал ли гражданин с коммерсантов каких-либо компенсаций, история и сам Фарид Хамидулин в своем обращении к Президенту РФ умалчивают.

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Претензия гражданина не по этому поводу. Его не устраивает то обстоятельство, что компания, в нарушение законов Российской Федерации, с тех пор никак не отреагировала и не устранила выявленный дефект, который может приводить к авариям на дорогах. Доказывая свою правоту, г-н Хамидулин приводит подборку из более чем десятка получивших огласку в СМИ и интернете ДТП, произошедших на дорогах России по причине подломившегося левого переднего колеса «американца». Все аварии — как на подбор с погибшими и раненными, а также разбитыми в хлам машинами.

От президента требуется, по мнению Фарида Хамидулина, дать команду «фас» всевозможным проверяющим органам России, чтобы они вывели американского автопроизводителя, замалчивающего смертельный дефект, на чистую уголовно-наказуемую воду. А то они уже без малого десять лет бездельничают, отбрехиваются от инициативного Хамидулина отписками. Так, в проблемме отказались разбираться по существу Минпромторг, Росстандарт, Роспотребнадзор, а также депутаты Госдумы, Генпрокуратура, МВД и СКР.

Каким образом отреагирует на эту историю в администрации президента России, где безопасности дорожного движения уделяют довольно много внимания, загадывать не станем. Однако если допустить, что заявитель прав, то владельцам Lacetti наверняка будет интересно узнать, на какой «шайтан-арбе» они, оказывается, ежедневно ездят. Тем более, что у этой истории есть еще одна любопытная плоскость.

carsua.net

Дело в том, что снятая с производства в 2013 году Chevrolet Lacetti сейчас выпускается в Узбекистане и продается в России под маркой Ravon Gentra, а ранее — Daewoo Gentra. От американского прародителя «узбек» отличается лишь формой переднего бампера, решеткой радиатора и иным дизайном головной оптики.

Поворотный кулак левого переднего колеса в месте крепления амортизаторной стойки вряд ли был подвергнут каким-либо доработкам. Другими словами, в нашей стране несколько лет продавалась и продолжает продаваться иномарка со «встроенным» дефектом подвески, провоцирующим смертельные ДТП. Ведь только за 2016 год было продано более 6000 Gentra. Возможно, правдоискателю Фариду Хамидулину имеет смысл отказаться от своей застаревшей вендетты с американской General Motors и обратить свое внимание на более актуальную мишень — узбекский Ravon?

автоправо, автопродажи, авария, ремонт
5 апреля 2017
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