Путину пожаловались на смертоносные поворотные кулаки Chevrolet Lacetti и Ravon Gentra

Претензия гражданина не по этому поводу. Его не устраивает то обстоятельство, что компания, в нарушение законов Российской Федерации, с тех пор никак не отреагировала и не устранила выявленный дефект, который может приводить к авариям на дорогах. Доказывая свою правоту, г-н Хамидулин приводит подборку из более чем десятка получивших огласку в СМИ и интернете ДТП, произошедших на дорогах России по причине подломившегося левого переднего колеса «американца». Все аварии — как на подбор с погибшими и раненными, а также разбитыми в хлам машинами.

От президента требуется, по мнению Фарида Хамидулина, дать команду «фас» всевозможным проверяющим органам России, чтобы они вывели американского автопроизводителя, замалчивающего смертельный дефект, на чистую уголовно-наказуемую воду. А то они уже без малого десять лет бездельничают, отбрехиваются от инициативного Хамидулина отписками. Так, в проблемме отказались разбираться по существу Минпромторг, Росстандарт, Роспотребнадзор, а также депутаты Госдумы, Генпрокуратура, МВД и СКР.

Каким образом отреагирует на эту историю в администрации президента России, где безопасности дорожного движения уделяют довольно много внимания, загадывать не станем. Однако если допустить, что заявитель прав, то владельцам Lacetti наверняка будет интересно узнать, на какой «шайтан-арбе» они, оказывается, ежедневно ездят. Тем более, что у этой истории есть еще одна любопытная плоскость.