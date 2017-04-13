Энергосберегающее масло для двигателя: погоня за копеечной выгодой может дорого обойтись

К классу энергосберегающих относят масла с малой вязкостью как в холодном, так и в горячем состоянии. Таковыми можно назвать масла 5W30, 0W30, 5W20, и 0W20. В части вязкости реклама не врет: испытания показывают, что заявленные масла действительно имеют сниженную вязкость во всем диапазоне температур.

Энергосберегающие масла действительно способствуют экономии топлива. Жидкое масло требует меньше энергии для привода масляного насоса, снижаются расходы на сдвиг масляных пленок в коренных и шатунных подшипниках, в опорах распредвалов. Менее вязкое масло легче сбрасывается с цилиндра маслосъемным кольцом.

Опытным путем установлено, что суммарная экономия топлива при использовании энергосберегающих масел составляет, по разным данным, от 0.4% до 2%. Для автомобилиста этот плюс. Увы, единственный, других нет.