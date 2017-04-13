Энергосберегающее масло для двигателя: погоня за копеечной выгодой может дорого обойтись

Фото carfromjapan.com
В последнее время российских автовладельцев буквально обложила реклама различных «энергосберегающих» масел. Производители автомобилей, конечно же, рекомендуют именно такую смазку. И экономии топлива она способствуют, и ресурс движка увеличивает, и его мощность повышает. Но чем вызваны рекомендации? Заботой о потребителе или иными нюансами? И все ли в рекламных заявлениях правда, или же это обычное лукавство? Портал «АвтоВзгляд» разобрался в нюансах.
Михаил Ростарчук

К классу энергосберегающих относят масла с малой вязкостью как в холодном, так и в горячем состоянии. Таковыми можно назвать масла 5W30, 0W30, 5W20, и 0W20. В части вязкости реклама не врет: испытания показывают, что заявленные масла действительно имеют сниженную вязкость во всем диапазоне температур.

Энергосберегающие масла действительно способствуют экономии топлива. Жидкое масло требует меньше энергии для привода масляного насоса, снижаются расходы на сдвиг масляных пленок в коренных и шатунных подшипниках, в опорах распредвалов. Менее вязкое масло легче сбрасывается с цилиндра маслосъемным кольцом.

Опытным путем установлено, что суммарная экономия топлива при использовании энергосберегающих масел составляет, по разным данным, от 0.4% до 2%. Для автомобилиста этот плюс. Увы, единственный, других нет.

Фото cristacarwashandlube.com

А вот минусы — таковы, что абсолютно реально приближают капитальный ремонт или замену двигателя. Маловязкое масло хуже разделяет детали, которые, в идеале, должны побольше времени проводить вдали друг от друга, разделенные масляной пленкой. Полученные на практике «зависимости Штрибека» показывают, что пробой масляной пленки при использовании жидких масел наступает при меньших нагрузках, а значит многие детали мотора чаще работают в режиме полусухого трения. Износ закономерно растет.

Наполненный маловязким маслом мотор получает наибольшие неприятности в двух режимах. При динамичном разгоне с места крутящий момент велик, но недостаточна скорость относительного (друг по другу) движения деталей, недостаточна толщина «масляного клина» — детали соприкасаются. В зоне же высоких оборотов пробой масляной пленки вызывается огромной силой инерции меняющего направление движения шатуна и общими колебаниями коленвала.

Ситуация усугубляется практически полным отсутствием в современных маслах серы — отличного противозадирного компонента, призванного минимизировать износ при касании деталей. Получив статус врага природы, сера заработала пинок в зад, и заменяется «высокотехнологичными» компонентами, которые, как показывают испытания, уступают ей в выполнении противозадирных обязанностей. Но почему же автопроизводители рекомендуют именно энергосберегающие масла?

Фото tyremarket.com

Нет, они стараются не для вас. Причины две — требования экологов и выгода автопроизводителя. В масштабах планеты маловязкие масла позволят сжигать на миллионы тонн меньше топлива, а значит — снизить выбросы, сберечь окружающую среду и т. д. Но и автопром не останется в накладе. Пусть расход топлива меньше всего на полпроцента, но эта малость нередко позволяет переместиться заметно выше в рейтинге экономичности, получить конкурентное преимущество. Кроме того, чем меньше моторы будут жить после окончания гарантии — тем больше покупателей принесет деньги в кассу. Автопром — обычный бизнес с обычными для него звериными законами, а потому нововведения преследуют одну цель: повышение прибыли. Покажут все «плюшки» в машине, споют об экономичности, а вот о ресурсе — промолчат.

Отдельного разбора заслуживает стандартная фраза «официалов» про необходимость использования маловязких масел: «современные моторы имеют малые зазоры, и густое масло через них не прокачается». Несомненно, это незатейливое объяснение рождено ради простоты общения с необразованными гражданами, но представляет собой техническую ересь, разбиваемую двумя ударами.

Зазор в шатунных и коленных подшипниках делается не минимальным, а вполне определенным, необходимым для образования правильного «масляного клина». За сотню лет здесь ничего не изменилось, зазоры не могут быть меньше нормативных по условиям нормальной смазки.

Фото cdnsecakmi.kaltura.com

Проверив вязкость замороженного зимой «энергосберегающего» 0W20 в сравнении с вязкостью горячего 10W40 или даже 10W60, каждый может убедиться, что «энергосберегающее» будет в разы более густым. Получается, что более вязкое масло успешно прокачивается, а менее вязкое «застревает»? Очевидная ерунда, конечно же…

Следует ли из вышесказанного, что нужно использовать масла настолько густые, какие только можно найти? Нет, не следует. Практические испытания показывают, что хорошие условия смазывания достигаются при использовании масел W40. Более густые масла типа W50-W60 в серийных машинах можно использовать в жарком климате или при очень динамичных режимах вождения при высоких оборотах. Применение же «энергосберегающих» масел оправдано для тех, кого ресурс не интересует, поскольку не планируется долгая эксплуатация автомобиля.

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
13 апреля 2017
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