Как защитить машину от насекомых и камней на трассе

entomologytoday.org
Наступление летнего сезона означает появление над загородными трассами масс насекомых, которые превращают «морды» машин в самые настоящие кладбища. Бороться с этой напастью можно, заранее поработав над «противомоскитной» защитой машины.
Максим Строкер

Многим автовладельцам знакомо чувство досады в ситуации, когда только помыл машину, ясным солнечным днем прокатился по трассе и в конце пути видишь, что вся ее передняя часть, еще недавно сверкавшая лаком и хромом, облеплена безобразными трупиками тысяч каких-то жучков и букашек. Чувство обиды на происки окружающей фауны усугубляется еще и осознанием трудоемкой неизбежности отдраивать машину от присохших к стеклу и ЛКП разноцветных внутренностей погибших гадов. Однако если озаботиться этой проблемой заранее, можно максимально облегчить себе процесс очистки машины от последствий дальней дороги.

Среди «народных средств» предохранения ЛКП от контакта с насекомой мертвечиной, в первую очередь можно назвать обычный малярный скотч. Перед дальней дорогой по трассе им оклеивают переднюю часть капота, передний бампер, корпуса боковых зеркал — то есть все поверхности, собирающие летающую живность. По приезде на финиш маршрута скотч просто снимают и выкидывают. Метод, мягко говоря, далек от идеала в силу полной неэстетичности и неспособности защитить от загрязнения головную оптику. Развитием «метода скотча» можно назвать аналогичное применение полиэтиленовой упаковочной пленки. Ею можно закрыть и фары. Правда, ночью так лучше не ездить. Про эстетику тут тоже можно даже не упоминать.

ventureshield.com.ua

Машина с замотанной в пленку «мордой» напоминает палету с каким-то товаром, выпавшую на трассе из кузова фуры. Более хитроумные автовладельцы для облегчения своей участи, обмазывают перед поездкой переднюю часть машины концентратом какого-нибудь прозрачного автошампуня и дают подсохнуть. Заметим, что «подсохнуть» до твердого состояния могут далеко не все моющие средства. А полужидкий шампунь на кузове уже на первых километрах пути соберет такое количество пыли, что под ним невозможно будет различить цвет кузова машины. Не говоря уже о полной потере прозрачности фар.

Поэтому вместо шампуня умельцы рекомендуют использовать самый обыкновенный клей ПВА. Он полностью высыхает на воздухе. При необходимости образуемую им на кузове пленку вместе с насекомыми можно легко снять. В крайнем случае — смыть, поскольку он водорастворимый. Для зажиточных господ, не только пекущихся о «насекомой неприкосновенности» кузова своего авто, но и опасающихся сколов от летящих камней, подойдут покупные препараты типа «жидкий чехол». Обработанный такой жижей капот и бампер не боятся не только насекомых, но и более серьезных ударов судьбы в виде камней. Правда, эффективно смывается такое покрытие только на автомойке струей высокого давления.

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19 апреля 2017
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