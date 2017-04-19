Как защитить машину от насекомых и камней на трассе

Многим автовладельцам знакомо чувство досады в ситуации, когда только помыл машину, ясным солнечным днем прокатился по трассе и в конце пути видишь, что вся ее передняя часть, еще недавно сверкавшая лаком и хромом, облеплена безобразными трупиками тысяч каких-то жучков и букашек. Чувство обиды на происки окружающей фауны усугубляется еще и осознанием трудоемкой неизбежности отдраивать машину от присохших к стеклу и ЛКП разноцветных внутренностей погибших гадов. Однако если озаботиться этой проблемой заранее, можно максимально облегчить себе процесс очистки машины от последствий дальней дороги.

Среди «народных средств» предохранения ЛКП от контакта с насекомой мертвечиной, в первую очередь можно назвать обычный малярный скотч. Перед дальней дорогой по трассе им оклеивают переднюю часть капота, передний бампер, корпуса боковых зеркал — то есть все поверхности, собирающие летающую живность. По приезде на финиш маршрута скотч просто снимают и выкидывают. Метод, мягко говоря, далек от идеала в силу полной неэстетичности и неспособности защитить от загрязнения головную оптику. Развитием «метода скотча» можно назвать аналогичное применение полиэтиленовой упаковочной пленки. Ею можно закрыть и фары. Правда, ночью так лучше не ездить. Про эстетику тут тоже можно даже не упоминать.