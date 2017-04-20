Почему бессмысленно проводить анализ отработки моторного масла

Фото thmb.tqn.com
Болезненный перфекционизм отдельных автомобилистов, разросшийся в условиях широкого выбора моторных масел, заставляет очень многих из них вести бесконечные поиски «лучшего» моторного масла и сдавать на анализ так называемую отработку, чтобы убедиться в «полезности» выбранной смазки для мотора, или разочароваться в ней. Между тем, процедура эта настолько же дорогая (от 6000 до 30 000 рублей), насколько и бесполезная. Портал «АвтоВзгляд» разобрался, почему.
Сергей Соколов

Миллионы страниц интернет-форумов наполнены весьма примитивными, механистическими обсуждениями состава смазок для мотора. Как правило, участники таких обсуждений не понимают, что масло — продукт тонкой балансировки, и поэлементный его состав может лишь очень примерно говорить о его защитных свойствах. Споры на масляные темы никогда не выявляют победителя, поэтому в условиях жадного спроса на «достоверные данные» возникла платная услуга по анализу отработанного моторного масла.

Реклама утверждает, что такой анализ дает «однозначную» оценку качества масла с точки зрения его влияния на износ деталей двигателя. Искателю «лучшего масла» предлагается лишь принести в лабораторию баночку так называемой отработки, а лаборатория «изучит содержание металлов в отработке» и вынесет «абсолютно достоверное» заключение о противоизносных свойствах масла. Суровая же правда такова, что анализ отработанного масла не дает ничего. Совсем ничего. Причина — работа масляного фильтра, в котором и оседает изрядная доля металлов.

Да, образующиеся при износе металлические частицы настолько малы, что теоретически должны свободно проходить сквозь поры масляного фильтра. Но, как обычно, дьявол кроется в деталях. Одна из задач моторного масла — связывать загрязнения. И масло эту задачу успешно выполняет: металлические частицы связываются, комкуются, «конгломерируются» с частицами грязи, и уже в таком виде успешно задерживаются фильтром. Различные масла имеют и различную способность связывать загрязнения. Может оказаться, что мотор, наполненный неким маслом «Икс», изнашивается весьма быстро, но масло отлично связывает загрязнения. В таком случае в отработке будет мало металлов, и автовладелец получит ложное заключение о высоких защитных свойствах масла.

Результат анализа напрямую зависит также от типа масляного фильтра: разные фильтры имеют разный реальный размер пор, что влияет на качество фильтрации, а значит — меняет итоговый результат анализа отработки. «Пробег» фильтра также имеет большое значение. По мере его загрязнения качество фильтрации возрастает, поскольку грязь плотным слоем ложится на материал фильтра и сама становится дополнительным фильтром. Чем больше пробежал фильтр — тем выше тонкость фильтрации. Качество фильтрации растет «до последнего», то есть до тех пор, покуда под давлением масла не откроется перепускной клапан.

Таким образом, в зависимости от свойств масла, параметров фильтра и степени загрязнения фильтрующего элемента — фильтром задерживается некое неизвестное автовладельцу количество металла. Очевидным образом из этого следует, что результат анализа слитой из мотора «отработки» показывает «погоду на Луне», то есть не имеет практически никакого отношения к истинным значениям износа двигателя.

При настоящем научном подходе вместе с анализом отработанного масла анализируется и содержимое фильтра. Фильтр вскрывается, фильтрующий элемент извлекается и сжигается в закрытом тигле, после чего проводится спектральный анализ золы. Понятно, что это долго и очень дорого, обычный автомобилист таких исследований не закажет.

…Понимают ли в лабораториях, проводящих анализ отработки, что результаты анализов — «чепуха на постном масле»? Нет сомнений — понимают прекрасно. Но за чепуху автомобилисты предлагают абсолютно реальные ассигнации… А значит — деньги возьмут, рассказав к тому же правдоподобную сказку об «абсолютной достоверности» результата. Да, можно платить и за сказки, но нужно ли?

автосервис, ремонт, техническое обслуживание
20 апреля 2017
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