Почему бессмысленно проводить анализ отработки моторного масла

Миллионы страниц интернет-форумов наполнены весьма примитивными, механистическими обсуждениями состава смазок для мотора. Как правило, участники таких обсуждений не понимают, что масло — продукт тонкой балансировки, и поэлементный его состав может лишь очень примерно говорить о его защитных свойствах. Споры на масляные темы никогда не выявляют победителя, поэтому в условиях жадного спроса на «достоверные данные» возникла платная услуга по анализу отработанного моторного масла.

Реклама утверждает, что такой анализ дает «однозначную» оценку качества масла с точки зрения его влияния на износ деталей двигателя. Искателю «лучшего масла» предлагается лишь принести в лабораторию баночку так называемой отработки, а лаборатория «изучит содержание металлов в отработке» и вынесет «абсолютно достоверное» заключение о противоизносных свойствах масла. Суровая же правда такова, что анализ отработанного масла не дает ничего. Совсем ничего. Причина — работа масляного фильтра, в котором и оседает изрядная доля металлов.