Как приготовить «Антидождь» для лобового стекла автомобиля своими руками

Практически всегда главный компонент средства — обычный простенький полиметилсилоксан, кремнийорганическая жидкость. Ладно, не пугайтесь — это простое силиконовое масло. Жидкости, в которых оно используется, всегда продаются не далее, чем за углом: в магазинах радиотоваров как приборное масло, в технических отделах как универсальная силиконовая смазка, в супермаркетах и магазинах одежды — как «водоотталкивающая пропитка». Почти любое из этих средств может успешно работать как «Антидождь». При этом если хороший фирменный автомобильный препарат стоит от 1200 до 5000 рублей (средства до 1000 «деревянных», как правило, мало на что способны), то его аналоги из других сфер нашей жизни и дешевле, и, как уже было сказано, имеют двойное, а то и тройное применение. Для желающих немного поколдовать, можно посоветовать другой состав.
Это — раствор парафина в уайт-спирите. На одну объемную часть парафина от обычной свечки нужно взять примерно 30 частей уайт-спирита. Ждем полного растворения и «Антидождь» готов. Будьте спокойны, уайт-спирит не опасен для автомобильной краски.
Нанесение самодельного «Антидождя» ничем не отличается от аналогичных методик использования покупного. Стекло тщательно отмывается стеклоочистителем и просушивается, водоотталкивающий состав равномерно наносится распылителем или тканью. Ждем пару минут, тщательно растираем сухими мягкими тряпками либо бумажными салфетками. Будьте готовы вспотеть: для полного удаления разводов часто требуется несколько подходов. Долговечность покрытия обычно достигает пары месяцев, затем обработку желательно повторить. И напоследок — рецепт портала «АвтоВзгляд» для самых экономных.
Многие заметили, что при использовании кондиционера для белья вода шариками скатывается со стекла стиральной машины. Вывод элементарен: добавляем полколпачка средства на несколько литров воды, получаем тот же эффект на лобовом стекле. Действие полученного коктейля не будет долгим, зато обновление слоя «Антидождя» происходит при каждом использовании омывателя.
Удалить любой состав со стекла можно тем же уайт-спиритом.