Как приготовить «Антидождь» для лобового стекла автомобиля своими руками

Это — раствор парафина в уайт-спирите. На одну объемную часть парафина от обычной свечки нужно взять примерно 30 частей уайт-спирита. Ждем полного растворения и «Антидождь» готов. Будьте спокойны, уайт-спирит не опасен для автомобильной краски.

Нанесение самодельного «Антидождя» ничем не отличается от аналогичных методик использования покупного. Стекло тщательно отмывается стеклоочистителем и просушивается, водоотталкивающий состав равномерно наносится распылителем или тканью. Ждем пару минут, тщательно растираем сухими мягкими тряпками либо бумажными салфетками. Будьте готовы вспотеть: для полного удаления разводов часто требуется несколько подходов. Долговечность покрытия обычно достигает пары месяцев, затем обработку желательно повторить. И напоследок — рецепт портала «АвтоВзгляд» для самых экономных.