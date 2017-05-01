Какие неприятности принесли водителям последние изменения в законодательстве

В первую очередь обратим внимание на только-только вступившие в силу поправки в ПДД. Согласно им любая машина, «обутая» в зимнюю резину с шипами, должна нести на стекле наклейку в виде буквы «Ш». За нарушение этого требования теперь полагается штраф в размере 500 рублей и запрет на эксплуатацию транспортного средства — вплоть до устранения этой «неисправности». Хотя цена наклейки — 20 рублей в базарный день, ее отсутствие грозит целой «песней», включающей посещение полицейского МОТОТРЭР, чтобы бравые инспектора убедились в ликвидации смертельно опасного нарушения технических требований к машине. Как же мы до сих пор ездили и поголовно не врезались друг в друга без этих наклеек, а? Но ничего: начиная с осени этого года ГИБДД обещает следить за нашей «шипованной» безопасностью! Теперь заживем!

Следующее изменение касается выдачи и замены водительских удостоверений. С недавних пор их стали оформлять не только в отделениях ГИБДД, но и в МФЦ. На первый взгляд новация показалась полезной — не все же нам стоять в полицейских очередях.