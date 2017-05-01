Какие неприятности принесли водителям последние изменения в законодательстве

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Весной вступили в силу сразу несколько законодательных новелл, заметно усложнивших жизнь автовладельцам. Пока с проблемами столкнулось относительно небольшая их часть, но лиха беда — начало.
Максим Строкер

В первую очередь обратим внимание на только-только вступившие в силу поправки в ПДД. Согласно им любая машина, «обутая» в зимнюю резину с шипами, должна нести на стекле наклейку в виде буквы «Ш». За нарушение этого требования теперь полагается штраф в размере 500 рублей и запрет на эксплуатацию транспортного средства — вплоть до устранения этой «неисправности». Хотя цена наклейки — 20 рублей в базарный день, ее отсутствие грозит целой «песней», включающей посещение полицейского МОТОТРЭР, чтобы бравые инспектора убедились в ликвидации смертельно опасного нарушения технических требований к машине. Как же мы до сих пор ездили и поголовно не врезались друг в друга без этих наклеек, а? Но ничего: начиная с осени этого года ГИБДД обещает следить за нашей «шипованной» безопасностью! Теперь заживем!

Следующее изменение касается выдачи и замены водительских удостоверений. С недавних пор их стали оформлять не только в отделениях ГИБДД, но и в МФЦ. На первый взгляд новация показалась полезной — не все же нам стоять в полицейских очередях.

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А на второй выяснилось, что замена прав в МФЦ подразумевает выдачу новенького документа не в день обращения, как в ГИБДД, а ожиданием в течение нескольких дней, в некоторых регионах — до 10 рабочих! И все это время человек оказывается без «прав». Бюрократическая технология такова: документы на замену водительского удостоверения вы подаете в МФЦ, но оттуда их отправляют все равно в профильное подразделение ГИБДД. Там происходит оформление и только потом новенькие «права» отсылают обратно в МФЦ, где их и выдают «счастливому» обладателю.

Третья водительская «радость» этой весны касается «автогражданки». 28 апреля вступили в силу пролоббированные страховщиками поправки в Закон РФ «Об ОСАГО» — замена денежных выплат в случае ДТП на ремонт машины пострадавшего. У экспертов портала «АвтоВзгляд», да и не только у них, заранее была масса сомнений в работоспособности этой новеллы. Они касаются качества ремонта, его сроков и вообще самой возможности получения хоть какого-нибудь возмещения ущерба. Например, в законодательстве ничегошеньки не сказано о форме возмещения, если в аварии участвуют машины как со старым «денежным» полисом ОСАГО, так и с новым, «ремонтным». Не имея формального алгоритма, какой вид возмещения выплачивать в этом случае, страховые вообще не будут восполнять урон пострадавшему — ни денег, ни ремонта он не дождется в принципе.

водительское удостоверение, международные права, ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков
1 мая 2017
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