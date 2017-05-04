Как сэкономить на ремонте авто и не стоять в пробках

И все это усугубляется довольно плачевным состоянием экономики, когда доходы большинства россиян серьезно упали и приходится считать каждую копеечку. Но как сэкономить на ремонте машины, если год от года автомобили становятся сложнее, работы и запчасти дороже, средний возраст автопарка страны увеличивается, а покупательская способность населения, повторимся, снижается? Но рынок на то и рынок, чтобы своевременно отвечать на возникшие запросы. И вот в Росси стали появляться интернет-ресурсы, предлагающие своим клиентам поиск качественных и квалифицированных услуг, но по доступным ценам. В нашем случае это так называемые рейтинговые системы и сервисы по заказу услуг ремонта автомобилей через интернет. Они обещают автовладельцам подыскать автосервисы с оптимальным соотношением цены и качества ремонта при наличии гарантий и прозрачности обслуживания. Возможно ли это, разобрался портал «АвтоВзгляд» на примере интернет-сервиса «Ремонтиста».
Эта интернет-площадка была запущена группой компаний «Автодруг.рф» совсем недавно — в январе 2017 года, но за это время сумела получить и выполнить более 9000 заявок. Любопытно, что несмотря на то, что в 31% случаев граждане запрашивали сложные кузовные и агрегатные работы, средний чек ремонта и обслуживания составил очень скромные по нынешним временам 10 000 рублей. В чем подвох, спросите вы? Да ни в чем. Просто компания, прежде чем выйти на рынок, провела тщательный отбор автомастерских, совершенно не гонясь за количеством включенных в ее поисковую систему станций технического обслуживания.
— Да, Remontista.ru — не массовый агрегатор на несколько тысяч сервисов, — рассказывает со-основатель и исполнительный директор компании «Автодруг» Евгений Захаров. — По каждой заявке предлагаем несколько оптимальных по цене, расстоянию или рейтингу СТО, а не отправляем клиентов в нужный нам СТО, которое согласится с фиксированной ценой. Не навязываем свои запчасти ни СТО, ни клиентам, иначе в системе будут только гаражи без сладов, а «продвинутые» клиенты не смогут сэкономить. Выбираем надежных партнеров, проверяя их по целому ряду критериев. В частности, наши специалисты разработали специальную компьютерную программу, которая сама ищет в интернете мастерские с положительными отзывами и высокими рейтингами на общедоступных сайтах и в соцсетях. Из них формируется база для дальнейшего использования в процессе отбора сервисов для портала «Ремонтиста». Далее, по мере роста количества обращений наших клиентов, у сервисов появляется общедоступный рейтинг, который пополняют те, кто уже воспользовался их услугами. И мы видим, что клиенты готовы доверять независимым автосервисам даже в вопросах сложного квалифицированного ремонта, если речь идет о проверенном месте. При этом, заметим, клиент портала экономит не только деньги, но и время…
Человеку, который решил воспользоваться услугами «Ремонтиста», не нужно искать и обзванивать автосервисы, чтобы узнать условия ремонта, его сроки и расценки (да никто ему их и не скажет, предложив приехать лично). Все, что требуется от автовладельца — это заполнить заявку на портале со смартфона или ПК, описав проблему с автомобилем и указав желаемый радиус поиска СТО. Через час он получит список профильных автосервисов в выбранном районе с их фотографиями, стоимостью работ, рейтингом и адресом. В этой справке, кстати сказать, будет указано расстояние до каждой мастерской и время в пути с учетом пробок. — Проект Remontista.ru призван сделать процесс ремонта авто удобным и выгодным как для продвинутых интернет-пользователей, так и для обычных людей. Мы видим рынок и потенциал самой идеи в связи с текущими тенденциями в сфере авторемонта. Проще говоря — мы видим спрос со стороны клиентов на качественные и недорогие услуги автосервисов и желание последних добросовестно работать, — резюмирует ситуацию генеральный директор компании «Автодруг» Денис Гусев.
И остается добавить, что сегодня услугами «Ремонтиста» могут воспользоваться жители Москвы (к их услугам более 350 проверенных автосервисов) и Нижнего Новгорода (представлено 50 проверенных партнеров).