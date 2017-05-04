Как сэкономить на ремонте авто и не стоять в пробках

Эта интернет-площадка была запущена группой компаний «Автодруг.рф» совсем недавно — в январе 2017 года, но за это время сумела получить и выполнить более 9000 заявок. Любопытно, что несмотря на то, что в 31% случаев граждане запрашивали сложные кузовные и агрегатные работы, средний чек ремонта и обслуживания составил очень скромные по нынешним временам 10 000 рублей. В чем подвох, спросите вы? Да ни в чем. Просто компания, прежде чем выйти на рынок, провела тщательный отбор автомастерских, совершенно не гонясь за количеством включенных в ее поисковую систему станций технического обслуживания.

— Да, Remontista.ru — не массовый агрегатор на несколько тысяч сервисов, — рассказывает со-основатель и исполнительный директор компании «Автодруг» Евгений Захаров. — По каждой заявке предлагаем несколько оптимальных по цене, расстоянию или рейтингу СТО, а не отправляем клиентов в нужный нам СТО, которое согласится с фиксированной ценой. Не навязываем свои запчасти ни СТО, ни клиентам, иначе в системе будут только гаражи без сладов, а «продвинутые» клиенты не смогут сэкономить. Выбираем надежных партнеров, проверяя их по целому ряду критериев. В частности, наши специалисты разработали специальную компьютерную программу, которая сама ищет в интернете мастерские с положительными отзывами и высокими рейтингами на общедоступных сайтах и в соцсетях. Из них формируется база для дальнейшего использования в процессе отбора сервисов для портала «Ремонтиста». Далее, по мере роста количества обращений наших клиентов, у сервисов появляется общедоступный рейтинг, который пополняют те, кто уже воспользовался их услугами. И мы видим, что клиенты готовы доверять независимым автосервисам даже в вопросах сложного квалифицированного ремонта, если речь идет о проверенном месте. При этом, заметим, клиент портала экономит не только деньги, но и время…