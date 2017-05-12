Почему нельзя мыть двигатель автомобиля

Если спросить мнение работников автомоек, то они однозначно выскажутся за проведение этой процедуры, что неудивительно — им капнут дополнительные денежки. А вот незаинтересованные сервисмены, скорее всего, порекомендуют воздержаться от мытья мотора, если он не покрыт слоем грязи толщиной в пару сантиметров.

Особенно предостерегают они от мойки мощной струей воды. Объясняется это весьма просто: электрооборудование двигателя не защищено в достаточной степени от напора кипятка, подаваемого под высоким давлением. Электроника в современном автомобиле — это все. Потом хлопот не оберетесь, пытаясь выяснить, в какой же цепи все-таки происходит сбой. Возможен также «отложенный» эффект — через некоторое время корродируют разъемы.

Теоретически доказать, что в ваших бедах виноваты незадачливые мойщики, можно — но очень сложно и муторно. Да и сумма, выплаченная вам в случае положительного решения суда, вряд ли окупит мытарства по сбору документов, организации экспертиз и хождению по инстанциям. Может, лучше не заморачиваться и ездить с немытым двигателем? По крайней мере, от слоя грязи он уж точно работать хуже не станет.