Почему нельзя мыть двигатель автомобиля

Фото: www.youtube.com
Вопрос о том, стоит ли мыть мотор своего железного коня, однозначного ответа не имеет. Сторонников и противников этой процедуры среди автомобилистов примерно поровну. Однако с развитием асфальтизации нашей родины последних все-таки становится больше.
Эдуард Раскин

Действительно, если целенаправленно не искать офф-роуд покруче, где грязи — по самые ступицы, то основательно запачкать подкапотное пространство в современных условиях достаточно тяжело. Асфальтовые дороги все протяженнее, грунтовок все меньше, а компоновка моторного отсека достаточно серьезно продумывается в том числе и с целью предотвратить его загрязнение.

Более того, владельцы автомобилей, вовремя проходящих техническое обслуживание, в принципе нечасто вынуждены залезать под капот — разве что омывайки подлить. Но, как правило, заливочная горловина расположена в максимально доступном месте, и до нее без труда можно добраться, не испачкавшись. Поэтому в большинстве случаев стремление навести блеск на силовой агрегат сродни компульсии, выражающейся в навязчивом мытье рук.

Фото: www.youtube.com

Если спросить мнение работников автомоек, то они однозначно выскажутся за проведение этой процедуры, что неудивительно — им капнут дополнительные денежки. А вот незаинтересованные сервисмены, скорее всего, порекомендуют воздержаться от мытья мотора, если он не покрыт слоем грязи толщиной в пару сантиметров.

Особенно предостерегают они от мойки мощной струей воды. Объясняется это весьма просто: электрооборудование двигателя не защищено в достаточной степени от напора кипятка, подаваемого под высоким давлением. Электроника в современном автомобиле — это все. Потом хлопот не оберетесь, пытаясь выяснить, в какой же цепи все-таки происходит сбой. Возможен также «отложенный» эффект — через некоторое время корродируют разъемы.

Теоретически доказать, что в ваших бедах виноваты незадачливые мойщики, можно — но очень сложно и муторно. Да и сумма, выплаченная вам в случае положительного решения суда, вряд ли окупит мытарства по сбору документов, организации экспертиз и хождению по инстанциям. Может, лучше не заморачиваться и ездить с немытым двигателем? По крайней мере, от слоя грязи он уж точно работать хуже не станет.

Фото: w-dog.net

Все рассказы о том, что «отложения» на моторе уменьшают его теплоотдачу, приводят к перегреву и вообще сказываются не лучшим образом на мощности, несостоятельны. Охлаждение автомобильного двигателя просходит — если кто-то до сих пор этого не знает — вовсе не через его поверхность, а посредством специальной системы каналов внутри стенок, где циркулирует специальная жидкость.

Если, несмотря на все изложенные выше «страшилки», вы все же решили рискнуть здоровьем вашего автомобиля, то ни в коем случае не пытайтесь помыть мотор сами с помощью подручных средств. А то некоторые продвинутые гаражные мастера на все руки, не задумываясь, лезут под капот, вооружившись бензином, керосином или даже с жидкостью для мытья посуды. Мало того, что эти средства не помогут избавиться от весьма специфической грязи, образующейся на двигателе, но также велик риск того, что они вызовут возгорание при последующем его запуске.

двигатель, автосервис, ремонт
15 мая 2017
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