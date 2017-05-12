Почему нельзя мыть двигатель автомобиля

Действительно, если целенаправленно не искать офф-роуд покруче, где грязи — по самые ступицы, то основательно запачкать подкапотное пространство в современных условиях достаточно тяжело. Асфальтовые дороги все протяженнее, грунтовок все меньше, а компоновка моторного отсека достаточно серьезно продумывается в том числе и с целью предотвратить его загрязнение.
Более того, владельцы автомобилей, вовремя проходящих техническое обслуживание, в принципе нечасто вынуждены залезать под капот — разве что омывайки подлить. Но, как правило, заливочная горловина расположена в максимально доступном месте, и до нее без труда можно добраться, не испачкавшись. Поэтому в большинстве случаев стремление навести блеск на силовой агрегат сродни компульсии, выражающейся в навязчивом мытье рук.