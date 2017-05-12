Эксперты предсказали, на сколько подорожает бензин

Фото: cdf.net.pl
За прошедшие майские праздники цены на топливо заметно выросли по всей территории России. Основной причиной ценового скачка аналитики считают начало дачного сезона. Теперь они ожидают временной стабилизации.
Эдуард Раскин

Как сообщают «Известия», средняя стоимость ходового бензина Аи-92 за первые пять дней мая выросла на 6 копеек — до 36,41 рубля за литр. С начала года цены подскочили уже на 85 копеек, или на 2,4%.

Меньше всего за майские праздники пострадали Северо-Западный, Северо-Кавказский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа — там топливо подорожало всего на 3 копейки. В Южном же федеральном округе, темпы роста оказались рекордными — до 37,96 рубля за литр, или на 14 копеек.

Фото: www.gizmodo.com.au

— На розничном рынке проснулся спрос. У населения ряда регионов страны начался дачный сезон: возделывание огородов, строительные работы на участках, — то есть все те работы, которые традиционно «оживляются» на даче весной в связи с праздничными днями в мае, — цитируют «Известия» ведущего аналитика «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктора Костюкова. Особо эксперт выделил начало курортного сезона в Сочи — именно этим вызван рост цен на 14 копеек в ЮФО.

С ним согласен и аналитик «Финама» Алексей Калачев:

— Сети заправок смогли повысить цены на бензин в связи с высоким спросом. Кроме того, розничные цены продолжают догонять инфляцию: в 2016 году бензин подорожал в среднем на 3,8% при официальной инфляции в 5,4%.

Заметим, что в мае бензин дорожает каждый год, за исключением 2013-го. При этом большинство экспертов уверено, что сезонный фактор не вызовет сильной волатильности цен летом, и на некоторое время они стабилизируются, если в стране не возникнет топливного дефицита.

По разным прогнозам бензин за 2017 год подорожает от 6 до 10%.

АЗС, бензин, авторынок, дизельное топливо
12 мая 2017
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