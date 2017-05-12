Эксперты предсказали, на сколько подорожает бензин

— На розничном рынке проснулся спрос. У населения ряда регионов страны начался дачный сезон: возделывание огородов, строительные работы на участках, — то есть все те работы, которые традиционно «оживляются» на даче весной в связи с праздничными днями в мае, — цитируют «Известия» ведущего аналитика «Алгоритм Топливный Интегратор» Виктора Костюкова. Особо эксперт выделил начало курортного сезона в Сочи — именно этим вызван рост цен на 14 копеек в ЮФО.

С ним согласен и аналитик «Финама» Алексей Калачев:

— Сети заправок смогли повысить цены на бензин в связи с высоким спросом. Кроме того, розничные цены продолжают догонять инфляцию: в 2016 году бензин подорожал в среднем на 3,8% при официальной инфляции в 5,4%.

Заметим, что в мае бензин дорожает каждый год, за исключением 2013-го. При этом большинство экспертов уверено, что сезонный фактор не вызовет сильной волатильности цен летом, и на некоторое время они стабилизируются, если в стране не возникнет топливного дефицита.

По разным прогнозам бензин за 2017 год подорожает от 6 до 10%.