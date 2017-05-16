Какой нож необходимо возить в машине

imgur.com
Решив укомплектовать салон машины чем-то колюще-режущим, не стоит увлекаться эстетикой ножа. Инструмент для утилитарных целей следует подбирать, исходя исключительно из прагматичных соображений.
Максим Строкер

На самом деле нож в авто, особенно в дальней дороге, — штука очень даже нужная. Он может потребоваться и при мелком ремонте (не только машины), и во время перекуса (хлеб да колбаску порезать). При выборе кандидата в «автомобильные» ножи первым на ум приходит вариант кухонного ножика. Возможно, он и подойдет, но стоит помнить, что лезвие таких ножей обычно сделано из не особо твердой и достаточно тонкой стали. Да и крепость рукоятки большинства таких «клинков» — не для спартанских условий эксплуатации в машине. Если откровенный «кухарь» вам не приглянулся, можно обратить внимание на раскладные ножи с фиксатором лезвия.

Известные «ножевые» бренды из Европы и США, а также их китайские подражатели, предлагают огромный выбор в этой области. Фирменный нож из хорошей стали с качественной фурнитурой, стоит неплохих денег. Примерно столько же, сколько и десяток китайцев-клонов. Правда, продукцию такого рода из Поднебесной правильнее будет назвать «макетом ножа». В любом случае, раскладной нож в машину — не лучший выбор. Прежде всего, из-за наличия движущихся частей. Между ними со временем нееизбежно набивается пыль и мелкий мусор. От этого симпатичная стальная игрушка начинает клинить. По той же причине нет особого смысла покупать в машину нож-мультитул. Гораздо правильней приобрести отдельно набор инструментов для машины — с нормальными ключами, отвертками, пассатижами и прочим. А мультитул лучше оставить для ношения на поясе. Пожалуй, наиболее оптимальным вариантом ножа в машину станет «туристический».

coastportland.com

Речь идет, разумеется, не о мачете типа «мечта выживальщика в тайге», а о вполне рядовых, но надежных и функциональных ножах, которые берут с собой на природу грибники, рыбаки и туристы. Главное, чтобы лезвие было потолще и обязательно из стали-«нержавейки». А ручка предпочтительна из пластика, поскольку дерево может впитать и воду, и какое-нибудь масло. Длинна лезвия у такого ножа должна быть максимально разрешенная законом — 90 мм.

Эксперты портала «АвтоВзгляд» не рекомендуют возить в машине самодельный клинок или охотничий тесак. Вам оно надо, чтобы сотрудник ДПС при случайном взгляде на него реагировал как на холодное оружие с последующими «разборками»? Напомним, однако, что в даже в этом случае владельцу подозрительного ножа ничего серьезного не грозит. УК РФ преследует лишь изготовление холодного оружия, его сбыт и тому подобное. А таскать в кармане или держать в машине можно хоть кавалерийскую шашку. Максимум, что в этом случае грозит — конфискация похожего на оружие предмета и штраф в размере 500−2000 рублей. И то, лишь в том случае, если последующая экспертиза признает вашу железяку холодным оружием. А если не признает, то злосчастную шашку обязаны вам вернуть с извинениями.

ремонт
16 мая 2017
104