Какой нож необходимо возить в машине

На самом деле нож в авто, особенно в дальней дороге, — штука очень даже нужная. Он может потребоваться и при мелком ремонте (не только машины), и во время перекуса (хлеб да колбаску порезать). При выборе кандидата в «автомобильные» ножи первым на ум приходит вариант кухонного ножика. Возможно, он и подойдет, но стоит помнить, что лезвие таких ножей обычно сделано из не особо твердой и достаточно тонкой стали. Да и крепость рукоятки большинства таких «клинков» — не для спартанских условий эксплуатации в машине. Если откровенный «кухарь» вам не приглянулся, можно обратить внимание на раскладные ножи с фиксатором лезвия.

Известные «ножевые» бренды из Европы и США, а также их китайские подражатели, предлагают огромный выбор в этой области. Фирменный нож из хорошей стали с качественной фурнитурой, стоит неплохих денег. Примерно столько же, сколько и десяток китайцев-клонов. Правда, продукцию такого рода из Поднебесной правильнее будет назвать «макетом ножа». В любом случае, раскладной нож в машину — не лучший выбор. Прежде всего, из-за наличия движущихся частей. Между ними со временем нееизбежно набивается пыль и мелкий мусор. От этого симпатичная стальная игрушка начинает клинить. По той же причине нет особого смысла покупать в машину нож-мультитул. Гораздо правильней приобрести отдельно набор инструментов для машины — с нормальными ключами, отвертками, пассатижами и прочим. А мультитул лучше оставить для ношения на поясе. Пожалуй, наиболее оптимальным вариантом ножа в машину станет «туристический».