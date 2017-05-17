Нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле авто

Когда в авто на ходу раздается звонкий щелчок и на лобовом стекле появляется миниатюрный кратер, автовладельцы реагируют двумя способами. Большинство философски воспринимает произошедшее и продолжает жить дальше как ни в чем ни бывало. Другой тип водителей реагирует нервически. Проклиная судьбу-злодейку, сразу по приезду на место они лезут в интернет и записываются на посещение автомастерской, специализирующейся на ремонте трещин в автостеклах. Этот контингент автовладельцев -- благодатная аудитория для владельцев СТО. Именно в расчете на нее интернет пестрит рассказами профессионалов о важности и необходимости ремонта лобового стекла даже в случае появления совсем маленького скольчика. Главной страшилкой выступает перспектива возникновения и развития гигантской трещины на месте этого повреждения.

На самом деле все не так однозначно плохо. Трещины «пойдут» от точки скола лишь в случае, если стекло в этом месте имеет внутренние напряжение. Они могут возникнуть тут, например, даже на стадии изготовления «лобовухи». Или появиться после установки стекла на машину — никто же не знает, давит ли в каком-нибудь месте рамка на стекло. Ну и нельзя не упомянуть классическую причину возникновения внутренних напряжений в лобовом стекле — местный перепад температур, вызванный работой системы отопления (кондиционирования) автомобиля.