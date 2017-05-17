Нужно ли заделывать сколы на лобовом стекле авто

readersdigest.ca
Ответ на вопрос: ремонтировать или не ремонтировать малейший скол на лобовом стекле машины, лежит, по большому счету, в области личных предпочтений и страхов.
Максим Строкер

Когда в авто на ходу раздается звонкий щелчок и на лобовом стекле появляется миниатюрный кратер, автовладельцы реагируют двумя способами. Большинство философски воспринимает произошедшее и продолжает жить дальше как ни в чем ни бывало. Другой тип водителей реагирует нервически. Проклиная судьбу-злодейку, сразу по приезду на место они лезут в интернет и записываются на посещение автомастерской, специализирующейся на ремонте трещин в автостеклах. Этот контингент автовладельцев -- благодатная аудитория для владельцев СТО. Именно в расчете на нее интернет пестрит рассказами профессионалов о важности и необходимости ремонта лобового стекла даже в случае появления совсем маленького скольчика. Главной страшилкой выступает перспектива возникновения и развития гигантской трещины на месте этого повреждения.

На самом деле все не так однозначно плохо. Трещины «пойдут» от точки скола лишь в случае, если стекло в этом месте имеет внутренние напряжение. Они могут возникнуть тут, например, даже на стадии изготовления «лобовухи». Или появиться после установки стекла на машину — никто же не знает, давит ли в каком-нибудь месте рамка на стекло. Ну и нельзя не упомянуть классическую причину возникновения внутренних напряжений в лобовом стекле — местный перепад температур, вызванный работой системы отопления (кондиционирования) автомобиля.

freeindex.co.uk

Если лобовое стекло слегка перекошено при установке или скол оказался в зоне над соплами дефлекторов «печки» — появление на его месте трещины практически неизбежно. Можно попытаться ее предотвратить. Для этого заклеиваем скотчем сам скол, чтобы в него не набивалась дорожная пыль, и мчимся в специализированный автосервис. За свою работу там берут достаточно много. «Залечить» стекло, в зависимости от его размера и качества применяемых химикатов, будет стоить в Москве от 500 до 1500 рублей. Если у скола имеются выраженные «лучи», цена вопроса может вырасти до 2000 рублей. А если от скола уже начала расти трещина, то тут все будет зависеть от ее длинны. Чтобы ее остановить, придется стекло сверлить — это стоит около 500 рублей за одну дырочку.

А ликвидация (по сути же — маскировка) трещины стоит 50 до 90 рублей за каждый сантиметр ее длинны. И что характерно: большинство мастеров, специализирующихся на ремонте стекол, если и дают гарантию на свою работу, то не более чем на пол-года. То есть через 6 месяцев, несмотря на потраченные деньги, ваш скол все равно может вызвать трещину. Именно по этой причине большинство здравомыслящих водителей не особо переживают из-за очередного скола лобового стекла. Тем более, что «поймать» очередной камень можно сразу по выезде из «стекольной» мастерской.

ремонт
17 мая 2017
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