Как купить ОСАГО через «Автокод»

Приобрести электронный полис ОСАГО через интернет можно теперь с помощью московского портала «Автокод», сообщил официальный портал правительства Москвы. Для расчета цены полиса придется заполнить форму, указав марку и мощность автомобиля, количество лиц, допущенных к управлению, их данные и водительский стаж.

Далее можно выбрать устраивающий вариант, после чего перейти к оформлению и оплате полиса. Сообщается, что бонус-малус (скидка автовладельцу за безаварийное вождение), автоматически учитывается при расчете стоимости полиса путем запроса в базу данных Российского союза автостраховщиков. После выбора вида полиса пользователь перенаправляется на сайт страховой компании, где происходит финализация покупки е-ОСАГО. После оплаты полиса через интернет, например с помощью банковской карты, его электронный бланк немедленно отправляется на электронную почту, указанную страхователем.

Далее его можно распечатать и возить в машине как обычный «розовый полис» ОСАГО. Заметим, что оформить в электронном виде обязательное страхование гражданской ответственности автовладельца через московский «Автокод» могут не только москвичи и жители Подмосковья, но и граждане России, чьи машины зарегистрированы в других регионах. Сейчас портал обеспечивает такую возможность обитателям 11 субъектов Федерации.