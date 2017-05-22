Как купить ОСАГО через «Автокод»

Сервис по оформлению электронного полиса ОСАГО заработал на портале «Автокод». Купить таким образом страховку могут не только москвичи, но и жители других регионов.
Максим Строкер

Приобрести электронный полис ОСАГО через интернет можно теперь с помощью московского портала «Автокод», сообщил официальный портал правительства Москвы. Для расчета цены полиса придется заполнить форму, указав марку и мощность автомобиля, количество лиц, допущенных к управлению, их данные и водительский стаж.

Далее можно выбрать устраивающий вариант, после чего перейти к оформлению и оплате полиса. Сообщается, что бонус-малус (скидка автовладельцу за безаварийное вождение), автоматически учитывается при расчете стоимости полиса путем запроса в базу данных Российского союза автостраховщиков. После выбора вида полиса пользователь перенаправляется на сайт страховой компании, где происходит финализация покупки е-ОСАГО. После оплаты полиса через интернет, например с помощью банковской карты, его электронный бланк немедленно отправляется на электронную почту, указанную страхователем.

Далее его можно распечатать и возить в машине как обычный «розовый полис» ОСАГО. Заметим, что оформить в электронном виде обязательное страхование гражданской ответственности автовладельца через московский «Автокод» могут не только москвичи и жители Подмосковья, но и граждане России, чьи машины зарегистрированы в других регионах. Сейчас портал обеспечивает такую возможность обитателям 11 субъектов Федерации.

insurancehotline.com

Получить доступ ко всем сервисам «Автокод» можно также с помощью учетной записи на портале mos.ru или логина и пароля для личного кабинета на gosuslugi.ru. Главное ограничение, существующее у этого сервиса одно: страховка через «Автокоде» возможна лишь для владельцев легковушек, использующих машину в личных целях. То есть владельцы таксомоторов и грузовиков воспользоваться новым сервисом не смогут.

Напомним, что на днях заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин сообщил представителям прессы, что все крупнейшие страховые компании, фактически, саботируют продажи ОСАГО. «ЦБ завершил проверку продаж электронных полисов ОСАГО двенадцатью крупнейшими страховщиками. У каждой компании были выявлены нарушения… Например, страховщики требуют оплату только определенными платежными способами. Или же система отсекает новых клиентов для компании, то есть тех, кого нет в базе. Также есть отсечка и по возрасту. Я думаю, что причина — в специальной настройке серверов страховщиков», — сообщил он.

В свете этого, пока не вполне ясно как будет работать сервис «Автокода» в дальнейшем: ведь процесс приобретения полиса ОСАГО, в конечном счете, зависит от доброй воли конкретной компании-страховщика.

ОСАГО, РСА - Российский Союз Автостраховщиков, полис страхования
22 мая 2017
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