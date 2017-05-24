Подержанная Mazda3: нет повода для беспокойства

Если первые две генерации Mazda3 можно было назвать типичными представителями класса «С», приправленными изрядной долей спортивности как во внешности, так и в ходовых качествах, то «трешка» в кузове BM, на взгляд экспертов портала «АвтоВзгляд», это уже автомобиль иной, более высокой идеологической формации.
Современная «трешка» стала комфортабельнее, представительнее и безопаснее. Она словно обрела премиальный статус, став сложнее в техническом плане, но при этом не растеряв своих врожденных драйверских качеств. В отличие от предшественников, в основе которых лежит фордовская «тележка», машина построена на новой платформе. Японцы дали новому шасси собственное имя Skyactiv — благодаря прогрессивной конструкции и выверенной настройке подвески по управляемости современная Mazda3 может служить образцом среди большинства одноклассников. По новой технологии, которую японцы также нарекли Skyactiv, разработаны и двигатели этой модели. Инновационные атмосферные «четверки» объемом 1,5 и 2,0 л с рекордной степенью сжатия 14:1 отличаются достаточно высокой мощностью 120 и 155 л. с. соответственно.