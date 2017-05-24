Подержанная Mazda3: нет повода для беспокойства

Гораздо больше проблем создают привода, которые у чрезмерно активных водителей (а их немало среди владельцев Mazda3) выходят из строя уже к 30 000—40 000 км. Чтобы проверить их работоспособность, вывернете колеса до упора в любую сторону и плавно начните движение. Если при этом раздаются легкий хруст и пощелкивание, значит наружные ШРУСы уже порядком изношены. Однако сама «граната» отдельно не меняется — дилеры меняют привод в сборе. Правда, стоит он немало — от 15 000 рублей. В группе риска также подшипники передних ступиц (3600—5800 рублей), которые в среднем выдерживают 60 000 км.

Справедливости ради отметим, что в продажу уже поступили усиленные варианты приводов, ступиц и других деталей. Вообще, «маздовские» инженеры очень быстро вносят изменения в конструкцию проблемных узлов и механизмов, проявившихся в процессе российской эксплуатации.

Mazda3 для нашего рынка оснащалась тремя бензиновыми двигателями: 1,6-литровым 105-сильным, который известен еще по предыдущим моделям «трешки», а также новейшим «скайактивным» моторами объемом 1,5 л (120 сил) и 2 л (155 л. с.). Базовая «четверка» слывет не убиваемой, хотя и не любит перегрева и низкого уровня масла. Поэтому владельцам таких модификаций «трешки», как, впрочем, и остальных версий, надо следить за системой охлаждения — особое внимание на помпу (от 2680 рублей) — и периодически чистить радиаторы двигателя и кондиционера. К тому же через 5—7 лет российской эксплуатации надо быть готовым к тому, что от химических реагентов, выливаемых на наши дороги, начинает подтекать радиатор ДВС. За оригинальный узел просят в среднем 14 000 рублей.