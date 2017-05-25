Алмазная проточка: как убрать сколы и царапины на автомобильных дисках

Итак, вся эстетика и «особенность» модных колес с заключается именно в заводской проточке лицевой стороны, которую грех скрывать под слоем краски. Поэтому у хозяев авто с такими колесами есть всего два варианта исправления дефекта: алмазная проточка лицевой части диска или покупка нового.

Последний вариант обойдется в круглую сумму, особенно если учесть, что стоимость таких дисков может только начинается от 50 000 рублей. Также не стоит забывать, что нужную модель обычно тяжело найти и ее придется заказывать из другого города или даже другой страны, а после все-равно потребуется нанести визит в автосервис, чтобы установить новый диск.