Алмазная проточка: как убрать сколы и царапины на автомобильных дисках

Фото wheelrimgroup.com
На вопрос, что делать с диском при царапинах, сколах и потертостях, вероятнее всего вы услышите ответ: «Закрасить». Но, сожалению, покраска — не панацея. Особенно в случае с автомобилями, диски которых от «природы» обладают оригинальной риской. В этом случае «малярные» работы сведут на нет все усилия владельца выделится в потоке. Как быть автомобильным модникам в этом случае, разобрался портал «АвтоВзгляд».
Михаил Ростарчук

Итак, вся эстетика и «особенность» модных колес с заключается именно в заводской проточке лицевой стороны, которую грех скрывать под слоем краски. Поэтому у хозяев авто с такими колесами есть всего два варианта исправления дефекта: алмазная проточка лицевой части диска или покупка нового.

Последний вариант обойдется в круглую сумму, особенно если учесть, что стоимость таких дисков может только начинается от 50 000 рублей. Также не стоит забывать, что нужную модель обычно тяжело найти и ее придется заказывать из другого города или даже другой страны, а после все-равно потребуется нанести визит в автосервис, чтобы установить новый диск.

Фото alibaba.com

КУПИТЬ ИЛИ ЧИНИТЬ?

Конечно, можно найтии неоригинальную модель, но срок ее службы и качество могут вас разочаровать, а процесс покупки и установки ничем не отличается от оригинальной модели. Учитывая все вышеописанное, считать этот способ бюджетным или простым в исполнении не приходится. Вместо покупки нового диска, можно воспользоваться алмазной проточкой. Разберемся, что это такое и сколько стоит услуга.

Суть процедуры заключается в том, что с диска срезают часть металла, восстанавливая его исходный вид. Изначально с лицевой части диска полностью снимается лак, после диск отправляется на сканирование на станок ЧПУ, где система определяет рисунок риски, чтобы воспроизвести его вновь на месте царапин и сколов. В процессе шлифовки алмазный резец удаляет минимальный слой лицевой стороны диска (до 0, 01 мм).

  • Фото «Крас и Ко»
  • Фото «Крас и Ко»

ДО И ПОСЛЕ

Благодаря тому, что все работы производит компьютер с высочайшей точностью, готовый диск безопасен для дальнейшей эксплуатации. При необходимости мастера восстанавливают диск, и только после это отправляют его на проточку. Завершается процесс нанесением слоя лака, который защищает поверхность диска (как выглядят диски до и после процедуры, видно на фото вверху).

– Стоимость подобной услуги варьируется в зависимости от модели и ценовой политики СТО, — пояснили порталу «АвтоВзгляд» цену вопроса специалисты компании «Крас и Ко». — Но в среднем за алмазную проточку одного диска вы отдадите в 5—6 раза меньше, чем за покупку нового. Да и ваши трудозатраты будут заключаться только в том, чтобы отвезти и забрать машину из автоцентра..Правда, алмазная проточка диска все еще редкая услуга, которая оказывается не во всех автоцентрах

автосервис, ремонт, шины, диски
25 мая 2017
248