Как защитить фары от камней и гравия

Крайне мало приятного заполучить летящий булыжник в головную оптику. Но в теплое время года, да еще на скоростной трассе вероятность наступления этого «страхового случая» (если вы застрахованы по КАСКО) более, чем высока. Неработающая из-за подобного происшествия фара превращается в серьезную проблему. Во-первых, в темное время суток ездить лишь с одной работающей фарой просто опасно. Во-вторых, движение с неработающими световыми приборами прямо запрещает законодательство и вопросы со стороны ДПС к вам возникнут обязательно. Даже если камень не погасит сразу ваш световой прибор, от удара в фаре вполне может образоваться трещина, через которую она начнет «пить» воду и вскоре все равно выйдет из строя.

БРОНЯ КРЕПКА

Расстройство из-за разбитой на трассе фары усугубится не только осознанием достаточно высокой цены новой, но и, скорее всего, отсутствием таковой в попутных магазинах автозапчатей. Что же делать, чтобы подстраховаться от неприятностей с разбитыми фарами? Для этого их так или иначе защищают. Самый простой, но не самый бюджетный способ — «бронирование» плафона фары специальной пленкой. Ради экономии, при наличии соответствующего навыка и инструментов (например, промышленного фена), можно «забронировать» фары самостоятельно. А можно обратиться в профильный автотехцентр.