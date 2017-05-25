Как защитить фары от камней и гравия

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Летом многим водителям гораздо чаще приходится ездить по трассам. Именно на высоких скоростях, да еще в условиях разбитого асфальта, вероятнее всего «поймать» камень не только в лобовое стекло, ни и в фару или «противотуманку».
Максим Строкер

Крайне мало приятного заполучить летящий булыжник в головную оптику. Но в теплое время года, да еще на скоростной трассе вероятность наступления этого «страхового случая» (если вы застрахованы по КАСКО) более, чем высока. Неработающая из-за подобного происшествия фара превращается в серьезную проблему. Во-первых, в темное время суток ездить лишь с одной работающей фарой просто опасно. Во-вторых, движение с неработающими световыми приборами прямо запрещает законодательство и вопросы со стороны ДПС к вам возникнут обязательно. Даже если камень не погасит сразу ваш световой прибор, от удара в фаре вполне может образоваться трещина, через которую она начнет «пить» воду и вскоре все равно выйдет из строя.

БРОНЯ КРЕПКА

Расстройство из-за разбитой на трассе фары усугубится не только осознанием достаточно высокой цены новой, но и, скорее всего, отсутствием таковой в попутных магазинах автозапчатей. Что же делать, чтобы подстраховаться от неприятностей с разбитыми фарами? Для этого их так или иначе защищают. Самый простой, но не самый бюджетный способ — «бронирование» плафона фары специальной пленкой. Ради экономии, при наличии соответствующего навыка и инструментов (например, промышленного фена), можно «забронировать» фары самостоятельно. А можно обратиться в профильный автотехцентр.

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В любом случае, с учетом всех накладных расходов и в зависимости от типа применяемой пленки, стоимость защиты одной фары окажется не менее 1000 рублей. А что делать, если есть сомнения в способности пленки противостоять камням? Можно прибегнуть к более внушительным средствам предохранения: например, «очкам» для фар. Это такие накладки на фары из прозрачного пластика типа оргстекла. Вполне жизнеспособный вариант, однако установка такого рода экранов серьезно затрудняет охлаждение фары, особенно галогеновой, которая имеет свойство прилично греться.

ЧЕМ ПЛОХИ ДЛЯ МАШИНЫ «ОЧКИ»

Кроме того, даже самый прозрачный пластик хоть немного, но снижает яркость фары. И в-третьих, подходящие «очки» на фары выпускаются далеко не для любой модели авто. Хотя и стоят относительно недорого — от 1500 рублей за комплект. Избежать проблемы перегрева фары из-за ее экранирования от камней позволит другой тип защиты — решетка. Правда, предлагаются подобные комплекты преимущественно для внедорожников и кроссоверов. И не для фар головного света, а для «противотуманок». Поэтому решившемуся на «решетчатый» тип защиты фары владельцу какого-нибудь седана, скорее всего, придется что-то «колхозить» собственными руками.

ремонт, защита от угона
25 мая 2017
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