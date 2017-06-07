Почему не стоит экономить на полировке подержанной машины

Дело в том, что автовладельцы не всегда понимают, что блеск и лощеный вид машины — это лишь приятный бонус, которым они могут сразу измерить действенность полировки. Ведь принцип действия почти всех видов полировки заключается в том, что она образует прозрачный слой на кузове автомобиля, который выполняет необходимые защитные функции, варьируя их количество и срок действия. Последние два параметра зависят от выбора полировочных материалов. Хотя он, надо сказать, и не очень-то и велик, поскольку в основе полиролей находятся либо тефлоновые компоненты, либо пчелиный воск. Не смотря на «природность» последнего состава, полироли с его участием не обеспечат нужного времени защиты, в отличие от тефлоновых, которые держатся 2—3 месяца.

Но в любом случае полировка автомобиля позволяет избавиться от микротрещин и небольших царапин, неизбежно возникающих в процессе эксплуатации машины. То есть, повторимся, создает защитный слой, препятствующий появлению новых царапин и трещин. Более того, полировка кузова не только маскирует, но и полностью устраняет

потертости, пятна на лакокрасочном покрытии, которые возникают из-за механических воздействия или соприкосновения с другими авто;

«чужую» краску на кузове, в том числе разметочную;

трещины и царапины глубиной до 50 мкм;

шероховатости, из-за которых лак недостаточно гладкий и приятный на ощупь.

Так же полироли защищают лакокрасочное покрытие от выгорания на солнце. При этом эксперты портала «АвтоВзгляд» советуют применять полировки в зависимости от времени года и проблем, которые для него характерны.