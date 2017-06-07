Почему не стоит экономить на полировке подержанной машины

Многие автовладельцы уверены, что полировка автомобиля — лишняя трата денег, ведь обычной мойки вполне достаточно для того, чтобы автомобиль хорошо выглядел. И в этом смысле они правы: нет смысла делать полировку только ради того, чтобы машина блестела на солнце. Однако благодаря этой процедуре, как выяснил портал «АвтоВзгляд», достигаются совсем иные цели.
Виктория Базылева

Дело в том, что автовладельцы не всегда понимают, что блеск и лощеный вид машины — это лишь приятный бонус, которым они могут сразу измерить действенность полировки. Ведь принцип действия почти всех видов полировки заключается в том, что она образует прозрачный слой на кузове автомобиля, который выполняет необходимые защитные функции, варьируя их количество и срок действия. Последние два параметра зависят от выбора полировочных материалов. Хотя он, надо сказать, и не очень-то и велик, поскольку в основе полиролей находятся либо тефлоновые компоненты, либо пчелиный воск. Не смотря на «природность» последнего состава, полироли с его участием не обеспечат нужного времени защиты, в отличие от тефлоновых, которые держатся 2—3 месяца.

Но в любом случае полировка автомобиля позволяет избавиться от микротрещин и небольших царапин, неизбежно возникающих в процессе эксплуатации машины. То есть, повторимся, создает защитный слой, препятствующий появлению новых царапин и трещин. Более того, полировка кузова не только маскирует, но и полностью устраняет

  • потертости, пятна на лакокрасочном покрытии, которые возникают из-за механических воздействия или соприкосновения с другими авто;
  • «чужую» краску на кузове, в том числе разметочную;
  • трещины и царапины глубиной до 50 мкм;
  • шероховатости, из-за которых лак недостаточно гладкий и приятный на ощупь.

Так же полироли защищают лакокрасочное покрытие от выгорания на солнце. При этом эксперты портала «АвтоВзгляд» советуют применять полировки в зависимости от времени года и проблем, которые для него характерны.

– Конец весны, все лето и начало осени отличаются появлением смол, липких почек и птичьих экскрементов, — поясняют сотрудники компании «Крас и Ко». — Основная проблема этих загрязнений заключается в том, что от них остаются следы на кузове, которые не всегда можно смыть даже на профессиональной мойке. И все эти инородные для машины вещества имеют повышенное содержание кислот, которые вкупе с палящим солнцем разъедают лакокрасочное покрытие. И если долгое время не удалять такие загрязнения, то даже самая лучшая мойка не вернет вашему кузову исходный вид, на нем останутся следы, которые можно удалить, только покрасив весь элемент. В случае с почками и смолой, которая остается на автомобиле, вязкость и липкость не позволяют качественно отчистить автомобиль самостоятельно. Засыхание и последующее затвердевание следов от почек и смолы также ведет к повреждению слоя лака, и появлению пятен…

Для того, чтобы избежать появления пятен и следов от птичьего помета, липких почек и насекомых, необходимо вовремя очищать загрязненные места и не допускать их длительного нахождения на кузове. Для устранения свежих следов отлично подойдет обезжиривание кузова и защитная полировка.

Что же касается цены вопроса, то она в зависимости от типа транспортного средства, способов выполнения работ и состава препаратов варьируется сегодня в диапазаоне 7000−14 000 рублей.

подержанные авто, ДТП, автосервис, технология, ремонт
8 июня 2017
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