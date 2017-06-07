Простые средства для удаления битума с кузова автомобиля

Одной из «фишек» летнего сезона, помимо духоты за бортом и насекомых, липнущих на лобовое стекло, всегда был дорожный битум. Основных причин, как в свое время писал портал «АвтоВзгляд», тому две. Во-первых, именно летом теплолюбивые дорожники предпочитают чинить и строить трассы, щедро используя при этом битум (гудрон). Его частенько льют так, что он оказывается под колесами, а затем и на кузовах машин. Вторая причина летнего «битумообразования» на крыльях, дверях, бамперах и капотах — жара. Летнее солнце размягчает асфальтобетон и плавит битумно-щебеночные «заплатки» в дорожном полотне, а колеса проезжающего транспорта разбрызгивают черную жижу.

ХИТРОСТИ АНТИБИТУМНОГО ВОЖДЕНИЯ

В какой-то мере можно минимизировать количество битума, прилетающего на ваше авто. Для этого нужно сбрасывать до минимально возможной скорость движения, если едешь по пролитому битумом участку трассы. Дистанцию до впереди идущего транспорта следует держать побольше. Особенно если перед вами маячит грузовик, да еще без «брызговиков». Еще один совет — старайтесь двигаться не по колее в асфальте (в ней более текучая), а параллельно. Ну и старайтесь свести к минимуму маневрирование. Чем чаще и на больший угол будут поворачиваться передние колеса на «битумоопасном» участке дороги, тем меньше с них будут лететь капли черной смолы на пороги, передние двери и крылья.