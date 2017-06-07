Простые средства для удаления битума с кузова автомобиля

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Мало кого из водителей не напрягает, когда на кузове машины появляются застывшие черные капли, потеки и брызги битума, прилетевшего с дороги. Как проще и быстрей избавиться от следов этой дорожно химии?
Максим Строкер

Одной из «фишек» летнего сезона, помимо духоты за бортом и насекомых, липнущих на лобовое стекло, всегда был дорожный битум. Основных причин, как в свое время писал портал «АвтоВзгляд», тому две. Во-первых, именно летом теплолюбивые дорожники предпочитают чинить и строить трассы, щедро используя при этом битум (гудрон). Его частенько льют так, что он оказывается под колесами, а затем и на кузовах машин. Вторая причина летнего «битумообразования» на крыльях, дверях, бамперах и капотах — жара. Летнее солнце размягчает асфальтобетон и плавит битумно-щебеночные «заплатки» в дорожном полотне, а колеса проезжающего транспорта разбрызгивают черную жижу.

ХИТРОСТИ АНТИБИТУМНОГО ВОЖДЕНИЯ

В какой-то мере можно минимизировать количество битума, прилетающего на ваше авто. Для этого нужно сбрасывать до минимально возможной скорость движения, если едешь по пролитому битумом участку трассы. Дистанцию до впереди идущего транспорта следует держать побольше. Особенно если перед вами маячит грузовик, да еще без «брызговиков». Еще один совет — старайтесь двигаться не по колее в асфальте (в ней более текучая), а параллельно. Ну и старайтесь свести к минимуму маневрирование. Чем чаще и на больший угол будут поворачиваться передние колеса на «битумоопасном» участке дороги, тем меньше с них будут лететь капли черной смолы на пороги, передние двери и крылья.

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МАРГАРИН ПРОТИВ БИТУМА

Что же делать, если битум все-таки оставил свои черные следы на кузове вашей машины? Лучше всего бороться с ним по горячим, во всех смыслах этого слова, следам. То есть приступать к ликвидации сразу, как только вы заметили черные капли и подтеки. И желательно если машина при этом будет стоять на солнце — чтобы дополнительно размягчить дорожную смолу. В такой ситуации не обязательно нестись сломя голову в магазин за соответствующей автохимией. Свежий битум вполне можно убрать применив… обычное подсолнечное масло или маргарин! Надо с помощью тряпочки или какого-нибудь тампона нанести масло на загрязненную поверхность и немного подождать пока оно растворит битум. Торопиться стирать ненавистные черные пятна не стоит.

В них cодержится предостаточно песка и пыли, которые могут поцарапать ЛКП. Дожидаемся максимального размягчения битумных следов и аккуратно удаляем их чистой салфеткой или тряпочкой. Уничтожение более застарелых битумных пятен потребует применения более радикальных средств-растворителей — например, уайт-спирита, керосина, бензина. При работе с ними также стоит помнить об абразивных свойствах пыли и песка в битуме и не усердствовать с оттиранием, а стараться по большей части размачивать битумные следы. А уж совсем старые пятна гудрона и битума выводят с помощью профессиональной автохимии. Ее «термоядерные» свойства бывают очень востребованы когда, например, требуется срочно подготовить машину к продаже.

ремонт
7 июня 2017
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