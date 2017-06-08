Зачем нужен знак «Ребенок в машине»

Автора этих строк всегда удивляло превратившееся в бессмысленную, но от того не менее стойкую традицию поветрие клеить на задние стекла своих машин разномастные наклейки с одним и тем же содержанием — «Ребенок в машине», «Baby in car» и их аналоги. В какой-то момент удивление переросло в прямо-таки психиатрический интерес и я решил исследовать вопрос поподробней. Ведь наличие такой наклейки абсолютно никак не регламентируется законодательно. Что движет людьми, которые считают необходимым уведомить окружающую автомобильную действительность о наличии у них детей? Одним из самых квазилогичных, с точки зрения портала «АвтоВзгляд», объяснений нужности наклейки стало следующее. Наклейка клеится с той стороны машины, где обычно установлено детское кресло и едет ребенок.

В случае аварии, водитель летящей сзади машины, якобы, увидит картинку, поймет где находится ребенок и постарается отвернуть! За секунды и доли секунд, в течение которых длится ДТП, люди порой подумать ничего не успевают, не говоря уже о том, чтобы высмотреть какую-то там наклейку! Еще один «логичный» мотив появления «уведомления» о наличии ребенка в машине звучит так. В случае тяжелой аварии спасатели или люди, оказавшиеся поблизости, увидят наклейку на стекле (не разбившемся?) и поймут, что в машине находится ребенок, который не в состоянии самостоятельно выбраться. И спасут его! А если в момент аварии ребенка на борту не окажется, спасатели будут его упорно продолжать искать? В радиусе километра от места ДТП, надо полагать — вдруг его выкинуло или он убежал в лес…