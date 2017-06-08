Зачем нужен знак «Ребенок в машине»

joom.com
Портал «АвтоВзгляд» попытался понять, зачем люди лепят на заднее стекло своей машины наклейку типа «Ребенок в машине». В результате исследования единого мнения на этот счет у нас так и не сложилось, зато прибавилось сомнений во вменяемости любителей подобного рода аппликаций на заднем стекле.
Максим Строкер

Автора этих строк всегда удивляло превратившееся в бессмысленную, но от того не менее стойкую традицию поветрие клеить на задние стекла своих машин разномастные наклейки с одним и тем же содержанием — «Ребенок в машине», «Baby in car» и их аналоги. В какой-то момент удивление переросло в прямо-таки психиатрический интерес и я решил исследовать вопрос поподробней. Ведь наличие такой наклейки абсолютно никак не регламентируется законодательно. Что движет людьми, которые считают необходимым уведомить окружающую автомобильную действительность о наличии у них детей? Одним из самых квазилогичных, с точки зрения портала «АвтоВзгляд», объяснений нужности наклейки стало следующее. Наклейка клеится с той стороны машины, где обычно установлено детское кресло и едет ребенок.

В случае аварии, водитель летящей сзади машины, якобы, увидит картинку, поймет где находится ребенок и постарается отвернуть! За секунды и доли секунд, в течение которых длится ДТП, люди порой подумать ничего не успевают, не говоря уже о том, чтобы высмотреть какую-то там наклейку! Еще один «логичный» мотив появления «уведомления» о наличии ребенка в машине звучит так. В случае тяжелой аварии спасатели или люди, оказавшиеся поблизости, увидят наклейку на стекле (не разбившемся?) и поймут, что в машине находится ребенок, который не в состоянии самостоятельно выбраться. И спасут его! А если в момент аварии ребенка на борту не окажется, спасатели будут его упорно продолжать искать? В радиусе километра от места ДТП, надо полагать — вдруг его выкинуло или он убежал в лес…

vse.kz

В интернете, как выяснилось, популярно следующее объяснение нужности детской наклейки. Его приверженцы ссылаются на некое исследование австралийских ученых (хорошо еще, что не британских), которое якобы доказало: ребенок в машине отвлекает водителя от управления ею больше, чем разговор по мобильному телефону. И поэтому при перевозке чада нужно, видите ли, предупреждать прочих участников движения о своей не полной адекватности. Звучит бредово, но для тех, кто водит машину не по ПДД, а по КоАП выглядит более чем убедительно. Пожалуй, самым правдоподобным объяснением появления треугольников «Ребенок в машине» на заднем стекле можно считать тот факт, что такая наклейка бесплатно полагается при покупке многих моделей детских кресел. Вот автовладельцы и лепят ее — тем более, что «все так делают».

Среди прочих объяснений популярности наклеек из серии «Ребенок на борту» напрашиваются следующие. Например, неуемная потребность уведомить соплеменников, что у автовладельца есть детородные органы и он ими успешно пользуется. Или наоборот — в качестве напоминания человечеству о пользе средств контрацепции. Можно также предположить, что предупреждение о ребенке в машине значит, что из открытого окошка задней двери в любой момент может вылететь игрушечный грузовик, кукла или бутылочка с водой. Наклейка, кстати, может служить для сотрудника ДПС сигналом обратить внимание: пристегнут ли ребенок и есть ли в машине детское удерживающее устройство? А для автоворов «Ребенок в машине» означает, что тут, скорее всего, можно поживиться детским креслом…

ПДД
8 июня 2017
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