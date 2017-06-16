КIA Sportage из вторых рук: возвращение к проблемным истокам

Первые признаки нездоровья можно обнаружить непосредственно на теле подержанного Sportage третьего поколения, выпускавшегося с 2010 года по нынешнее время. Хромированное покрытие деталей внешнего декора вспучивается и отстает уже после первого зимнего сезона.

Прочность лакокрасочного покрытия также оставляет желать лучшего. Передняя часть кузова, особенно капот, с завидной быстротой покрывается многочисленными сколами и царапинами. Наиболее характерно это для машин, окрашенных обычной эмалью — практика показывает, что экземпляры с металликом более стойки к внешним воздействиям. Правда, сам кузовной металл защищен довольно надежно — ржавчина в местах повреждения не появляется и у машин первых годов выпуска.

Двери даже на относительно свежих «Спортажах» закрываются с приличным усилием и отнюдь не респектабельным грохотом. Справедливости ради отметим, что и на новых кроссоверах двери захлопываются с трудом. Раздражает дребезжание на ходу крышки багажника — причем, со временем неприятное для слуха музыкальное сопровождение лишь усиливается. Чтобы вылечить этот мелкий, но досадный недуг, достаточно отрегулировать замок пятой двери.