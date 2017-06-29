7 опций, которые повысят класс вашего автомобиля

Опция 2

Панорамная крыша или люк стремительно набирают популярность вслед за АКП.

Любовь дизайнеров к панорамным крышам не просто модный тренд — его подсказали физиологи, которые выявили устойчивую связь между недостатком солнечного света и самочувствием человека. Поэтому панорамные крыши популярны именно в северных странах с их долгими полярными ночами. Недостаток света и солнца в наших широтах весьма ощутим. А панорамный люк или крыша позволяют добавить света и солнышка в нашу жизнь. Да и ощущение более просторного салона в таких машинах тоже существенно повышает комфорт для водителя и пассажира.

Одним из главных мировых разработчиков и поставщиков панорамных люков на конвейеры ведущих автопроизводителей является компания Webasto. Это имя больше известно в нашей стране в связи с системами отопления и предпускового подогрева. Значительно меньше россияне знают Webasto как лидера в производстве накрышных систем. Панорамная крыша или люк доступны для всех марок и моделей автомобилей.

Опция 3

Автомобилисту, живущему в городе, стоит подумать об оснащении своей машины парктроником. Опция весьма полезная, особенно для начинающих водителей или для тех, кто так и не научился рассчитывать габариты и кого по-прежнему страшат парковки в подземельях торговых центров. Самый обычный парктроник со звуковой сигнализацией пусть и менее информативен, чем устройства с выводом картинки с камеры заднего вида на монитор, но помогает ничуть не меньше.

Опция 4

В эпоху стремительного роста цен на топливо, когда цена литра бензина перевалила за 30 рублей, все больше аргументов в пользу дизельных двигателей. При использовании качественного топлива они могут похвастать не меньшей надежностью и большей экономичностью. Добавим к этому прекрасную приемистость и тяговитость дизельных двигателей и получим идеальное авто. Однако более «холодный» дизельный мотор не только хуже прогревает салон, но и сам нуждается в подогреве. Поскольку нам еще далеко до скандинавских стран с их парковками, оснащенными розетками для подогрева, установка предпускового подогревателя выглядит очевидным решением. Выбор марки тут практически не стоит. Подобно ксероксу, имя Webasto давно уже стало нарицательным. Модельный ряд подогревателей этой компании просто всеохватен и подходит для любого авто. Кстати, не стоит думать, что «вебасто» — необходимый атрибут только дизельных машин.