7 опций, которые повысят класс вашего автомобиля

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Под капотом практически одинаковые моторы с турбиной, в основе конструкции — одинаковые платформы, которые делят между собой сразу несколько автопроизводителей. В результате современных тенденций развития автопрома вполне можно сэкономить, купив бюджетного собрата премиального бренда, и при этом не потерять в комфорте. Нужно только грамотно выбрать комплектацию и дополнительные опции. На мой взгляд, наиболее оправданными в плане цена-комфорт являются 7 опций.
Михаил Ростарчук

Опция 1

Во-первых, это автоматическая трансмиссия. Времена, когда покупатели на вторичном рынке шарахались от нее как от огня, давно прошли. «Автоматы» стали эффективнее, и если в адрес роботизированных трансмиссий, подобных DSG, еще звучат возражения, то традиционный гидромеханический 5- или 6 ступенчатый автомат давно уже не менее надежен, чем МКП. Пускай его ресурс меньше и редко превышает 200 тысяч километров, технология ремонта давно уже отработана, а сам ремонт не разорителен даже для владельца бюджетного авто. Надежность современных вариаторных трансмиссий (CVT) также повысилась. Поэтому выбор между АКП и МКП для жителя мегаполиса давно уже не стоит — жизнь в городских пробках может сделать комфортной только «автомат».

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Опция 2

Панорамная крыша или люк стремительно набирают популярность вслед за АКП.

Любовь дизайнеров к панорамным крышам не просто модный тренд — его подсказали физиологи, которые выявили устойчивую связь между недостатком солнечного света и самочувствием человека. Поэтому панорамные крыши популярны именно в северных странах с их долгими полярными ночами. Недостаток света и солнца в наших широтах весьма ощутим. А панорамный люк или крыша позволяют добавить света и солнышка в нашу жизнь. Да и ощущение более просторного салона в таких машинах тоже существенно повышает комфорт для водителя и пассажира.

Одним из главных мировых разработчиков и поставщиков панорамных люков на конвейеры ведущих автопроизводителей является компания Webasto. Это имя больше известно в нашей стране в связи с системами отопления и предпускового подогрева. Значительно меньше россияне знают Webasto как лидера в производстве накрышных систем. Панорамная крыша или люк доступны для всех марок и моделей автомобилей.

Опция 3

Автомобилисту, живущему в городе, стоит подумать об оснащении своей машины парктроником. Опция весьма полезная, особенно для начинающих водителей или для тех, кто так и не научился рассчитывать габариты и кого по-прежнему страшат парковки в подземельях торговых центров. Самый обычный парктроник со звуковой сигнализацией пусть и менее информативен, чем устройства с выводом картинки с камеры заднего вида на монитор, но помогает ничуть не меньше.

Опция 4

В эпоху стремительного роста цен на топливо, когда цена литра бензина перевалила за 30 рублей, все больше аргументов в пользу дизельных двигателей. При использовании качественного топлива они могут похвастать не меньшей надежностью и большей экономичностью. Добавим к этому прекрасную приемистость и тяговитость дизельных двигателей и получим идеальное авто. Однако более «холодный» дизельный мотор не только хуже прогревает салон, но и сам нуждается в подогреве. Поскольку нам еще далеко до скандинавских стран с их парковками, оснащенными розетками для подогрева, установка предпускового подогревателя выглядит очевидным решением. Выбор марки тут практически не стоит. Подобно ксероксу, имя Webasto давно уже стало нарицательным. Модельный ряд подогревателей этой компании просто всеохватен и подходит для любого авто. Кстати, не стоит думать, что «вебасто» — необходимый атрибут только дизельных машин.

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Опция 5

Климат-контроль — опция практически повсеместная. Но не будет лишним в очередной раз повторить, что она должна быть даже в бюджетном авто. Автоматический климат-контроль более эффективен и обеспечивает лучший комфорт. Полезен он не только в жаркую погоду, но и весной-осенью, когда система кондиционирования помогает бороться с запотеванием стекол. Если парктроник или предпусковой подогреватель можно установить после покупки автомобиля, то климатическая система может быть установлена только на конвейере. Так что выбирайте автомобиль, уже оснащенный климат-контролем.

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Опция 6

Если частые поездки на большие расстояния — нормальный режим функционирования вашего автомобиля, то его оснащение системой круиз-контроля — очевидный «маст хэв». Эта опция позволяет поддерживать заданную скорость автомобиля без участия водителя. Наиболее распространенной является пассивная система круиз-контроля. Принцип ее работы заключается в том, что, выбрав соответствующую требованиям скорость, вы просто-напросто фиксируете ее до отключения системы (обычно для этого нужно нажать на педаль газа или тормоза). Более совершенный вид круиз-контроля — адаптивный, который в свою очередь подразделяется на лазерный и радарный. Адаптивный круиз-контроль позволяет автоматически контролировать скорость автомобиля, держа его на безопасном расстоянии от впереди едущего транспортного средства с помощью устройств (радара или лазера, в зависимости от разновидности системы), расположенных на радиаторе.

Фото производителя

Опция 7

Полноприводным среднегабаритным городским седаном уже давно никого не удивить. Что ни в коей мере не умоляет ценности этой опции. Да, полноприводные автомобили дороже. Да, они обладают повышенным расходом топлива. Однако преимущества системы полного привода с лихвой окупают все сопутствующие минусы. Во-первых, управляемость. Автомобиль реально лучше рулится, что, в свою очередь, изрядно придает вам уверенности. Во-вторых, проходимость. Нет, покорять бездорожье на своем условном полноприводном купе — так себе затея. Но уверенно передвигаться по нашим зимним, а значит зачастую плохо расчищенным и обледенелым дорогам — легко. В-третьих, динамика. Да, на полноприводных автомобилях можно «рвать» с места без пробуксовки колес и не оглядываясь на особенности дорожного покрытия. В общем и целом, полноприводные автомобили — это автомобили универсальные. Хотите повышенную проходимость для поездок за город — пожалуйста. Хотите спокойной и уверенной езды в дождь или гололед — без проблем. Так что, если вы сторонник таких универсальных решений, выбор очевиден.

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29 июня 2017
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