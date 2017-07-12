5 главных заблуждений автовладельцев

Один из самых закоренелых автомобильных мифов утверждает, что машина с механической коробкой передач более экономична по сравнению с аналогами, оснащенными КП иного типа. До недавнего времени так оно и было. Пока на свет не появились современные 8-, 9-и ступенчатые «автоматы», машины с гибридными силовыми установками и «роботы» с двумя сцеплениями. Умная управляющая электроника трансмиссий этих типов с точки зрения экономичности вождения дает фору практически любому драйверу.

ОКУРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Другое водительское «убеждение» (подкрепленное к тому же голливудскими боевиками) пугает нас неминуемой угрозой взрыва и пожара в случае курения возле открытого бензобака. На самом деле, даже если вы кинете тлеющую сигарету прямо в лужу бензина, она просто потухнет. А чтобы от «бычка» воспламенились пары бензина вокруг курильщика, нужна такая их концентрация в воздухе, при которой ни один человек не то что курить, дышать толком не сможет. Вот прикуривать и при этом разбрасывать не глядя спички вблизи от открытых емкостей с бензином действительно не стоит. Точно также крайне не рекомендуется подносить горящую зажигалку к заливному отверстию бензобака или к заправочному пистолету.

ПУТАЕМСЯ В ПРИВОДАХ

Еще один — прямо таки неубиваемый миф — говорит, что полноприводная машина более безопасна на дороге по сравнению с передне- и заднеприводными. На самом деле полный привод улучшает лишь проходимость машины и облегчает ее разгон на скользком покрытии. Тормозит и управляется в штатных ситуациях полноприводная легковушка точно также, как и «недоприводная».