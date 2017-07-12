5 главных заблуждений автовладельцев

insurethegap.com
Несмотря на тотальную доступность технической информации в интернете, многие автовладельцы в вопросах эксплуатации автомобиля продолжают больше доверять суждениям неких знакомых и собственному «внутреннему убеждению», игнорируя объективные данные.
Максим Строкер

Один из самых закоренелых автомобильных мифов утверждает, что машина с механической коробкой передач более экономична по сравнению с аналогами, оснащенными КП иного типа. До недавнего времени так оно и было. Пока на свет не появились современные 8-, 9-и ступенчатые «автоматы», машины с гибридными силовыми установками и «роботы» с двумя сцеплениями. Умная управляющая электроника трансмиссий этих типов с точки зрения экономичности вождения дает фору практически любому драйверу.

ОКУРОК БЕЗОПАСНОСТИ

Другое водительское «убеждение» (подкрепленное к тому же голливудскими боевиками) пугает нас неминуемой угрозой взрыва и пожара в случае курения возле открытого бензобака. На самом деле, даже если вы кинете тлеющую сигарету прямо в лужу бензина, она просто потухнет. А чтобы от «бычка» воспламенились пары бензина вокруг курильщика, нужна такая их концентрация в воздухе, при которой ни один человек не то что курить, дышать толком не сможет. Вот прикуривать и при этом разбрасывать не глядя спички вблизи от открытых емкостей с бензином действительно не стоит. Точно также крайне не рекомендуется подносить горящую зажигалку к заливному отверстию бензобака или к заправочному пистолету.

ПУТАЕМСЯ В ПРИВОДАХ

Еще один — прямо таки неубиваемый миф — говорит, что полноприводная машина более безопасна на дороге по сравнению с передне- и заднеприводными. На самом деле полный привод улучшает лишь проходимость машины и облегчает ее разгон на скользком покрытии. Тормозит и управляется в штатных ситуациях полноприводная легковушка точно также, как и «недоприводная».

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А в нештатных условиях (при заносе, например) контролировать полноприводное транспортное средство сложнее. Хотя сейчас, при нынешнем тотальном распространении электронных ассистентов помощи водителю, уже практически не важно, какой у твоего авто привод. Электроника делает за водителя практически все, что нужно для удержания машины на заданной траектории.

ABS не панацея

Уже практически не выпускаются машины, оснащенные одной лишь антиблокировочной системой, даже на самых бюджетных моделях сплошь и рядом устанавливают умные системы стабилизации, предотвращающие, в том числе, и блокировку колес при торможении. А водителей, уверенных, что вся эта электроника «сокращает тормозной путь» — хоть отбавляй. На самом деле все эти умные штуковины в машине призваны не сокращать тормозной путь. Их сверхзадача — в любой ситуации сохранить водительский контроль за движением машины и предотвратить столкновение.

НЕ САДИСЬ ЗА ВОДИТЕЛЕМ

Однако наиболее идиотским можно смело считать верование, будто самым безопасным местом в машине является пассажирское сиденье за креслом водителя. Именно по этой причине туда обычно впихивают детское кресло. Считается, что в аварийной ситуации водитель будет инстинктивно пытаться увернуться от опасности, подставляя под удар правую часть машины. Этот бред придумали те, кто ни разу не бывал в автомобильных авариях. При ДТП ситуация, как правило, развивается настолько стремительно, что ни о каких «инстинктивных уворачиваниях» и речи быть не может. На самом деле, самое безопасное место в машине — правое заднее сиденье. Оно максимально удалено от передней части авто и от расположенной левее «встречки».

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12 июля 2017
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