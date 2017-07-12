Установка насосных станций — дело профессионалов

(см. www.standartpark-spb.ru/catalog/kanalizatsionnye-nasosnye-stantsii/).

Жидкость из канализации попадает в нее самотеком, а далее насосом транспортируется к месту сбора для утилизации или очистки. Существуют небольшие КНС, которые подключаются к унитазу в санузле. Они оснащены небольшим резервуаром, режущим устройством и насосом.

Резервуар станции изготовлен из полимерного армированного материала и устанавливается таким образом, что основная часть его находится под землей, а на поверхности остается лишь горловина емкости. Это необходимо для проведения плановых обслуживающих работ. Горловина резервуара закрывается металлической или пластмассовой крышкой.

Проектирование КНС

При составлении проекта необходимо правильно скомпоновать все элементы КНС. Неверно выбранный материал или определенный элемент существенно снижает время эксплуатации устройств. Наиболее важным аспектом является правильный подбор насоса, а именно его мощности. При проектировании необходимо учесть нюансы:

на какой глубине расположены коллекторы;

вероятная необходимость подъема потока канализационных стоков. В данном случае потребуется более мощный насос;

плотность, объемы и вид стоков. Также необходимо учесть вероятное попадание в канализационные стоки твердых частиц и оборудовать систему фильтрами;

условия местности геологического и других параметров.

Проектировочными работами занимаются организации, которые учитывают требования законодательства, санитарных служб, а также соблюдают технические условия установки и эксплуатации данных установок. Точное соблюдение необходимых норм и правил делает возможным длительную и безаварийную эксплуатацию канализационных станций при своевременном проведении мероприятий по контролю работоспособности.

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