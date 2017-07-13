Что делать, если машину залило дождем

Обнаружив на утро промокший до нитки салон машины сразу стоит настраиваться на серьезные меры по устранению последствий. Для начала, следует просушить салон хотя бы до такого состояния, чтобы в машине можно было сидеть. Для этого нужно удалить влагу, впитавшуюся в оббивку и сиденья. Предварительно по-максимуму вычерпав воду с пола, убираем из салона резиновые коврики, включаем штатную «печку» на максимальную температуру и максимальный обдув в режиме рециркуляции воздуха внутри салона. Направляем поток воздуха «в ноги». При этом окна нужно слегка приоткрыть — для отвода испаряющейся влаги.

В таком режиме даже совершенно мокрый салон за день может стать вполне пригоден для обитания. В принципе, на этом можно и успокоиться. Но только в том случае, если вы собрались в самом ближайшем будущем от этой машины избавиться, продав ее какому-нибудь «счастливчику». Дало в том, что вода, скорее всего, пробралась и в скрытые полости кузова, и за пластиковые декоративные панели на дверях, например. Само по себе это не особо страшно, кузова большинства современных авто проходят катафорезную обработку и не особо боятся воды. Разве что впоследствии начнет «преть», распространяя неприятный запах, шумоизоляция.