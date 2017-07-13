Что делать, если машину залило дождем

29palms.ru
Чтобы получить «машину-утопленника» совсем не обязательно форсировать на ней залитые водой низины или падать в реку. Для этого достаточно, оставляя авто на стоянке, забыть поднять стекла дверей. Дождливая погода сделает свое черное дело.
Максим Строкер

Обнаружив на утро промокший до нитки салон машины сразу стоит настраиваться на серьезные меры по устранению последствий. Для начала, следует просушить салон хотя бы до такого состояния, чтобы в машине можно было сидеть. Для этого нужно удалить влагу, впитавшуюся в оббивку и сиденья. Предварительно по-максимуму вычерпав воду с пола, убираем из салона резиновые коврики, включаем штатную «печку» на максимальную температуру и максимальный обдув в режиме рециркуляции воздуха внутри салона. Направляем поток воздуха «в ноги». При этом окна нужно слегка приоткрыть — для отвода испаряющейся влаги.

В таком режиме даже совершенно мокрый салон за день может стать вполне пригоден для обитания. В принципе, на этом можно и успокоиться. Но только в том случае, если вы собрались в самом ближайшем будущем от этой машины избавиться, продав ее какому-нибудь «счастливчику». Дало в том, что вода, скорее всего, пробралась и в скрытые полости кузова, и за пластиковые декоративные панели на дверях, например. Само по себе это не особо страшно, кузова большинства современных авто проходят катафорезную обработку и не особо боятся воды. Разве что впоследствии начнет «преть», распространяя неприятный запах, шумоизоляция.

lanos.com.ua

Основная проблема в том, что все эти укромные уголки, как правило, используются автопроизводителем для прокладки электропроводки и и кабелей управления. Дело в том, что для их соединений применяются разъемы. Когда влага попадает в эти штекеры, их металлические части начинают окисляться. Если это происходит не в одном соединении, а сразу в нескольких, машину смело можно записывать в разряд «инвалидов» — всю оставшуюся жизнь ее будут преследовать неуловимые «глюки» электрики и электроники.

Поэтому, как бы ни было это муторно и финансово затратно, но изрядно залитое водой авто придется отвезти в квалифицированный автосервис, где ее разберут, продуют сжатым воздухом и высушат все «подтопленные» провода и контакты. Заметим, что частенько к подобному визиту на СТО подталкивает не только «внутренняя чуйка» автовладельца. Бывает, что боковые подушки безопасности подвергаются столь сильному «поливу», что вода попадает и в их разъемы. При этом, даже если с виду салон лишь слегка влажный, на приборной панели загорится значок неисправности эйрбэга. Так что визит к электрикам в автосервис в любом случае нанести придется.

ремонт
13 июля 2017
1