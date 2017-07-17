Как спасти машину от судебных приставов

volg.mk.ru
Навыки общения с судебными приставами пригодятся даже самому законопослушному автовладельцу. Ведь, по большому счету, лишиться возможности продать собственную машину можно даже будучи истцом, пытающимся взыскать через суд свои же деньги!
Максим Строкер

Это заблуждение — считать, что суд при рассмотрении дел о взысканиях всевозможных задолженностей интересуется исключительно имуществом должника. Юридически грамотный ответчик может, например, попросить ввести встречное обеспечение по иску — для «гарантирования возмещения возможных убытков, которые могут быть причинены одной из сторон арбитражного процесса обеспечительными мерами». Так что знать, как защить личный автомобиль от цепких лап закона, полезно каждому, а не только гражданам, предпочитающим не рассчитываться по кредитам и не оплачивать многотысячные штрафы.

Личная машина может оказаться в руках приставов в одном случае: когда суд признал долг (банку, бюджету, соседу — не суть), а гражданин не хочет или не может его оплатить. В этом случае открывается исполнительное производство, и приставы начинают поиск денежных средств и имущества должника — для продажи и возмещения убытков. Как правило, при этом в ГИБДД направляется запрос о наложении ограничений на регистрационные действия с машиной. Так что, даже продав авто какому-нибудь легковерному, должник своих проблем не решает: обманутый идет за справедливостью в суд, а обманщик-продавец машины имеет все шансы еще и под уголовную статью о мошенничестве угодить.

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Поэтому, лучший способ не дать приставам отобрать машину и продать ее по дешевке — сходить к ним (на всякий случай — пешком) и поговорить. Объяснив им, что выплатить всю задолженность разом возможности нет, но есть готовность гасить ее постепенно. Конструктивно настроенного должника, который платит как может, приставы обычно не «прессуют» и к крайним мерам типа изъятия собственности не прибегают. Но все-таки лучший способ огразить себя от «происков» судебных приставов предполагает некие превентивные действия. То есть побеспокоиться о сохранности своего имущества — машины, в нашем случае — следует еще когда дело только начинает «пахнуть».

Ведь когда истец попросит суд ввести обеспечение по своему иску, например запрет для ГИБДД на регистрационные действия с машиной ответчика, то спасать автомобиль уже поздновато. Нужно заранее либо продать его по пристойной цене чужому человеку, либо подарить кому-то из близких родственников — ребенку, брату, сестре или родителям. Жене дарить в подобных условиях машину не рекомендуется, поскольку авто при этом останется вашим с ней «совместно нажитым имуществом» и потому доступным для «обеспечительных мер».

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Статья 47 закона «Об исполнительном производстве» говорит, что человек остается должником либо пока не рассчитается, либо пока не умрет. Это если совсем коротко и без нюансов. То есть, по идее, после решения суда прятать машину от приставов придется вечно. Даже поездка на ней будет рискованным делом — не дай бог нарвешься на совместную облаву ГИБДД и приставов. Остановят и отберут прямо на дороге. Однако другая статья закона «Об исполнительном производстве» — 36-ая, устанавливает, что требования (поиск авто в нашем случае), содержащиеся в исполнительном документе, должны быть исполнены судебным приставом-исполнителем в двухмесячный срок со дня возбуждения исполнительного производства.

Другими словами, через пару месяцев пристав перестает активно искать имущество по конкретному делу, переключаясь на более свежие исполнительные листы. Если человек задолжал, например, банку, то представители кредитной организации вряд ли будут бегать и «теребить» каждого пристава. В этом случае, через два месяца на машине можно будет хотя бы ездить. А вот если кредитор — сосед должника, то он наверняка не поленится лишний раз напомнить приставу о его служебных обязанностях.

суд, пристав, арест, автокредит, ГИБДД
17 июля 2017
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