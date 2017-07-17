Как спасти машину от судебных приставов

Это заблуждение — считать, что суд при рассмотрении дел о взысканиях всевозможных задолженностей интересуется исключительно имуществом должника. Юридически грамотный ответчик может, например, попросить ввести встречное обеспечение по иску — для «гарантирования возмещения возможных убытков, которые могут быть причинены одной из сторон арбитражного процесса обеспечительными мерами». Так что знать, как защить личный автомобиль от цепких лап закона, полезно каждому, а не только гражданам, предпочитающим не рассчитываться по кредитам и не оплачивать многотысячные штрафы.

Личная машина может оказаться в руках приставов в одном случае: когда суд признал долг (банку, бюджету, соседу — не суть), а гражданин не хочет или не может его оплатить. В этом случае открывается исполнительное производство, и приставы начинают поиск денежных средств и имущества должника — для продажи и возмещения убытков. Как правило, при этом в ГИБДД направляется запрос о наложении ограничений на регистрационные действия с машиной. Так что, даже продав авто какому-нибудь легковерному, должник своих проблем не решает: обманутый идет за справедливостью в суд, а обманщик-продавец машины имеет все шансы еще и под уголовную статью о мошенничестве угодить.