Как продлить жизнь тормозным дискам в два раза

Пожалуй, один из самых живучих мифов о тормозах касается случая, когда педаль тормоза вдруг «становится мягкой». Множество шоферов почему-то уверены, что это — результат перегрева тормозных колодок. На самом деле «мягкая» или «проваливающаяся» педаль тормоза — верный признак вскипания тормозной жидкости.

ПОЧЕМУ КИПИТ «ТОРМОЗУХА»?

Дело в том, что любой газ, или пары «тормозухи» как в нашем случае, гораздо проще сжать, нежели жидкость. По этой причине и падает усилие, необходимое для нажатия на педаль. Само же вскипание тормозной жидкости может быть вызвано как перегревом тормозных механизмов, так и попаданием в магистраль воды. Известно, что вода кипит при 100°С, в то время как тормозная жидкость — не менее чем при 210°С.

Согласно еще одному заблуждению, вскипевшая тормозная жидкость не теряет своих свойств. Отчасти это верно. Но только в том смысле, что ее качество наверняка и до момента кипения оставляло желать лучшего. Ведь заставить кипеть кондиционную тормозную жидкость при нормальных условиях эксплуатации крайне сложно. Если же так случилось, то это, как правило, означает, что в тормозные магистрали попала вода и гидросистема требует срочного обслуживания.