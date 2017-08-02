Как продлить жизнь тормозным дискам в два раза

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Тормоза в машине важны порой даже больше, чем мощность мотора. Но как продлить их работоспособность и стоит ли верить всему, что считается истиной в шоферских кругах?
Максим Строкер

Пожалуй, один из самых живучих мифов о тормозах касается случая, когда педаль тормоза вдруг «становится мягкой». Множество шоферов почему-то уверены, что это — результат перегрева тормозных колодок. На самом деле «мягкая» или «проваливающаяся» педаль тормоза — верный признак вскипания тормозной жидкости.

ПОЧЕМУ КИПИТ «ТОРМОЗУХА»?

Дело в том, что любой газ, или пары «тормозухи» как в нашем случае, гораздо проще сжать, нежели жидкость. По этой причине и падает усилие, необходимое для нажатия на педаль. Само же вскипание тормозной жидкости может быть вызвано как перегревом тормозных механизмов, так и попаданием в магистраль воды. Известно, что вода кипит при 100°С, в то время как тормозная жидкость — не менее чем при 210°С.

Согласно еще одному заблуждению, вскипевшая тормозная жидкость не теряет своих свойств. Отчасти это верно. Но только в том смысле, что ее качество наверняка и до момента кипения оставляло желать лучшего. Ведь заставить кипеть кондиционную тормозную жидкость при нормальных условиях эксплуатации крайне сложно. Если же так случилось, то это, как правило, означает, что в тормозные магистрали попала вода и гидросистема требует срочного обслуживания.

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ПРОТОЧКА ДИСКОВ: МОЖНО, ЕСЛИ ОСТОРОЖНО

Еще одно заблуждение, касающееся тормозов, утверждает, что фирмы-производители не одобряют проточку тормозных дисков и всегда настаивают на их замене на новые. На самом деле, по словам технического специалиста российского офиса компании TMD Friction Дениса Двали, специалисты считают, что проточка дисков, как метод восстановления формы тормозной поверхности, вполне оправдана. Но только при соблюдении двух условий. Во-первых, эта операция должна производиться на хорошем оборудовании, которое обеспечивает соблюдение допусков на размеры. А во-вторых, диск после проточки не должен стать тоньше минимально допустимого размера, оговоренного автопроизводителем. Если же этот параметр окажется после проточки лишь чуть более допустимого, смысл операции будет стремиться к нулю — все равно изношенный до минимума узел в ближайшее время придется менять на новую деталь.

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БЕРЕЖЕМ ДИСКИ

Однако существует несколько приемов, применение которых водителем может существенно продлить тормозным дискам. Например, не рекомендуется парковаться сразу после серии резких замедлений. Дело в том, что резкая остановка радикально снижает скорость охлаждения горячего диска. Впоследствии это может привести к тепловой деформации узла. Следует помнить, что только на ходу охлаждение тормозных механизмов происходит максимально быстро и равномерно. Поэтому оптимальное решение после интенсивных торможений — спокойно проехать хотя бы несколько десятков метров. Особенно опасно для горячих тормозных дисков не просто остановиться, а оставить нажатой педаль тормоза, когда колодки плотно прилегают к диску. При этом теплоотдача в местах их контакта практически останавливается. В результате из-за длительного воздействия высокой температуры на чугун, из которого обычно изготавливаются диски, может измениться даже внутренняя кристаллическая структура этого материала. А это грозит нарушением геометрии узла и локальными изменениями характеристик прочности и твердости тормозного диска.

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НЕ ВСЕХ ЛУЖ НАДО БОЯТЬСЯ

Заметим, что распространенное среди автовладельцев мнение об опасности для геометрии дисков проезда машины с горячими тормозными дисками через лужу не вполне верно. На самом деле при езде через водную преграду тормозные диски охлаждаются более-менее равномерно и опасения, что из-за этого диск «поведет», в большинстве случаев лишены оснований. Подобная опасность существует лишь в случае, когда, например, колесо останавливается в луже и часть тормозного диска при этом остывает на воздухе, а часть — в воде. В этом случае, действительно, деформация диска из-за температурного перепада крайне вероятна.

Кроме того, существует способ радикально замедлить скорость износа тормозного диска и надолго оттянуть срок его замены. По словам Дениса Двали, он достаточно прост:

– Для снижения темпов естественного износа диска можно порекомендовать применение разработанной нами серии тормозных колодок или их аналогов, в которых используются продвинутые технологии фрикционных материалов. Благодаря очень специфическому составу фрикционной смеси, темпы износа тормозных дисков и самих колодок снижаются практически вдвое, а автовладелец получает эффективное торможение в любых дорожных ситуациях. Другая приятная особенность таких комплектующих заключается в том, что продукты их естественного износа практически не загрязняют поверхность колесных дисков.

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2 августа 2017
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