Как сэкономить на замене ламп в фарах головного света

hudeem-wse.ru
Перегоревшая лампа головного света — не просто неприятность, которая ухудшает видимость ночью. Во-первых, ездить на «одноглазой» машине в темное время просто опасно. Во-вторых, управление таким транспортным средством влечет штраф в размере 500 рублей. Поэтому менять сгоревшую лампу в фаре следует как можно быстрее.
Максим Строкер

Но сразу скажем, что если перегорела лампа в одной фаре, значит и во второй аналогичная лампочка тоже готова выйти из строя, поскольку на заводе их устанавливали на машину одновременно. Значит имеет смысл менять обе сразу, чтобы закрыть вопрос с головным светом надолго.

Кроме того, перед покупкой новых лампочек в магазине автозапчастей точно выясните, какого типа у нее цоколь. Самые распространенные типы — Н1 и Н7. Если лампа обладает двумя нитями накаливания — для ближнего и дальнего света — она, скорее всего, будет относиться по типу цоколя Н4. В любом случае, перед покупкой следует уточнить этот нюанс в руководстве пользователя вашей машины.

Или взять перегоревшую лампу с собой в магазин и купить там точно такую же. Перед заменой галогеновой лампы головного света необходимо позаботиться о чистоте ее стеклянной колбы. Порой достаточно одного отпечатка пальца, оставленного на ней, чтобы она почти моментально вышла из строя. Поэтому рекомендуется работать с этими источниками света в чистых хлопчатобумажных перчатках. Если же вы все таки заляпали стеклянную поверхность, ее можно очистить с помощью тряпицы, смоченной в спирте.

Иногда при замене перегоревших элементов в задних фонарях или в «габаритах» приходится иметь дело с лампами крошечного размера — например, типов W5W и W1.5W. Для работы с ними нужны по-настоящему ловкие пальцы, а у вас они могут оказаться слишком короткими или толстыми для такой операции.

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В подобной ситуации поможет отрезок кембрика или резиновой трубки такого внутреннего диаметра, чтобы в ней легко фиксировалась стеклянная часть лампы. Удерживая ее за трубочку, вставляем лампу на место, а затем аккуратно убираем импровизированную «технологическую оснастку» — трубку.

Существует еще один тонкий момент в процессе замены ламп. Он наступает, когда перегоревшая лампа крепко держится в разъеме автомобильной фары и не поддается простому извлечению. В таком случае не стоит прилагать дополнительных усилий, потому что можно повредить разъем, проводку или саму перегоревшую лампу. На такой случай существует совет от эксперта компании Osram Фрица Лорека.

Он советует в первую очередь извлечь лампу вместе с разъемом из автомобильной фары, и уже только после этого беспрепятственно отсоединить лампу от разъема. Возможно, что на самом деле лампа снимается легко, просто вы сразу не заметили дополнительный фиксатор, удерживающий лампу в разъеме.

И последний совет. Если вы, решившись на самостоятельную замену лампы в машине, вдруг понимаете, что для выполнения поставленной цели придется демонтировать изрядную часть содержимого подкапотного пространства, лучше оставьте свою затею и отправляйтесь на СТО. Скорее всего, операция по замене ламп не так проста как кажется на первый взгляд в силу конструктивных особенностей вашей машины и потребует профессиональных знаний и специальной оснастки.

штрафы, ПДД, ремонт
3 августа 2017
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