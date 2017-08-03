Как сэкономить на замене ламп в фарах головного света

Но сразу скажем, что если перегорела лампа в одной фаре, значит и во второй аналогичная лампочка тоже готова выйти из строя, поскольку на заводе их устанавливали на машину одновременно. Значит имеет смысл менять обе сразу, чтобы закрыть вопрос с головным светом надолго.

Кроме того, перед покупкой новых лампочек в магазине автозапчастей точно выясните, какого типа у нее цоколь. Самые распространенные типы — Н1 и Н7. Если лампа обладает двумя нитями накаливания — для ближнего и дальнего света — она, скорее всего, будет относиться по типу цоколя Н4. В любом случае, перед покупкой следует уточнить этот нюанс в руководстве пользователя вашей машины.

Или взять перегоревшую лампу с собой в магазин и купить там точно такую же. Перед заменой галогеновой лампы головного света необходимо позаботиться о чистоте ее стеклянной колбы. Порой достаточно одного отпечатка пальца, оставленного на ней, чтобы она почти моментально вышла из строя. Поэтому рекомендуется работать с этими источниками света в чистых хлопчатобумажных перчатках. Если же вы все таки заляпали стеклянную поверхность, ее можно очистить с помощью тряпицы, смоченной в спирте.

Иногда при замене перегоревших элементов в задних фонарях или в «габаритах» приходится иметь дело с лампами крошечного размера — например, типов W5W и W1.5W. Для работы с ними нужны по-настоящему ловкие пальцы, а у вас они могут оказаться слишком короткими или толстыми для такой операции.