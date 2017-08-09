Как не угореть в автомобиле

Фото: www.telegraph.co.uk
Беда в том, что кроме «душистых и зримых» соединений, поступающих в атмосферу через выхлопную трубу, из нее выделяется такой токсичный компонент, как угарный газ (СО2). Он опасен тем, что не имеет ни цвета, ни запаха — человек никак не ощущает в воздухе присутствие яда.
Денис Халфин

Оксиды азота, углеводороды, сажа, альдегиды, бензпирен — вот неполный букет канцерогенов, содержащихся в продуктах сгорания автомобильного топлива. Кроме того, что выхлопные газы приводят к превышению допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере, они становятся частой причиной отравления людей в замкнутом пространстве, коим зачастую оказывается салон автомобиля.

Все прекрасно знают, что ни в коем случае нельзя запускать мотор на холостых оборотах в закрытом помещении без вентиляции. Впрочем, известны случаи, когда люди лишались жизни, прогревая двигатель своей машины даже в открытом гараже. Без циркуляции воздуха продукты сгорания скапливались в салоне, человек терял сознание и угорал насмерть.

www.thoughtco.com

Не менее актуальна угроза отравления для владельцев старых и подержанных автомобилей с неисправной выхлопной системой. Не ощущая никакой опасности, водитель и пассажир в таких машинах рискует получить серьезную интоксикацию. Ее первые признаки: пульсация крови в висках, сонливость и потемнение в глазах. Летальный исход возникает при концентрации CO2 в воздухе свыше 1,28%. В этом случае в течение трех минут человек погибает от отека мозга и легких.

Утечка вредных газов происходит через негерметичную выхлопную систему, и наиболее опасны повреждения на участке между двигателем и каталитическим нейтрализатором. В случае разгерметизации выхлопного тракта отработанные газы легко проникают в салон через отверстия в полу или багажнике. Это особенно опасно, когда автомобиль работает на холостых оборотах, стоя в пробке.

Даже при исправной выхлопной системе не следует допускать блокировки выпускного патрубка. Такая ситуация может возникнуть зимой, когда автомобиль припаркован задней частью в высокий сугроб, либо оказался припорошенным со стороны кормы после сильной метели. Выхлопная труба забивается снегом, и вредные газы поступают в салон. Чтобы полностью себя обезопасить от отравления угарным газом, можно установить в салоне портативный детектор окиси углерода.

вред здоровью, ущерб
9 августа 2017
86