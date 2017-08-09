Как не угореть в автомобиле

Оксиды азота, углеводороды, сажа, альдегиды, бензпирен — вот неполный букет канцерогенов, содержащихся в продуктах сгорания автомобильного топлива. Кроме того, что выхлопные газы приводят к превышению допустимых концентраций вредных веществ в атмосфере, они становятся частой причиной отравления людей в замкнутом пространстве, коим зачастую оказывается салон автомобиля.
Все прекрасно знают, что ни в коем случае нельзя запускать мотор на холостых оборотах в закрытом помещении без вентиляции. Впрочем, известны случаи, когда люди лишались жизни, прогревая двигатель своей машины даже в открытом гараже. Без циркуляции воздуха продукты сгорания скапливались в салоне, человек терял сознание и угорал насмерть.