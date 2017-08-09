Как не угореть в автомобиле

Не менее актуальна угроза отравления для владельцев старых и подержанных автомобилей с неисправной выхлопной системой. Не ощущая никакой опасности, водитель и пассажир в таких машинах рискует получить серьезную интоксикацию. Ее первые признаки: пульсация крови в висках, сонливость и потемнение в глазах. Летальный исход возникает при концентрации CO2 в воздухе свыше 1,28%. В этом случае в течение трех минут человек погибает от отека мозга и легких.

Утечка вредных газов происходит через негерметичную выхлопную систему, и наиболее опасны повреждения на участке между двигателем и каталитическим нейтрализатором. В случае разгерметизации выхлопного тракта отработанные газы легко проникают в салон через отверстия в полу или багажнике. Это особенно опасно, когда автомобиль работает на холостых оборотах, стоя в пробке.

Даже при исправной выхлопной системе не следует допускать блокировки выпускного патрубка. Такая ситуация может возникнуть зимой, когда автомобиль припаркован задней частью в высокий сугроб, либо оказался припорошенным со стороны кормы после сильной метели. Выхлопная труба забивается снегом, и вредные газы поступают в салон. Чтобы полностью себя обезопасить от отравления угарным газом, можно установить в салоне портативный детектор окиси углерода.