Самая частая причина прокола шин

Фото: www.manufacturing.net
Оказывается, ямы на разбитой дороге — далеко не самый распространенный фактор, который влечет за собой повреждение покрышек. Статистика свидетельствует, что чаще всего шины выходят из строя из-за различных мелких и острых предметов на дороге, внутреннего пониженного давления, а также вследствие износа…
Денис Халфин

Конечно, на отполированном европейском асфальте шанс повредить резину ниже, чем на российских направлениях. Один из производителей шин свидетельствует, что на поврежденном дорожном покрытии вероятность «поймать» колесом проблему в два раза выше, чем на качественных магистралях. Так, в странах с традиционно плохими дорогами прокол одной шины случается либо раз в пятилетку, либо каждые 70 000 км. В странах, где за асфальтом следят, это происходит раз в десять лет или каждые 150 000 км.

В подавляющем большинстве случаев повреждается область протектора и плечевая зона шины — 85% от общего количества. Боковина страдает в 12% случаев, и реже всего проблемы возникают у посадочного борта — всего в 3% случаев. Главной причиной таких неприятностей остаются мелкие острые предметы, попавшие на дорогу — гвозди, камни, куски арматуры, металлические детали и пр.

Фото: seekingsondra.wordpress.com

Особенно чувствительна к внешним механическим воздействиям изношенная и потертая резина, так что за состоянием шин следует строго следить.

Риск возникновения нештатной ситуации повышается, если внутреннее давление в покрышках ниже нормы. От этого резина нагревается и деформируется и может даже произойти ее разрыв. Еще одна причина — неправильный ремонт или монтаж, отчего шина начинает терять воздух, а ее износ ускоряется. В связи с этим необходимо обращаться только в проверенный шиномонтаж и доверять ремонт исключительно профессионалам.

Перечисленные факторы, каждый по отдельности или все в совокупности, в значительной степени увеличивают риск прокола колеса, и об этом не следует забывать, отправляясь в далекую поездку или в путешествие.

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10 августа 2017
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