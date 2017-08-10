Самая частая причина прокола шин

Конечно, на отполированном европейском асфальте шанс повредить резину ниже, чем на российских направлениях. Один из производителей шин свидетельствует, что на поврежденном дорожном покрытии вероятность «поймать» колесом проблему в два раза выше, чем на качественных магистралях. Так, в странах с традиционно плохими дорогами прокол одной шины случается либо раз в пятилетку, либо каждые 70 000 км. В странах, где за асфальтом следят, это происходит раз в десять лет или каждые 150 000 км.

В подавляющем большинстве случаев повреждается область протектора и плечевая зона шины — 85% от общего количества. Боковина страдает в 12% случаев, и реже всего проблемы возникают у посадочного борта — всего в 3% случаев. Главной причиной таких неприятностей остаются мелкие острые предметы, попавшие на дорогу — гвозди, камни, куски арматуры, металлические детали и пр.