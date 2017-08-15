Почему мощность машин измеряется в лошадиных силах

«Лошадиные силы» можно смело считать одним из самых живучих терминологических анахронизмов в технической сфере. Люди уже больше полувека летают в космос и в состоянии в течение часа стереть собственную цивилизацию с поверхности планеты. Но при этом повсеместно использует в бытовом и техническом обиходе термин «лошадиные силы». По большому счету, не существует ни одного логичного объяснения, почему для описания мощности того или иного двигателя вместо метрических единиц — «ватт» — мы до сих пор применяем «лошадиные силы», от которых веет навозом и сеном средневековья.

В общих чертах история появления на свет единицы измерения «лошадиная сила» такова. Ее изобрел шотландский инженер Джеймс Уатт во второй половине 18-го века. Тогда основным типом «двигателя» на суше была лошадь. А Уатту нужно было продавать паровые моторы собственной конструкции. «Лошадиные силы» ему пришлось придумать исключительно в маркетинговых целях — чтобы «на пальцах» объяснять не особо интеллектуальным покупателям своих двигателей, насколько они «сильнее» привычной лошади. Для этого он произвел квазинаучные вычисления мощности одной лошади.