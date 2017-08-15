Почему мощность машин измеряется в лошадиных силах

watkykjy.co.za
Сила и инерция традиции такова, что уже четверть тысячелетия люди по всему миру измеряют мощность моторов из стали и пластика в «лошадиных силах», ассоциирующихся с живой плотью и кровью.
Максим Строкер

«Лошадиные силы» можно смело считать одним из самых живучих терминологических анахронизмов в технической сфере. Люди уже больше полувека летают в космос и в состоянии в течение часа стереть собственную цивилизацию с поверхности планеты. Но при этом повсеместно использует в бытовом и техническом обиходе термин «лошадиные силы». По большому счету, не существует ни одного логичного объяснения, почему для описания мощности того или иного двигателя вместо метрических единиц — «ватт» — мы до сих пор применяем «лошадиные силы», от которых веет навозом и сеном средневековья.

В общих чертах история появления на свет единицы измерения «лошадиная сила» такова. Ее изобрел шотландский инженер Джеймс Уатт во второй половине 18-го века. Тогда основным типом «двигателя» на суше была лошадь. А Уатту нужно было продавать паровые моторы собственной конструкции. «Лошадиные силы» ему пришлось придумать исключительно в маркетинговых целях — чтобы «на пальцах» объяснять не особо интеллектуальным покупателям своих двигателей, насколько они «сильнее» привычной лошади. Для этого он произвел квазинаучные вычисления мощности одной лошади.

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В Британии в то время для подъема угля из шахт использовались бочки объемом от 140 до 190 литров. Бочку привязывали к одному концу каната, перекинутого через блок над стволом шахты. На другом конце каната находилась упряжка из пары лошадей, которая, собственно и поднимала этот примитивный «лифт». Уатт принял, что в среднем каждая бочка весит около 180 кг и две шахтные лошади могут тянуть ее из шахты со скоростью 2 мили в час. Умножив массу половины бочки на эту скорость и округлив результат, Уатт получил «мощность» одной лошади — «лошадиную силу».

Сейчас одна «лошадиная сила» определяется как 75 кгс·м/с — мощность, затрачиваемая при равномерном вертикальном подъеме груза массой в 75 кг со скоростью 1 м/с. Он равна 735,49875 ватт. Любопытно, что со временем люди придумали специальный стенд, с помощью которого можно измерить мощность настоящей живой лошади, а не уаттовского «сферического коня в шахте». При этом выяснилось, что мощность скаковой лошади из плоти и крови составляет приблизительно 10 технических «лошадиных сил»!

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15 августа 2017
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