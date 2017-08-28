«Интеравто-2017»: как удалить глубокие царапины на кузове простой полиролью

Достаточно сказать, что для размещения выставочных экспозиций, которые удалось привлечь в столичный «Крокус-Экспо», понадобилось лишь три зала(!) одного павильона. Хотя по тематической направленности, надо отдать должное организаторам, вроде как и неплохо — даже несмотря на малочисленную представительность, на стендах можно было увидеть практически все основные направления автоиндустрии.

А побродив по стендам «Интеравто-2017» и более детально ознакомившись с выставкой, портал «АвтоВзгляд» убедился, что длительный экономический спад менее всего затронул такие сегменты рынка, как аксессуары, сервисная автохимия, расходные компоненты и материалы. Как ни крути, а автомобилей на дорогах меньше не стало, и все их надо обслуживать. Так что спрос на сервисные препараты и расходники остается стабильным. Причем эту продукцию сегодня в избытке предлагают не только российские, но и зарубежные производители.