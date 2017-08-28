«Интеравто-2017»: как удалить глубокие царапины на кузове простой полиролью

Фото avtovzglyad.ru
Нынешний международный форум автомобильной индустрии — так позиционирует себя выставка «Интеравто» — стал уже тринадцатым по счету. Скорее всего, именно эта нумерологическая особенность шоу, а также экономический кризис не лучшим образом отразились на ее статусности. По мнению экспертов портала «АвтоВзгляд», «Интеравто-2017» стала самой провальной за все время существования проекта.
Вячеслав Василенко

Достаточно сказать, что для размещения выставочных экспозиций, которые удалось привлечь в столичный «Крокус-Экспо», понадобилось лишь три зала(!) одного павильона. Хотя по тематической направленности, надо отдать должное организаторам, вроде как и неплохо — даже несмотря на малочисленную представительность, на стендах можно было увидеть практически все основные направления автоиндустрии.

А побродив по стендам «Интеравто-2017» и более детально ознакомившись с выставкой, портал «АвтоВзгляд» убедился, что длительный экономический спад менее всего затронул такие сегменты рынка, как аксессуары, сервисная автохимия, расходные компоненты и материалы. Как ни крути, а автомобилей на дорогах меньше не стало, и все их надо обслуживать. Так что спрос на сервисные препараты и расходники остается стабильным. Причем эту продукцию сегодня в избытке предлагают не только российские, но и зарубежные производители.

Фото avtovzglyad.ru

НАХИМИЧИЛИ

Среди иностранных «автохимических» брендов, которые наиболее активно «пиарили» себя в «Крокус-Экспо», нам запомнилась американская торговая марка Doctor Wax. Следуя известному принципу «Лучше один раз показать, чем сто раз рассказать», представители компании практически ежедневно на своем стенде демонстрировали возможности фирменных полиролей.

На стенде Doctor Wax стояла машина, на кузове которой и проверялись конкретные составы.

К слову, ассортимент бренда Doctor Wax весьма широк и включает самые разнообразные по своему действию полироли. Есть среди них и составы, рассчитанные на автомобильные кузова различной, скажем так, степени подпорченности. Например, полироли-очистители, которые разрабатывались для машин с относительно свежей краской, рекомендованы для обработки покрытий, не имеющей видимых повреждений. В свою очередь, для нейтрализации мелких рисок и потертостей, вызванных незначительным физическим воздействием, используют полироли для удаления царапин. А вот для ликвидации глубоких царапин на кузове лучше всего подойдет абразивная полировальная паста. Эффективность некоторых из этих продуктов посетители могли проверить прямо на стенде, благо здесь находилась машина, на кузове которой и проверялись конкретные составы.

Достойную конкуренцию иностранцам на «Интеравто-2017» составляла и продукция наших производителей автохимии. Так, особый интерес посетителей вызвали средства для обработки низа кузова (так называемые жидкие подкрылки), представленные дистрибьюторами российского бренда ASTROhim.

С помощью жидких подкрылков ASTROhim автовладелец может сам провести антикоррозийную обработку кузова.

Повышенный интерес к этим составам у нас вполне объясним, особенно если принять во внимание повсеместное применение дорожных реагентов, от которых в первую очередь страдают днище, пороги и колесные арки. В этом смысле жидкие подкрылки ASTROhim являются идеальным вариантом для превентивной защиты кузова. Данное средство разработано на основе модифицированного полиэтилена, благодаря чему формируемое покрытие эффективно противостоит как абразивному воздействию камней, песка, так и коррозионному воздействию солевых растворов и грязи. Эти свойства покрытия сохраняются в широком интервале температур — от −60 до +105 градусов по Цельсию. Кроме того, состав содержит стеклянные микросферы, которые усиливают прочностные характеристики покрытия и придают ему хорошие шумоподавляющие и теплоизоляционные свойства. И еще: благодаря компактной аэрозольной упаковке автовладелец может сам быстро сделать антикоррозийную обработку кузова.

ПОИСКРИЛИ

В сегменте, посвященном автосервисному оборудованию, запчастям, тюнингу и ремонту также было немало любопытных новинок. В их числе, например, свечи зажигания серий ЭЗ Standard и ЭЗ Yttrium, выпускаемые саратовским заводом «Роберт Бош Саратов». В списке применимости этих «зажигалок» фигурируют более 500 различных модификаций и моделей автомобилей, включая широкий ряд иномарок, например, Audi, BMW, Skoda, Opel, Peugeot, Citroёn, Mazda, Toyota, Daewoo и т. п.

Российские свечи зажигания ЭЗ Yttrium выпускаются в том числе и для иномарок.

Кстати, в настоящее время свечи зажигания ЭЗ поставляются в продажу уже с обновленным дизайном фирменных упаковок. В частности, серия ЭЗ Standard имеет упаковку черного цвета, а ЭЗ Yttrium — синего. Кроме нового дизайна, наборы свечей зажигания ЭЗ теперь доступны в двух версиях упаковок, включающих как одно, так и четыре изделия.

Интересные новинки были отмечены и среди свечей накаливания, предназначенных для дизелей. Так, например, на одном из стендов демонстрировались изделия NGK CZ262, специально созданные для дизельных пикапов Mazda. Эти термоэлементы выполнены по технологии New-High Temperature Ceramic (NHTC), что обеспечивает им практически мгновенный (всего за пару секунд) разогрев до температуры под 1000 градусов! А это весьма важно для качественного запуска холодного дизеля, особенно зимой.

Дизельная свеча накаливания NGK CZ262 способна поддерживать температуру нагрева свыше 1300°С.

Но это еще не все — уже после запуска двигателя свеча NGK CZ262 способна поддерживать температуру накаливания на отметке 1350 градусов. Выдающиеся тепловые характеристики такой свечи делают ее идеальной для применения в дизельных авто, эксплуатируемых в северных регионах. Указанные особенности позволяют оптимизировать режим горения топлива в двигателе, сводя к минимуму выбросы загрязняющих веществ.

ПОСВЕТИЛИ

Теперь о новинках автосвета. Тем водителям, которые планируют в скором времени подвергнуть свои машины световому апгрейду, можем посоветовать оригинальные галогенки из новой серии Extra Lifetime, выпускаемых под брендом Neolux. Они отличаются увеличенным сроком службы, что обеспечивает более длительные интервалы между заменой ламп. Так, если срок службы стандартной «галогенки» не превышает 470 часов, то лампа Extra Lifetime типа H4 проработает в пять раз дольше — 2400 часов.

Галогенки серии Extra Lifetime от Neolux отличаются увеличенным сроком службы.

К слову, у Neolux недавно появилась еще и обновленная линейка Blue Light, в которой теперь представлены лампы второго поколения. Последние характеризуются способностью излучать свет с повышенной цветовой температурой. На практике это означает, что такая автомобильная галогенная лампа излучает мощный свет бело-голубого оттенка, внешне мало отличимый от цветовой температуры стандартной ксеноновой лампы.

ПРИПАРКОВАЛИСЬ

Ряд интересных новинок продемонстрировали на «Интеравто-2017» и поставщики автомобильного дополнительного оборудования, значительную долю которого составляли радар-детекторы, головные мультимедийные-навигационные устройства, системы охраны и сигнализации, а также регистраторы и парктроники. Среди отмеченных электронных экспонатов наши эксперты выделили комплекты парковочных радаров LP-011.

Такой беспроводный модуль парктроника можно крепить в любом удобном месте торпедо.

Одна из главных особенностей парктроников этой серии — беспроводный модуль отображения данных, который можно крепить в любом удобном месте торпедо в буквальном смысле без привязки к процессорному блоку. Такое конструктивное решение значительно облегчает инсталляцию системы, ведь мастеру уже не нужно прокладывать жгут проводов, который при использовании обычного «парковщика» приходилось тащить по днищу машины через весь салон.

НАДУШИЛИСЬ

Традиционно на «Интеравто» выставляются мультибрендовые экспозиции, посвященные автомобильным аксессуарам. Некоторые из них привлекали посетителей приятными запахами, поскольку там, помимо всего прочего, демонстрировались новые коллекции разнообразных автомобильных ароматизаторов премиум-класса.

На выставке демонстрировались новые коллекции разнообразных автомобильных ароматизаторов.

Отметим, что душистые изделия пользуются стабильным спросом в большинстве российских регионов. Что, в общем-то неудивительно, особенно если при создании ароматизаторов ставка изначально делается на высокое качество всех составляющих продукта, будь то ингредиенты, дизайн флаконов или оформление упаковки. При этом душистые композиции, применяемые сегодня технологами крупных фирм, закупаются у ведущих европейских производителей специального парфюма.

новинки рынка, автосервис, ремонт, запчасти, аксессуары
28 августа 2017
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