Что будет, если машина долго стоит без движения

Инженеры и конструкторы создают агрегаты и механизмы с расчетом на то, чтобы автомобиль ездил. Так что рабочий режим — это его естественное состояние, и чем дольше машина «спит», тем осторожней нужно ее «будить». Здоровье автомобиля в первую очередь зависит от условий, которые на него воздействуют в состоянии покоя.

Самым неблагоприятным фактором для материалов и механизмов считается влажность. Несмотря на все усилия мировых производителей окончательно победить коррозию металла еще никому не удалось. Поэтому если уж вы не тревожите машину несколько месяцев, позаботьтесь, чтобы она хранилась в теплом сухом гараже, а не на открытой стоянке или во дворе. Это актуально даже в том случае, если машина «отдыхает» от трех до шести месяцев. Но больше всего от длительного простоя (свыше года) страдают резиновые сальники и прокладки, которые на столь долгий срок остаются без контакта с маслом, отчего теряют эластичность и могут потрескаться.

Как известно, автомобильное масло состоит из основы и присадок, влияющих на его свойства. Следует учитывать, что в состоянии продолжительного покоя в структуре масла может произойти эффект расслаивания, в результате чего образуется осадок различных фракций. При регулярной эксплуатации этого не происходит, потому что в рабочем режиме жидкость постоянно циркулирует и перемешивается. Чтобы не угробить мотор, старое масло лучше заменить на новое.