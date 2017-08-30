Что будет, если машина долго стоит без движения

www.carthrottle.com
Не секрет, что в осенне-зимний сезон многие автолюбители предпочитают передвигаться на общественном транспорте, оставляя свой автомобиль на несколько месяцев отдыхать в гараже или на стоянке. В преддверии холодной поры портал «АвтоВзгляд» хочет напомнить все нюансы длительного хранения машины не только всем уважаемым «подснежникам», но и тем, кто по каким-то причинам оставляет машину на более длительное время.
Иван Флягин

Инженеры и конструкторы создают агрегаты и механизмы с расчетом на то, чтобы автомобиль ездил. Так что рабочий режим — это его естественное состояние, и чем дольше машина «спит», тем осторожней нужно ее «будить». Здоровье автомобиля в первую очередь зависит от условий, которые на него воздействуют в состоянии покоя.

Самым неблагоприятным фактором для материалов и механизмов считается влажность. Несмотря на все усилия мировых производителей окончательно победить коррозию металла еще никому не удалось. Поэтому если уж вы не тревожите машину несколько месяцев, позаботьтесь, чтобы она хранилась в теплом сухом гараже, а не на открытой стоянке или во дворе. Это актуально даже в том случае, если машина «отдыхает» от трех до шести месяцев. Но больше всего от длительного простоя (свыше года) страдают резиновые сальники и прокладки, которые на столь долгий срок остаются без контакта с маслом, отчего теряют эластичность и могут потрескаться.

Как известно, автомобильное масло состоит из основы и присадок, влияющих на его свойства. Следует учитывать, что в состоянии продолжительного покоя в структуре масла может произойти эффект расслаивания, в результате чего образуется осадок различных фракций. При регулярной эксплуатации этого не происходит, потому что в рабочем режиме жидкость постоянно циркулирует и перемешивается. Чтобы не угробить мотор, старое масло лучше заменить на новое.

www.carthrottle.com

Если оставлять машину обездвиженной больше, чем на год, имейте в виду, что горючее также подвержено распаду присадок и окислению. Срок годности бензина и дизельного топлива в среднем 12 месяцев, причем у солярки он сокращается до полугода при высоких температурах. Так что после простоя машины топливо лучше тоже поменять.

Кроме того, даже после полугода покоя автомобиля на улице, следует поменять тормозную жидкость, так как она имеет свойство накапливать влагу, отчего теряются ее эксплуатационные характеристики. За шесть месяцев могут покрыться слоем ржавчины тормозные колодки и тормозной диск. Впрочем, после нескольких манипуляций педалью тормоза при движении их рабочая поверхность очистится.

Не забудьте о том, что аккумулятор в состоянии покоя имеет свойство разряжаться. Оставляя авто на отдых, позаботьтесь об исправной электропроводке, иначе ее оголенные части могут окислиться. Больших проблем можно избежать, если с периодичностью раз в два месяца выпроваживать свой автомобиль на короткие прогулки, которые наилучшим образом отразятся на его здоровье. А еще берегите машин крыс, которые могут нанести машине ущерб неменьший, чем коррозия…

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30 августа 2017
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