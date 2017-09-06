ISOFIX: что это такое в машине

Наличие в машине креплений стандарта ISOFIX считается чем-то вроде преимущества. На самом деле, эта система — лишь один из многих (не вполне совершенных, кстати) способов монтажа детских кресел в авто.
Максим Строкер

Для начала определимся, что, собственно, за зверь — этот ISOFIX. Так называется стандартный тип крепления детского кресла в машине, принятый в 1997 году. Большинство современных машин, продающихся в Европе, оснащены в соответствии с ним. Это — не единственный в мире способ. В США, например, применяется стандарт LATCH, в Канаде — UAS. Что касается ISOFIX, то с технической точки зрения, его крепление состоит из двух кронштейнов-«салазок», имеющихся в основании детского автокресла, которые с помощью специальных штырей сцепляются с двумя ответными скобами, предусмотренными на стыке спинки и сиденья автомобильного кресла.

Для установки детского автокресла необходимо просто поставить его «салазками» на скобы и защелкнуть фиксаторы. Ошибиться при этом практически невозможно. Мало кто из водителей, перевозящих своих детей «в изофиксе», знает что кресла, отвечающие нормам безопасности этого стандарта, существуют лишь для детей весом не более 18 килограмм, — то есть не старше примерно трех лет. Защитить более тяжелого ребенка настоящий ISOFIX не может: при ударе в случае ДТП сломаютсяего крепления.

Другое дело, что производители детских автокресел предлагают на рынке свои удерживающие устройства и для более крупных детей под названиями типа «что-то-там-FIX». Общее с ISOFIX у таких кресел, по сути, только одно — способ крепления к заднему дивану в машине. Испытания же показывают, что какого-либо заметного улучшения безопасности ребенка тяжелее 18 кг подобная система не дает. Главное ее достоинство кроется в удобстве: пустое детское кресло не нужно фиксировать ремнем в процессе езды и еще в него чуть удобнее сажать и высаживать ребенка. В связи с этим существует два прямо противоположных мифа об ISOFIX.

Первый утверждает, что такое автокресло априори безопасней. Во-первых, это совершенно не так в отношении кресел для детей тяжелее 18 кг. А во-вторых, безопасность основывается не на способе крепления автокресла к машине, а на его конструкции и качестве изготовления. Адепты второго заблуждения уверяют, что ISOFIX опасен из-за жесткого крепления кресла через кронштейны, фактически, прямо к кузову авто. На самом деле это не плохо. Ведь сами автомобильные кресла не менее жестко приделаны к полу машины — и никого это не смущает.

автокресло
6 сентября 2017
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