ISOFIX: что это такое в машине

Для начала определимся, что, собственно, за зверь — этот ISOFIX. Так называется стандартный тип крепления детского кресла в машине, принятый в 1997 году. Большинство современных машин, продающихся в Европе, оснащены в соответствии с ним. Это — не единственный в мире способ. В США, например, применяется стандарт LATCH, в Канаде — UAS. Что касается ISOFIX, то с технической точки зрения, его крепление состоит из двух кронштейнов-«салазок», имеющихся в основании детского автокресла, которые с помощью специальных штырей сцепляются с двумя ответными скобами, предусмотренными на стыке спинки и сиденья автомобильного кресла.

Для установки детского автокресла необходимо просто поставить его «салазками» на скобы и защелкнуть фиксаторы. Ошибиться при этом практически невозможно. Мало кто из водителей, перевозящих своих детей «в изофиксе», знает что кресла, отвечающие нормам безопасности этого стандарта, существуют лишь для детей весом не более 18 килограмм, — то есть не старше примерно трех лет. Защитить более тяжелого ребенка настоящий ISOFIX не может: при ударе в случае ДТП сломаютсяего крепления.