Как меньше платить за жидкость для стеклоомывателя

Когда дело уверенно движется к осенним заморозкам, покупать стеклоомывающую жидкость хочешь-не хочешь, а приходится. Чай не лето уже, когда в бачок — хоть воду лей. Можно ли сэкономит на покупке автомобильного «стекломоя»?
Максим Строкер

Чтобы не переплачивать лишнего и быть всегда уверенным в качестве стеклоомывателя, имеется прямой резон изготавливать его самостоятельно.

Прежде всего расскажем о способе изготовления эффективной и незамерзающей стеклоомывающей жидкости в «пожарных» условиях. Например, мороз ударил, ехать нужно, а бачок пуст. Проблему можно решить просто для этого нужно иметь под рукой флакон любой бытовой спирт-содержащей жидкости для мойки стекол. Смешиваем одну часть этой химии с двумя частями воды и получаем нормальную «незамерзайку». Не особо бюджетно, но добраться до ближайшей торговой точки, где продают нормальную зимнюю стекломывающую жидкость хватит.

Самый экономичный способ изготовления «омывайки» на дому подразумевает использование изопропилового спирта. Его же, кстати, применяют и в фирменных «незамерзайках». 10 литров спирта-изопропанола можно легко купить в розницу за 1000 рублей, а местами и еще дешевле. Смешиваем 1 литр этого спирта с 4-мя литрами воды и получаем отличную «незамерзайку». В смесь можно добавить столовую ложку какого-нибудь бытового моющего средства. Заметим, что запах у изопропанола — не очень. Но он уж куда менее тошнотворен, чему и большинства отдушек, применяемых для его маскировки в покупных «незамерзаек»!

Следующий рецепт изготовления омывающей жидкости подразумевает применение автомобильного антифриза. Для этого в 4 литра воды нужно добавить 1 стакан «тосола», пол-стакана обычного раствора аммиака, ложку пищевой соды и ложку какого-нибудь бытового средства для мойки посуды, на худой конец, обычного жидкого мыла. Главное — не увлекаться добавлением моющих препаратов, чтобы не разводить пену по стеклу.

Все вышеперечисленные рецепты предполагают применение не особо полезных для здоровья химикатов. В покупных «незамерзайках» этой дряни тоже хватает, сколько бы их не одобрял Роспотребнадзор. Пары любой «омывайки» в любом случае засасываются в систему вентиляции салона. Поэтому, пожалуй, наименее вредный для здоровья рецепт «незамерзайки» — на основе этилового спирта. С чем-чем, а уж с классическим алкоголем, тем более в ничтожной концентрации (в парах), человеческий организм умеет уживаться лучше всего. 5-литровую канистру дешевого 95-процентного медицинского этилового спирта можно свободно приобрести за 1000 рублей. И поступить с ним также, как в случае с изопропиловым спиртом. То есть, каждый литр спирта влить в 4 литра воды.

Получится вдвое дороже, чем в «изопропиловом» варианте — где-то 200 рублей за 5-литровую «баклажку» незамерзающей жидкости. Зато продукт будет гарантированно «экологически чист» и не столь вонюч, как во всех выше перечисленных случаях. Единственный минус: на запах спирта в салоне будут «делать стойку» все встречные патрульные ДПС.

ремонт, техническое обслуживание
11 сентября 2017
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