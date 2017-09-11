Как меньше платить за жидкость для стеклоомывателя

Чтобы не переплачивать лишнего и быть всегда уверенным в качестве стеклоомывателя, имеется прямой резон изготавливать его самостоятельно.

Прежде всего расскажем о способе изготовления эффективной и незамерзающей стеклоомывающей жидкости в «пожарных» условиях. Например, мороз ударил, ехать нужно, а бачок пуст. Проблему можно решить просто для этого нужно иметь под рукой флакон любой бытовой спирт-содержащей жидкости для мойки стекол. Смешиваем одну часть этой химии с двумя частями воды и получаем нормальную «незамерзайку». Не особо бюджетно, но добраться до ближайшей торговой точки, где продают нормальную зимнюю стекломывающую жидкость хватит.

Самый экономичный способ изготовления «омывайки» на дому подразумевает использование изопропилового спирта. Его же, кстати, применяют и в фирменных «незамерзайках». 10 литров спирта-изопропанола можно легко купить в розницу за 1000 рублей, а местами и еще дешевле. Смешиваем 1 литр этого спирта с 4-мя литрами воды и получаем отличную «незамерзайку». В смесь можно добавить столовую ложку какого-нибудь бытового моющего средства. Заметим, что запах у изопропанола — не очень. Но он уж куда менее тошнотворен, чему и большинства отдушек, применяемых для его маскировки в покупных «незамерзаек»!