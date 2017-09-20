Как быть, если вы при заправке перепутали бензин и дизтопливо

Устройство современных машин с каждым новым поколением становятся все сложнее и потому чувствительнее к качеству топлива, поэтому повреждения топливных систем и ДВС проявляются раньше, чем на старых авто. Дело в том, что бензин и дизель работают по абсолютно противоположным алгоритмам. И последствия ошибки разные — в зависимости от типа автомобиля.

Ситуация, когда в дизельную машину заливают бензин, встречаются чаще всего. Люди переходят на тяжелые внедорожники, покупают вторую машину для путешествий, берут премиальный джип, базовые версии которых чаще предлагаются с дизельными моторами. В итоге на заправке водители по привычке заливают бензин в свою новую машину или сотрудники АЗС, от услуг которых зачастую нельзя избавиться (взять ту же сеть BP), льют не ту горючку.

Итак, в вашем баке плескается бензин вместо «ароматной» солярки. Что делать? Завести машину в таком случае не составит труда: в топливной системе остается солярка, которой хватает на запуск мотора и несколько минут работы. Но делать этого не стоит, прежде чем вы не вспомните, сколько именно топлива было у вас перед заправкой и сколько вы залили в бак. Если к АЗС машина подъехала «на лампочке», то после нескольких минут бензин неизбежно попадет в двигатель. В таком случае необходимо вызывать эвакуатор и везти автомобиль на СТО. Это самый безболезненный вариант для вашего кошелька, так как ремонтникам потребуется просто осушить бак и залить в него солярку. На замену фильтров, чистку насосов и прочий развод в этом случае даже не соглашайтесь.

Этих же действий будет достаточно, если в баке было достаточное количество дизеля.