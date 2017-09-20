Как быть, если вы при заправке перепутали бензин и дизтопливо

Фото: топливо-воронеж.рф
Чтобы отличить дизельную машину от бензиновой есть немало подсказок — разметка шкалы тахометра, звук работающего двигателя, надписи на крышке бензобака. Часто баки снабжены специальными горловинами, которые не пропустят бензиновый пистолет на АЗС в дизельный бак. Тем не менее, ошибки случаются — из-за автоматизма или по вине слишком невнимательных заправщиков, которыми изобилуют АЗС в России.
Эдуард Раскин

Устройство современных машин с каждым новым поколением становятся все сложнее и потому чувствительнее к качеству топлива, поэтому повреждения топливных систем и ДВС проявляются раньше, чем на старых авто. Дело в том, что бензин и дизель работают по абсолютно противоположным алгоритмам. И последствия ошибки разные — в зависимости от типа автомобиля.

Ситуация, когда в дизельную машину заливают бензин, встречаются чаще всего. Люди переходят на тяжелые внедорожники, покупают вторую машину для путешествий, берут премиальный джип, базовые версии которых чаще предлагаются с дизельными моторами. В итоге на заправке водители по привычке заливают бензин в свою новую машину или сотрудники АЗС, от услуг которых зачастую нельзя избавиться (взять ту же сеть BP), льют не ту горючку.

Итак, в вашем баке плескается бензин вместо «ароматной» солярки. Что делать? Завести машину в таком случае не составит труда: в топливной системе остается солярка, которой хватает на запуск мотора и несколько минут работы. Но делать этого не стоит, прежде чем вы не вспомните, сколько именно топлива было у вас перед заправкой и сколько вы залили в бак. Если к АЗС машина подъехала «на лампочке», то после нескольких минут бензин неизбежно попадет в двигатель. В таком случае необходимо вызывать эвакуатор и везти автомобиль на СТО. Это самый безболезненный вариант для вашего кошелька, так как ремонтникам потребуется просто осушить бак и залить в него солярку. На замену фильтров, чистку насосов и прочий развод в этом случае даже не соглашайтесь.

Этих же действий будет достаточно, если в баке было достаточное количество дизеля.

Фото: mentalfloss.com

Однако многие после заправки и не подозревают, что перепутали пистолеты, и пускаются в путь. Итак, при наполнении почти пустого бака бензином дизельный автомобиль долго не проедет. Через несколько километров машина просто заглохнет, и завести ее уже не получится. И это даже наиболее благоприятный ход событий, так как в сервисе вы отделаетесь лишь чисткой топливной системы: промывкой топливного бака, магистралей, заменой топливного фильтра.

Смешавшись, дизель и бензин образуют крайне вредную для двигателя горючку. В этом случае автомобиль начнет терять мощность, мотор начнет грохотать, а температура двигателя поползет верх. Часто владельцы грешат на качество солярки той или иной заправки и даже не подозревают, что напортачили сами, отчего продолжают путь и стараются посильнее вдавливать гашетку в пол, дабы побыстрее избавиться от «некачественного» топлива.

Октановое число бензина отображает его способность противостоять преждевременному воспламенению, а цетановое число солярки — это показатель того, как быстро может загореться топливо. То есть чем выше октановое число, тем ниже цетановое, и наоборот. В результате в камере сгорания творится хаос, а водитель плюс ко всему прочему слышит будто бы металлические удары внутри мотора. В итоге движок изнашивается в разы быстрее и может попросту выйти из строя.

Фото: brakpanherald.co.za

К тому же современные автомобили поголовно оснащены системой впрыска common rail, которая смазывается за счет соответствующих свойств солярки, а бензин этими свойствами не обладает, что приводит также к износу топливного насоса высокого давления. Так что не поленитесь, открутите крышку бензобака и понюхайте — может, оттуда несет бензином.

Если вы начали заправку дизельной машины бензином, но вовремя осознали свою ошибку, то не спешите звонить в техслужбы. Для начала посмотрите, сколько топлива довелось нацедить. При объеме бака в 50 литров можно влить порядка 10 литров бензина, после чего заправить его под завязку соляркой и, не прибегая к высоким оборотам и особо отмечая все изменения в поведении машины, продолжить движение. Как только четверть бака опустошится, снова посетите АЗС и залейте солярки до краев. Делайте так до тех пор, пока, по вашим подсчетам, весь бак не обновится. Можно также добавить в бак масла для двухтактных ДВС для улучшения смазочных свойств топлива из расчета 30−50 мл на литр залитого по ошибке бензина. Вместо масла можно использовать присадки для повышения цетанового числа, но заливать это все необходимо до полной заправки бака соляркой, чтобы все хорошенько перемешалось.

Обратные ситуации тоже случаются. Но при попадании солярки в бензиновую машину ситуация изменяется кардинальным образом. Плотность бензина меньше, чем плотность дизеля, поэтому уже во время заправки вся соляра опускается на дно бензобака и норовит незамедлительно попасть в топливную магистраль. То есть почти сразу водители начинают чувствовать те же стуки в моторе, потерю динамики, а соседи по потоку еще и видят облака черного дыма, извергающиеся из выхлопной трубы.

Фото: clark.com

Первоначальные действия при ошибочной заправке те же, что были описаны выше: нужно немедля осушить бак и залить нужное топливо. Однако попадание солярки в бензиновый мотор по большей части не грозит ужасными последствиями. Если бак был пустой и солярка в нем — преобладающее вещество, то мотор заглохнет практически мгновенно и не успеет испортиться. Степени сжатия ДВС и искры от свечи просто не хватит, чтобы воспламенить дизель.

Если машина до заезда на АЗС была заправлена наполовину или больше, то движение, возможно, получится. Во время отведенных автомобилю километров на такой топливной смеси начнут засоряться фильтры, форсунки двигателя, а при долгой эксплуатации возможно повреждение мотора, который не сможет правильно синхронизировать работу цилиндров. В дизеле содержится много парафина, который забивает все магистрали и мембраны фильтров, что происходит с удвоенной скоростью при отрицательных температурах. Однако для этого нужно иметь полное равнодушие к симптомам, которые проявляются у автомобиля.

Если заправку бензиновой машины удалось прекратить в самом начале, скажем, на 50-литровый бак пришлось порядка пяти литров соляры, то, скорее всего, машина этого не почувствует. Важно только помнить, что бак должен быть заправлен под завязку бензином, желательно с октановым числом повыше рекомендуемого.

Таким образом, ошибка на заправке не катастрофична. Если вовремя осознать ее и действовать по правильному алгоритму, ситуацию можно выправить довольно просто и без жертв. Или хотя бы минимизировать ущерб, если не игнорировать сигналы машины.

АЗС, бензин, автосервис, ремонт, дизельное топливо
20 сентября 2017
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