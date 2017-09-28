Что делать, если во время дождя в дороге сломались «дворники»

Как бы там ни было, если вы не в силах устранить проблему с «двориками», всегда помните, что управлять автомобилем по дорогам без работающих стеклоочистителем категорически запрещено. Административный регламент, утвержденный приказом МВД №185 гласит, что если вас «застукают» за рулем транспортного средства с неработающим стеклоочистителем со стороны водителя во время дождя или снегопада, то «сотрудник имеет право требовать прекратить движение до устранения соответствующих неисправностей». Но невыполнение такого требования не влечет ответственность по статье 19.3 КоАП РФ, предусматривающую наказание в виде административного ареста до 15 суток. Вас в соответствие со статьей 17.7 КоАП РФ могут наказать лишь штрафом в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.

Так что если во время дождя у вас в дороге сломались «дворники» и вы их не можете починить, не следует привязывать к ним веревки с обеих сторон, чтобы управлять ими вручную — все-равно не поможет. Так что коли беда случилась в городе, вызовите по телефону мастера или друга, который мог бы вам помочь. Если же «нежданчик» застал далеко от дома на незнакомой трассе, попробуйте остановить попутку. Возможно вам повезет и умелый водитель сможет устранить проблему на месте. В обратном случае можно доехать до ближайшего автосервиса, чтобы договориться с мастером, который приедет к месту поломки вашего авто. В конце концов, в любой ситуации для этого можно использовать такси.