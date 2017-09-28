Что делать, если во время дождя в дороге сломались «дворники»

Чаще всего полный паралич дворников случается из-за поворотной гайки, на которой они крепятся. Зимой она может примерзнуть, а в любое другое время есть вероятность, что ее заклинило из-за грязи или она просто ослаблена, и ее нужно затянуть с помощью гаечного ключа. Чтобы добраться до этого узла, обычно требуется снять резиновый кожух у основания дворника, который закрывает гайку.
Бывает и так, что во время путешествия в самый неподходящий момент дворники замирают посередине лобового стекла. В этом случае необходимо поменять либо трапецию, либо моторчик стеклоочистителей, хотя чем старше авто, тем больше может быть причин у подобных неполадок. Например, нельзя исключать и таких пустяков, как банальное отсоединение провода в электроприводе или поломку реле.