Почему подержанные Audi Q7 очень быстро теряют в цене

Сегодня подержанный Audi Q7 можно приобрести, имея в кармане всего полмиллиона рублей. И это при том, что новый автомобиль в приличной комплектации стоит около четырех. Скажете, что с возрастом престижные модели быстро теряют в стоимости и… будете отчасти правы. Но это только вершина айсберга — основной причиной такого «ценопада» в случае с нашем героем можно назвать невысокую надежность немецкого кроссовера.
Сергей Федоров

Большинство автолюбителей, желающих купить подержанный Audi Q7 (о новом поколении модели вы можете прочесть здесь), не осознают того, какие проблемы ожидают их в дальнейшей эксплуатации. Владение большим именитым кроссовером может обернуться для них многочисленными и частыми поломками, сопровождающимися нескромными затратами на ремонт, а радость обладания — сплошной головной болью и горьким разочарованием.

Например, уже давно не секрет, что все моторы «ку седьмого» — и бензиновые, и дизельные — страдают повышенным масляным аппетитом, в электрике происходят частые сбои и глюки, а коробки передач и пневмоподвеска после 100 000 км пробега попросят недешевого ремонта. Впрочем, давайте обо всем по порядку…

Начнем с кузова. Несмотря на его изначально хорошую защищенность от коррозии, задние колесные арки через 5—6 лет российской эксплуатации могут покрыться ржавыми пятнами. На ремонт этих деталей потребуется порядка 25 000 рублей вместе с работой. Лакокрасочное покрытие также не отличается особой прочностью — с возрастом передняя часть корпуса, арки и пороги пестрят многочисленными сколами. Перекраска одного элемента кузова, а их у Audi Q7 13 штук, обойдется минимум в 10 000 рублей в специализированной мастерской. На изрядно подержанном кроссовере придется менять ветровое стекло, стоимость которого стартует от 24 000 рублей. Кстати, стеклоочистители на Q7 можно купить только двух видов: оригинальные или неоригинал от Bosch. Причем все они не отличаются прочностью — буквально рассыпаются, когда стряхиваешь с них лед, не очень сильно ударяя о лобовуху. Впрочем, надо отметить, что на нашем рынке для «Кушки» предлагается очень много неоригинальных запчастей, как довольно качественных, так и откровенно ширпотребовских.

Что касается двигателей, то на Audi Q7 сначала устанавливались бензиновые 3,6-литровые V6 (280 л. с.) и 4,2-литровые V8 (350 сил), турбодизельные V6 (233 л. с.) и V8 (326 сил) объемом 3,0 и 4,1 л соответственно, а также 6-литровый V12 (500 л. с.). После рестайлинга 2009 года бензиновые атмосферники сменили трехлитровые V6 с компрессором мощностью 272 и 333 силы, а с 2010-го 3,6-литровый V6 и 4,2-литровый V8 покинули моторную гамму модели.

Бензиновые моторы замечены в чрезмерном потреблении моторного масла. С одной стороны, это связано с их конструктивной особенностью — для лучшей смазки цилиндро-поршневой группы, а с другой — какой-либо неисправностью. Например, растяжением цепи, что после 80 000 км случается на всех V6 и V8. В этом случае натяжитель продолжает прижимать изношенную цепь посредством плунжера, приводимого в действие давлением масла. А поскольку ход башмака увеличивается, происходит дополнительный выброс масла. Отсюда и его повышенный расход. Но это еще полбеды — с масляным расходом еще как-то можно смириться. А вот растянутая цепь «стачивает» звездочки, что чревато перескакиванием на пару-тройку зубьев. И тогда цепь ГРМ может провернуться в самый неподходящий момент. Как следствие — ремонт мотора (от 120 000 рублей). Цепи находятся с тыльной стороны двигателя, и чтобы добраться до них надо отсоединить от мотора коробку передач, разобрав полмашины.

К тому же на V8 от чрезмерной теплонагруженности могут закоксоваться поршневые кольца. Если болезнь не запущена, поможет специальная жидкость. В противном случает кольца придется менять — ремонт потянет на 60 000 целковых.

Дизельные моторы тоже не безгрешны и также замечены в чрезмерном потреблении моторного масла. А характерной болячкой дизелей можно назвать выходящие из строя заслонки впускного коллектора. Замена — от 50 000 рублей. В группе риска форсунки впрыска, ТНВД и свечи накаливания. Последние для профилактики рекомендуется выкручивать и закручивать хотя бы раз в год-два. Или использовать специальную жаростойкую смазку. Дело в том, что резьба свечей со временем прикипает к блоку и вывернуть их целыми оттуда просто невозможно.

Не отличаются долговечностью и шестиступенчатые автоматические коробки передач Aisin. Уже к 100 000 км пробега может потребовать замены гидроблок клапанов. Машина обычно начинает толкаться при смене передач. Обновление узла вместе фильтром и набором прокладок выльется примерно от 90 000 в валюте РФ. К слову, 8-ступенчатые «автоматы» фирмы ZF, сменившие японские «шестиступки» с 2009 года, стали менее проблемными и более долговечными. Хотя случаи их поломок уже имели место.

А вот полноприводная трансмиссия Quattro практически лишена врожденных болячек и слывет достаточно надежной. Залогом долголетия АКП и трансмиссии 4х4 является регулярная замена масла.

Ходовая особых хлопот не доставит. Даже такие расходники как шаровые опоры и сайлент-блоки рычагов спокойно выхаживают около «сотни» км пробега. Примерно столько же отпущено подшипникам передних ступиц (по 18 000 рублей) и опорным подшипникам стоек (по 4500 рублей). Амортизаторы и вовсе слывут долгожителями — передние (по 9500) и задние (по 7000) у аккуратных водителей нередко выхаживают под 150 000 и 200 000 км соответственно.

Гораздо больше хлопот с облуживанием и ремонтом пневмоподвески. Периодически следует подвергать ее диагностике, выявляя неисправные элементы. Иначе выход из строя датчика положения кузова или пневмобаллона (по 26500 рублей) может привести к замене компрессора (63 000 рублей).

Неисправности в электрике также имеют место. Основные проблемы доставляет система Keyless Go, дверные датчики которой могут «глючить» даже на сравнительно новых машинах. Причем менять следует все четыре ручки разом — если вышли из строя одна или две, то вскоре сдадутся и остальные. Проверено. Из других поломок можно выделить сервопривод люка и крыши, периодически перегорающие лампочки ближнего света, сбои мультимедийной и климатической систем.

Вызывает у водителей раздражение специфическая конструкция топливного бака — он разделен на две части. Когда бак опустошается всего на треть, то при трогании и остановке ощущается весьма сильный плеск топлива, сопровождающийся ощутимым ударом «волны» в переднюю и заднюю стенки топливного бака. Причем такой аква-аттракцион повторяется, когда содержимое опускается до половины бака.

Как видите, беспроблемным Audi Q7 назвать никак нельзя. Но если все-таки вы решились брать именно его, рекомендуем остановиться на послерестайлинговых экземплярах, когда двигатели и «автоматы» стали надежнее, а многие врожденные болячки уже вылечены.

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28 сентября 2017
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