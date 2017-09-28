Почему подержанные Audi Q7 очень быстро теряют в цене

Начнем с кузова. Несмотря на его изначально хорошую защищенность от коррозии, задние колесные арки через 5—6 лет российской эксплуатации могут покрыться ржавыми пятнами. На ремонт этих деталей потребуется порядка 25 000 рублей вместе с работой. Лакокрасочное покрытие также не отличается особой прочностью — с возрастом передняя часть корпуса, арки и пороги пестрят многочисленными сколами. Перекраска одного элемента кузова, а их у Audi Q7 13 штук, обойдется минимум в 10 000 рублей в специализированной мастерской. На изрядно подержанном кроссовере придется менять ветровое стекло, стоимость которого стартует от 24 000 рублей. Кстати, стеклоочистители на Q7 можно купить только двух видов: оригинальные или неоригинал от Bosch. Причем все они не отличаются прочностью — буквально рассыпаются, когда стряхиваешь с них лед, не очень сильно ударяя о лобовуху. Впрочем, надо отметить, что на нашем рынке для «Кушки» предлагается очень много неоригинальных запчастей, как довольно качественных, так и откровенно ширпотребовских.

Что касается двигателей, то на Audi Q7 сначала устанавливались бензиновые 3,6-литровые V6 (280 л. с.) и 4,2-литровые V8 (350 сил), турбодизельные V6 (233 л. с.) и V8 (326 сил) объемом 3,0 и 4,1 л соответственно, а также 6-литровый V12 (500 л. с.). После рестайлинга 2009 года бензиновые атмосферники сменили трехлитровые V6 с компрессором мощностью 272 и 333 силы, а с 2010-го 3,6-литровый V6 и 4,2-литровый V8 покинули моторную гамму модели.