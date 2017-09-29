Что лучше — антифриз или тосол

На самом деле, если под антифризом подразумевается название всех жидкостей, которые не замерзают при низких температурах, то тосол справедливо считать его разновидностью. Эту охлаждающую жидкость разработали в СССР специально для моделей отечественного автопрома. В основе слова заложена аббревиатура «ТОС» — «Технологии Органического Синтеза», а две добавленные последние буквы «ОЛ» характерны для обозначения различных спиртов. Со временем торговая марка советского антифриза стала у нас нарицательной, и до сих пор ряд российских производителей охлаждающей жидкости склонны называть свой продукт тосолом. Обычно она встречается синего и красного цвета, и различается по морозоустойчивости. Первая выдерживает температуры до минус 40 градусов по Цельсию, вторая — до минус 65.

Что касается выбора охлаждающей жидкости для своего автомобиля, то прежде всего следует осведомиться о рекомендациях автопроизводителя, прописанных в руководстве по эксплуатации конкретной модели или ее сервисной книжке. Обычно указывается конкретный перечень марок и производителей тех жидкостей, которые прошли все необходимые испытания.