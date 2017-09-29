Что лучше — антифриз или тосол

Фото www.twelfthroundauto.com
Охлаждающая жидкость, поглощая тепло работающего двигателя внутреннего сгорания, не дает ему перегреваться и удерживает оптимальную для него постоянную температуру. Кроме того она выполняет функцию антикоррозийной защиты. Портал «АвтоВзгляд» решил разобраться, как с этим справляются антифриз и тосол, и в чем вообще их различия?
Иван Флягин

На самом деле, если под антифризом подразумевается название всех жидкостей, которые не замерзают при низких температурах, то тосол справедливо считать его разновидностью. Эту охлаждающую жидкость разработали в СССР специально для моделей отечественного автопрома. В основе слова заложена аббревиатура «ТОС» — «Технологии Органического Синтеза», а две добавленные последние буквы «ОЛ» характерны для обозначения различных спиртов. Со временем торговая марка советского антифриза стала у нас нарицательной, и до сих пор ряд российских производителей охлаждающей жидкости склонны называть свой продукт тосолом. Обычно она встречается синего и красного цвета, и различается по морозоустойчивости. Первая выдерживает температуры до минус 40 градусов по Цельсию, вторая — до минус 65.

Что касается выбора охлаждающей жидкости для своего автомобиля, то прежде всего следует осведомиться о рекомендациях автопроизводителя, прописанных в руководстве по эксплуатации конкретной модели или ее сервисной книжке. Обычно указывается конкретный перечень марок и производителей тех жидкостей, которые прошли все необходимые испытания.

В обратном случае производитель может обозначить оптимальную классификацию, которых всего три: традиционная с присадками на основе солей неорганических кислот (силикатов и т. д.), карбоксилатная на основе солей органических кислот (карбонатов), гибридная на основе солей органических карбоновых кислот с добавками солей силикатов и фосфатов.

Под классическим тосолом на нашем рынке чаще всего подразумевается традиционная охлаждающая жидкость, которая по Европейской классификации обозначается G11, а под антифризом — карбоксилатная G12 и более совершенная G13. Главный минус тосола (или антифриза G11) — недостаточно высокая теплопроводность из-за образующегося антикарозийного слоя на всей поверхности металла. В результате из-за низкой теплопередачи двигатель работает при температуре выше предусмотренной.

У карбоксилатной охлаждающей жидкости такой защитный слой образуется не по всей поверхности металла, а только в тех местах, где возникает коррозия толщиной 0,0006 мм (60 ангстрем). В связи с этим проблем с теплообменом при использовании такого антифриза нет, но с другой стороны при ее использовании снижается уровень антикоррозийной защиты. Нетрудно догадаться, что золотой серединой служит гибридный или смешанный класс антифриза, который эффективно борется с коррозией и в то же время обладает высокой теплопередачей.

двигатель, ДВС, технология, ремонт, аксессуары
29 сентября 2017
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